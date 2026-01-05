Не хлам, а инвестиция: профессионал рассказал о самых ценных вещах секонд-хендов

Основное:
- В 2026-м охотники за винтажем будут охотиться на люкс, искусство и редкую мебель
- В тренде - платки, сумки, одеяла, посуда и ретро-барная утварь
- Популярны будут DIY-реставрации мебели и техники
В 2026 году мир секонд-хенда обещает стать еще более динамичным: опытные охотники за винтажем готовятся к новому сезону поиска редких вещей, способных превратить дом в настоящую галерею стиля.
Эксперты советуют заранее формировать "список желаний", но при этом не игнорировать случайные находки - именно они нередко становятся самыми ценными трофеями. Об этом говорится в материале на портале Марты Стюарт.
Одежда и текстиль
В модном сегменте в следующем году фаворитами станут шелковые платки Gucci и Hermes, а также культовые винтажные сумки Birkin и Kelly. Не менее популярными будут шерстяные вязаные одеяла и покрывала ручной работы - тренд на уют и натуральные материалы продолжает набирать обороты.
Мебель
Опытные покупатели подчеркивают: успех в поиске мебели зависит от правильных мест. В 2026-м в центре внимания - стильный диван в синюю полоску и другие предметы для гостиной. Самые перспективные площадки для поиска - Habitat for Humanity ReStore и Facebook Marketplace, где иногда попадаются настоящие дизайнерские жемчужины.
Искусство
Среди главных целей - масляные картины, портреты и цветочные композиции, которые могут иметь коллекционную ценность. Все чаще охотники за искусством используют Google Lens, чтобы мгновенно определить автора или подпись и не пропустить потенциальный шедевр.
Кухонная утварь
На кухне фаворитами остаются кастрюли Le Creuset и Ruffoni, а также качественная повседневная посуда, которая выдерживает мытье в посудомоечной машине. Спрос на долговечные и эстетичные вещи продолжает расти.
Барный уголок
Для тех, кто обустраивает домашний бар, в тренде - винтажная барная утварь и реставрация техники прошлого века. Одним из самых амбициозных проектов станет восстановление старого холодильника, который должен стать центральным элементом ретро-бара.
Кухонные шкафы и техника
Среди больших находок - подержанные кухонные шкафы, которые планируют превратить в DIY-проект 2026 года. Недавно одному из охотников удалось найти даже 15-летнюю плиту AGA - бесплатно. Впрочем, из-за технических трудностей спасти ее пока не удалось.
Что известно о сайте MarthaStewart.com?
На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновение для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке.
Основательница сайта Марта Стюарт - предпринимательница, автор 99 книг об образе жизни, ведущая телешоу, получившая награду "Эмми", и создатель первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.
