Девушка нашла в секонд-хенде настоящее "сокровище": сколько стоит находка

Виталий Кирсанов
6 января 2026, 14:50
После рождественской суеты Аманда Ли Смит из города Гринвилл решила заглянуть в комиссионный магазин в поисках интересных находок для дома.
Картина стоила всего 30 долларов
Картина стоила всего 30 долларов / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Картина стоила всего 30 долларов
  • Точный возраст картины неизвестен
  • Рыночная стоимость работы может достигать от 1200 до 2800 долларов

Обычный поход в магазин подержанных вещей обернулся настоящим шоком для жительницы Южной Каролины (США). В одном из секонд-хендов она наткнулась на картину маслом, которая выглядела как музейный экспонат.

Работа стоила всего 30 долларов (около 1200 гривен). О своей ценной находке американка Аманда Ли Смит рассказала в одном из видео в TikTok.

После рождественской суеты Аманда Ли Смит из города Гринвилл решила заглянуть в комиссионный магазин в поисках интересных находок для дома. По ее словам, период сразу после праздников является лучшим временем для таких визитов, ведь люди массово избавляются от вещей, освобождая пространство.

Во время прогулки по магазину ее взгляд остановился на большой картине, прислоненной к стене в отделе товаров для дома. На полотне была изображена миска с фруктами рядом с блестящим металлическим кувшином. Смит признается: в тот момент она даже не сомневалась.

"Есть вещи, у которых нужно видеть потенциал. А есть такие, как эта. Ты просто понимаешь, что она должна быть твоей", - рассказала американка.

Картина в массивной золотой раме оказалась внушительных размеров, если быть точным, то около 104 на 147 сантиметров. По словам Смит, именно масштаб создает эффект присутствия, словно это не просто декор, а часть архитектуры пространства.

Аманда хорошо разбирается в подобных находках. Она основательница бренда Blush and Brass Co. и занимается созданием интерьеров в стиле, который сама называет "изысканный, экологичный и доступный дом". Поэтому она без колебаний заплатила за полотно 30 долларов.

Особенно ее поразило состояние картины, ведь она выглядела почти идеально. Даже тканевая подкладка на обратной стороне сохранилась, что по ее словам, для комиссионных магазинов большая редкость.

Точный возраст картины неизвестен, однако Смит предполагает, что она была написана между 1960-ми и 1980-ми годами. Учитывая размер, раму и сохранность, возможная рыночная стоимость работы может достигать от 1200 до 2800 долларов (от 51 тысячи до 118 тысяч гривен).

Своей находкой американка поделилась в TikTok. Видео моментально стало вирусным. За несколько дней ролик собрал десятки тысяч просмотров и тысячи лайков. Пользователи соцсетей были в восторге не только от самой картины, но и от того, как она вписалась в интерьер дома.

Теперь картина занимает центральное место в столовой. По словам Смит, она как будто ждала именно эту стену - пространство освободилось всего за несколько дней до находки.

В комментариях пользователи называют покупку настоящей удачей и "шедевром за копейки". Одни восхищаются рамой, другие уверяют, что такую работу можно повесить где угодно.

"Мне очень нравится! Одна только рама выглядит потрясающе", - написал один из пользователей.

Находки в секонд-хенде

Обычный поход в благотворительный магазин обернулся для жительницы США неожиданной и крайне приятной находкой. Купленная за символическую сумму старая копилка скрывала внутри тысячи долларов наличными, чем вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали что, что во время очередного будничного похода в секонд-хенд блогер Даниэль нашла ничто иное, как настоящий дизайнерский трофей. Речь идет о джемпере от знаменитого бренда Ralph Lauren.

Также мы писали, что мужчина сорвал джекпот, купив курточку в секонд-хенде. Историей он поделился на платформе Reddit. По его словам, во время обычного похода по благотворительному магазину его внимание привлекла куртка, которая выглядела абсолютно новой - на ней даже сохранились заводские бирки. Мужчина решил купить ее, чтобы заменить свою старую верхнюю одежду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

секонд-хенд интересные новости
