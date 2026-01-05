Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Не хлам, а инвестиция: профессионал рассказал о самых ценных вещах секонд-хендов

Дарья Пшеничник
5 января 2026, 14:01
53
Охота на винтаж в 2026 году обещает стать еще более азартной и богатой на неожиданные находки.
Секонд-хенд
Опытный байер назвал вещи, которые будет искать в 2026 году в секонд-хендах / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основное:

  • В 2026-м охотники за винтажем будут охотиться на люкс, искусство и редкую мебель
  • В тренде - платки, сумки, одеяла, посуда и ретро-барная утварь
  • Популярны будут DIY-реставрации мебели и техники

В 2026 году мир секонд-хенда обещает стать еще более динамичным: опытные охотники за винтажем готовятся к новому сезону поиска редких вещей, способных превратить дом в настоящую галерею стиля.

Эксперты советуют заранее формировать "список желаний", но при этом не игнорировать случайные находки - именно они нередко становятся самыми ценными трофеями. Об этом говорится в материале на портале Марты Стюарт.

видео дня

Одежда и текстиль

В модном сегменте в следующем году фаворитами станут шелковые платки Gucci и Hermes, а также культовые винтажные сумки Birkin и Kelly. Не менее популярными будут шерстяные вязаные одеяла и покрывала ручной работы - тренд на уют и натуральные материалы продолжает набирать обороты.

Мебель

Опытные покупатели подчеркивают: успех в поиске мебели зависит от правильных мест. В 2026-м в центре внимания - стильный диван в синюю полоску и другие предметы для гостиной. Самые перспективные площадки для поиска - Habitat for Humanity ReStore и Facebook Marketplace, где иногда попадаются настоящие дизайнерские жемчужины.

Искусство

Среди главных целей - масляные картины, портреты и цветочные композиции, которые могут иметь коллекционную ценность. Все чаще охотники за искусством используют Google Lens, чтобы мгновенно определить автора или подпись и не пропустить потенциальный шедевр.

Кухонная утварь

На кухне фаворитами остаются кастрюли Le Creuset и Ruffoni, а также качественная повседневная посуда, которая выдерживает мытье в посудомоечной машине. Спрос на долговечные и эстетичные вещи продолжает расти.

Барный уголок

Для тех, кто обустраивает домашний бар, в тренде - винтажная барная утварь и реставрация техники прошлого века. Одним из самых амбициозных проектов станет восстановление старого холодильника, который должен стать центральным элементом ретро-бара.

Кухонные шкафы и техника

Среди больших находок - подержанные кухонные шкафы, которые планируют превратить в DIY-проект 2026 года. Недавно одному из охотников удалось найти даже 15-летнюю плиту AGA - бесплатно. Впрочем, из-за технических трудностей спасти ее пока не удалось.

Что еще стоит прочитать:

Что известно о сайте MarthaStewart.com?

На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновение для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке.

Основательница сайта Марта Стюарт - предпринимательница, автор 99 книг об образе жизни, ведущая телешоу, получившая награду "Эмми", и создатель первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

секонд-хенд интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

14:03Украина
РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

14:01Фронт
Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

13:43Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Жизнь уже не будет прежней: четыре знака зодиака получат суровый урок 5 января

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 5 января: Обезьянам - слабость, Петухам - стресс

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Забудут обо всех проблемах: три знака зодиака ждет большой успех

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Под угрозой большой город на востоке: "серая зона" ломает сценарий наступления

Последние новости

15:32

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

15:22

Гороскоп на завтра 6 января: Девам - радостные новости, Стрельцам - предательство

15:18

Может разрушить авто: водителям назвали главный "минус" подземного паркинга

15:12

Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

15:06

Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
14:57

Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

14:27

Плакат, расколовший страну: кто и зачем придумал "три сорта" украинцев

14:17

Блогер-беглец Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК: "Что же такое?"

14:03

СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

Реклама
14:02

Маша Ефросинина поделилась редким фото с 21-летней дочерью

14:01

РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

14:01

Не хлам, а инвестиция: профессионал рассказал о самых ценных вещах секонд-хендов

13:55

Россияне оснащают Шахеды ПЗРК "Верба": СМИ объяснили, чем это опасно

13:54

Колядка или щедривка: простая ошибка, которой боятся на каждое Рождество

13:43

Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

13:26

"Где-то развалило дом": маленький сын Козловского удивил реакцией на обстрел

13:19

Никогда не садитесь на порог: во что верили наши предки и чего они боялись

13:17

Харьков и Днепр трясет от взрывов: РФ атакует города ракетами и дронами, деталиВидео

12:32

Как птицам удаётся долго стоять на льду: утки, лебеди и гуси используют хитрый трюкВидео

12:26

Зачем рассаду поливают медом: как быстро укрепить рассадуВидео

Реклама
12:22

Цена достигнет 450 гривен за килограмм: в Украине будет дорожать один вид рыбы

12:21

"Нельзя было год беременеть": победительница "Холостяка" Белень поделилась личным

12:21

Предательница Ани Лорак срочно покинула РФ вслед за дочерью

12:20

Экс-министр финансов Канады стала советницей Зеленского: что известно

11:58

Зеленский назначил первого заместителя Буданова: кто он

11:43

Возлюбленный Наталки Денисенко может повторить судьбу Андрея Фединчика

11:31

Оккупанты прорываются в еще один крупный город: военный оценил угрозу

11:25

РФ стянула "элитные войска" для захвата одного города: где идут горячие бои

11:18

Как он вырос: Леся Никитюк показала полугодовалого сына

11:06

В здании огромная дыра, есть пострадавшие: россияне влупили по больнице со стационаром в КиевеФото

10:48

Китайский гороскоп на завтра 6 января: Змеям - стресс, Козлам - уныние

10:45

Какие комплименты нельзя говорить девушке: самые распространенные ошибки

10:29

Отключение света в Украине — графики на 5 января (обновляется)

10:25

Почему арест Мадуро может не испугать Путина и Си Цзиньпина — The Telegraph

10:20

Даже упоминаются в песнях: какие популярные имена ошибочно считают украинскими

10:10

"Ненавижу ложь в лицо": участница "Холостяка" разнесла Цимбалюка после откровений

09:59

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

09:57

Василий Вирастюк рассказал о смерти жены - детали

09:34

Конец трудным временам: жизнь трёх знаков зодиака наладится после 5 января

09:29

Прямое попадание в жилой дом и пожар: детали удара РФ по Чернигову

Реклама
09:01

"Ее убогость": Цымбалюк набросился на зрителей "Холостяка" и жестко обозвал их

08:58

РФ запустила 165 дронов и баллистику, есть "прилеты" на 10 локациях: подробности атаки

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 января (обновляется)

08:30

"В недалеком будущем": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

08:23

Малюк якобы написал заявление об отставке с должности главы СБУ: кто займет его место

08:18

Прогноз на 2026 год: чего ждать от мира без правил?мнение

08:14

Карта Deep State онлайн за 5 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:54

Трамп объяснил, почему сначала поверил словам Путина об "атаке" на его резиденциюВидео

06:52

РФ атаковала Киев и область: был "прилет" в больницу, погибли люди

06:06

Американцев "списали" рано, это будет однозначно интересный годмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять