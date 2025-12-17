Укр
РФ нарастила группировку до 710 тысяч человек для наступления - Сырский

Виталий Кирсанов
17 декабря 2025, 13:07
Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий.
По словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной
По словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, facebook.com/CinCAFofUkraine

Что сказал Александр Сырский:

  • Российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий
  • Войска РФ более 17 месяцев пытаются захватить Покровск
  • ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города

Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил во время участия в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

По словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной. Несмотря на значительные потери, российская армия не отказывается от наступательных действий, однако существенных оперативных успехов достичь не смогла.

"Для ведения стратегической наступательной операции противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек. Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не достигла", - заявил Сырский.

Он привел примеры эффективных действий Сил обороны Украины. В частности, благодаря активным поисково-ударным операциям украинские военные отбросили противника от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.

Отдельное внимание Сырский уделил Покровскому направлению. По его словам, российские войска уже более 17 месяцев пытаются захватить Покровск.

"Украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отбили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска", - сказал он.

По его словам, ВСУ системно поражают объекты критической инфраструктуры противника вглубь его территории. В результате ударов средствами Deep Strike прямые и косвенные потери РФ с начала 2025 года составляют 21,5 млрд долларов США.

"Внешняя поддержка Сил обороны Украины имеет жизненно важное значение для сдерживания российского агрессора и безопасности европейских стран. Учитывая это, призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, прежде всего для развития возможностей нашей противовоздушной и противоракетной обороны, а также для дальнего огневого поражения", - подчеркнул Сирский.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил партнеров форума "Рамштайн" за политическую и военную поддержку Украины, и за усилия, направленные на достижение мира для Украины.

Эксперт заявил об уходе ВСУ из двух важных городов

Главред писал, что по мнению военного эксперта Михаила Жирохова, отход Сил обороны на другие позиции за Покровском и Мирноградом Донецкой области является вопросом времени.

По его мнению, бои за эти города стали следствием количественного превосходства российских оккупационных войск. Свою роль также сыграли благоприятные погодные условия.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Крутков заявил, что ситуация в районе Константиновки остается стабильно сложной, поскольку российские войска регулярно пытаются прорвать украинскую оборону.

Кроме того, украинские военные очень осторожно освобождают Купянск, чтобы минимизировать потери. В городе заблокировано около 200 российских солдат. Об этом заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

Напомним, что военные российской оккупационной армии 10 декабря пытались колонной прорваться в направлении села Гришино на юге Покровска. Когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути - украинские дронари и артиллерия начали методично его ликвидировать.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

