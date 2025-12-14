Попытка прорыва под Покровском: в ВСУ раскрыли подробности штурма россиян

Коротко:
- Россияне хотели прорваться в направлении села Гришино
- Механизированный штурм состоялся на юге Покровска
- Украинским бойцам удалось остановить врага
Военные российской оккупационной армии 10 декабря пытались колонной прорваться в направлении села Гришино на юге Покровска. Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ.
"10 декабря одновременно с механизированным штурмом на юге Покровска состоялся еще один эпизод российского наступления. Противник пытался колонной на мото- и квадроциклах прорваться в направлении Гришино", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути - украинские дронари и артиллерия начали методично его ликвидировать.
"А остатки российской пехоты ликвидировали уже в поле и лесополосе, где противник пытался рассеяться и спрятаться", - подчеркнули в ДШВ.
Действия ВСУ в Покровске
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что сейчас продолжаются активные действия украинских защитников в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
По его словам, в самом Покровске за последние несколько недель ВСУ смогли вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части города.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, Силы обороны освободили Кондрашовку, Радьковку и несколько кварталов на севере Купянска, что позволило значительно стабилизировать обстановку на Купянском направлении и перекрыть пути снабжения российских войск.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорил, что оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорвать оборону и зайти в городскую застройку Покровско-Мирноградской агломерации.
Аналитики DeepState заявляли, что на Харьковщине в Купянске Силы обороны Украины проводят зачистку от оккупационных войск страны-агрессора России. Вражеские анклавы еще есть в центральной части города, но окраину на северо-западе города уже зачистили.
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
