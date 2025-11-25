Укр
Читать на украинском
  Новости
  Дом и уют

Не стоят рисков: какие ТОП-9 секонд-хенд товаров опасно брать и за копейки

Даяна Швец
25 ноября 2025, 14:11
Эти покупки могут уничтожить ваше здоровье, предупреждают эксперты.
Что не стоит брать в секонд-хенде / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Покупки подержанных вещей давно стали способом недорого обустроить жилье и наполнить его необычными деталями, которые подчеркивают ваш вкус. Однако, даже несмотря на то, что среди секонд-хенд товаров можно найти настоящие раритеты, существуют категории изделий, которые специалисты настоятельно рекомендуют покупать исключительно новыми, о чем напоминает Dengarden.

Декораторы и эксперты по безопасности называют по меньшей мере девять групп домашних товаров, которые нежелательно брать после предыдущих владельцев.

1. Матрасы

"Матрас - одна из тех вещей, которые я никогда не купила бы подержанными. Они могут быть переносчиками клопов, блох, бактерий и других аллергенов, которые могут серьезно навредить здоровью. В отличие от простыней, матрас невозможно полноценно постирать, и чаще всего на нем остаются пятна и загрязнения от предыдущих владельцев", - объясняет основательница и генеральный директор Home of Wool Росица Петрова.

Она также отмечает, что новый матрас адаптируется под тело владельца, а старый теряет значительную часть своей поддержки. Поэтому покупка подержанного варианта означает, что комфорт будет ниже, а замена понадобится быстрее.

"В итоге вам, скорее всего, придется заменить такой матрас раньше, чем если бы вы купили новый. Иногда экономия стоит того, но ваш сон, психическое здоровье и спокойствие заслуживают инвестиции", - заключает Петрова.

2. Мягкая мебель

Диваны и кресла, изготовленные из ткани и наполнителя, также нежелательно брать "с рук". Под обивкой могут скапливаться клопы, грибок или пылевые аллергены, и даже химчистка не всегда способна устранить скрытые проблемы.

"Вы не видите, что находится внутри поролона мягкой мебели. Клопы, плесень и аллергены могут прятаться глубоко внутри конструкции, и даже профессиональная чистка не всегда решает проблему", - предупреждает консультант по освещению и дизайну в Residence Supply Ким Виббс.

3. Небольшие электроприборы

Обогреватели, тостеры, старые лампы и другие компактные гаджеты могут выглядеть надежными, но иметь серьезные внутренние повреждения, которые не видны снаружи.

"Небольшие нагревательные приборы - это по сути невидимая пожарная опасность. А в моей сфере, связанной с освещением и электродекором, я вижу такие случаи гораздо чаще, чем люди думают", - рассказывает Виббс.

4. Товары для детей и автокресла

Автокресла и другие вещи для малышей могут иметь скрытые дефекты или потерять прочность после падений или аварий. Они имеют срок годности, а информации об условиях их эксплуатации у покупателя обычно нет.

"Такие вещи, как детские товары и автокресла, имеют срок годности, могли побывать в авариях или потерять важные элементы безопасности. Для детских товаров нужна полная уверенность в их истории, а вторичный рынок этого дать не может", - уточняет Виббс.

5. Детская мебель

Даже если мебель для ребенка с виду в хорошем состоянии, она может не соответствовать современным стандартам.

"Стандарты безопасности в производстве детских товаров серьезно изменились за последние годы. Даже кроватка пятилетней давности может не соответствовать современным требованиям. Проверить безопасность подержанной детской мебели невозможно", - добавляет гендиректор RapidDirect Леон Хуанг.

6. Смарт-устройства для дома

На самом деле многие устройства могут иметь измененные детали сомнительного качества.

"Многие из них остаются привязанными к аккаунтам предыдущих владельцев, создавая серьезные риски безопасности. Кроме того, невозможно проверить, не были ли внутренние компоненты заменены на дешевые детали, не соответствующие стандартам", - сообщила Хуанг.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

7. Посуда с антипригарным покрытием

Сковороды и сотейники с поврежденным антипригарным слоем могут выделять токсичные вещества при нагревании. Кроме того, старые модели иногда изготавливались с использованием ПФОК, вещества, запрещенного в современных производствах.

8. Электрические светильники и другой электродекор

"Внутренняя проводка ламп и предметов электромебели со временем изнашивается от циклов нагрева, но снаружи этого не видно", - отмечает Хуанг.

Она отмечает, что некоторые дешевые изделия могут содержать поддельные компоненты, которые не проходили никакого контроля качества.

9. Мебель IKEA

Хотя такая мебель и стоит недорого, но после транспортировки и повторной сборки теряет стабильность и прочность. Поэтому ее надежность уже не будет соответствовать новому изделию прямо из коробки.

Также ранее эксперты перечислили, что стоит обязательно покупать в секонд-хенде.

Об источнике: Dengarden

Dengarden - онлайн-ресурс, посвященный теме дома и сада.

Он предоставляет статьи и советы по следующим основным категориям:

  • Садоводство (Gardening): Дизайн сада, цветы, еда, контейнерное садоводство, борьба с вредителями, компостирование, почва.
  • Ремонт дома (Home Improvement): Сантехника, покраска и обои, окна и двери, напольные покрытия и ковры, камины, бытовая техника, дизайн интерьера, ремонт.
  • Ландшафтный дизайн (Landscaping): Уход за газоном, дизайн и планировка двора, сараи и внешние конструкции, пруды и фонтаны, выбор деревьев.
  • Борьба с вредителями (Pest Control): Постельные клопы, мыши и крысы, самодельные средства для борьбы с вредителями.
  • Сельское хозяйство и фермерство (Agriculture & Farming).

Также на сайте есть разделы с новостями, советами и хитростями (Hacks), лучшими предложениями (Best Deals) и DIY-проектами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

