Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 18 декабря
- Насколько подешевел евро
- Сколько будет стоить злотый 18 декабря
На четверг, 18 декабря, Национальный банк Украины немного поднял курс доллара США и польского злотого. В то же время евро незначительно подешевел. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара США на 18 декабря установлен на уровне 42,34 грн/доллар. Американская валюта подорожала сразу на 16 копеек.
Евро отошел от исторического максимума и подешевел на четыре копейки. В четверг единая европейская валюта будет стоить 49,63 грн/евро.
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,40/42,43 грн/долл., а евро - 49,71/49,73 грн/евро.
Курс злотого на 18 декабря
Польский злотый подорожал на две копейки. Его курс на четверг, 17 декабря, составляет 11,79 грн/злотый.
Поднимется ли евро выше 50 грн - прогноз экономиста
С начала декабря курс доллара колеблется в пределах 42,05-42,34 грн и, по прогнозу экспертов, стабильность продлится до конца года. Доктор экономических наук Алексей Плотников отметил, что государство не будет сдерживать девальвацию, а в бюджете на 2026 год заложен средний курс 45,70 грн/доллар.
До 21 декабря на рынке возможны незначительные колебания доллара, после чего его стоимость может вырасти до 42,50 грн. Евро, по его словам, во время рождественско-новогодних праздников в ЕС резких изменений не претерпит и будет колебаться в пределах 49,20-49,70 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в среду, 17 декабря, НБУ снизил курс доллара до 42,18 грн/доллар, тогда как евро и польский злотый выросли.
Также 17 декабря евро достиг новой психологической отметки в 50 гривен, доллар поднялся до 42,52 грн. В обменниках покупка доллара стоит 42,01 грн, евро - 49,34 грн.
Кроме этого, в Украине ожидается повышенный спрос на валюту, что может немного поднять курсы. Банкир Тарас Лесовой прогнозирует доллар на уровне 42,1-42,6 грн на межбанке, а евро - 48-49,75 грн.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
