В США решили заручиться поддержкой Лукашенко в прекращении войны в Украине - СМИ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог прибыл с визитом в Беларусь для встречи с самопровозглашенным президентом страны и соратником кремлевского диктатора Владимира Путина Александром Лукашенко.

Как сообщает The New York Times американский чиновник пытался таким образом наладить связи с белорусским диктатором и заручиться его поддержкой в вопросе прекращения войны в Украине.

Целью США было ослабление тесного партнерства между Лукашенко и Путиным. Такую попытку представители Штатов уже делали в 2020 году, накануне выборов в Беларуси. Однако она потерпела крах.

В то же время бывший дипломат ЕС Балаж Джарабик считает, что визит Келлога в Беларусь является "серьезным дипломатическим шагом вперед", ведь эти две страны имеют общую заинтересованность в прекращении войны в Украине.

Напомним, СМИ писали, что Кэллог в частных разговорах назвал визит в Беларусь шагом, который может помочь запустить процесс мирных переговоров о прекращении войны России против Украины.

Ранее, как писал Главред, Кит Келлог выразил поддержку усилиям Владимира Зеленского по установлению мира и отметил, что пытался донести это до Дональда Трампа.

Недавно специальный представитель президента США по вопросам Украины выразил оптимизм после анализа позиций Киева и Москвы по вопросу прекращения войны.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.