В США решили заручиться поддержкой Лукашенко в прекращении войны в Украине - СМИ

США во второй раз попытались договориться о поддержке со стороны Беларуси.

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Детали визита Келлога в Беларусь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншоты

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Кэллог прибыл в Беларусь для разговора с Лукашенко

Спецпосланник США хотел договориться о поддержке Беларуси возможного мирного соглашения

Визит Келлога стал серьезным дипломатическим шагом

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог прибыл с визитом в Беларусь для встречи с самопровозглашенным президентом страны и соратником кремлевского диктатора Владимира Путина Александром Лукашенко.

Как сообщает The New York Times американский чиновник пытался таким образом наладить связи с белорусским диктатором и заручиться его поддержкой в вопросе прекращения войны в Украине.

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Целью США было ослабление тесного партнерства между Лукашенко и Путиным. Такую попытку представители Штатов уже делали в 2020 году, накануне выборов в Беларуси. Однако она потерпела крах.

"Цели Келлога кажутся менее амбициозными и сосредоточены не столько на отрыве Беларуси от Москвы, сколько на обеспечении помощи Лукашенко в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной", - говорится в статье.

В то же время бывший дипломат ЕС Балаж Джарабик считает, что визит Келлога в Беларусь является "серьезным дипломатическим шагом вперед", ведь эти две страны имеют общую заинтересованность в прекращении войны в Украине.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Мирные усилия Келлога для прекращения войны в Украине - что известно

Напомним, СМИ писали, что Кэллог в частных разговорах назвал визит в Беларусь шагом, который может помочь запустить процесс мирных переговоров о прекращении войны России против Украины.

Ранее, как писал Главред, Кит Келлог выразил поддержку усилиям Владимира Зеленского по установлению мира и отметил, что пытался донести это до Дональда Трампа.

Недавно специальный представитель президента США по вопросам Украины выразил оптимизм после анализа позиций Киева и Москвы по вопросу прекращения войны.

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