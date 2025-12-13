Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территории

Главное:
- В Покровске ВСУ смогли вернуть под контроль около 16 кв. км
- Логистика в Мирноград сложная, но продолжается
Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил о сложной оперативной ситуации: враг ведет наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения.
"В отдельные дни количество боестолкновений достигает 300 - больше всего с начала войны. Однако украинская армия сдерживает давление, разрушает планы кремля, не отказывается от тактики активной обороны и эффективно ее применяет", - написал он в Telegram.
Сырский отметил, что численность российской группировки уже длительное время составляет около 710 тыс. человек. "При этом врагу не удается нарастить этот показатель, несмотря на активный рекрутинг в РФ, потому что наши воины ежедневно "минусуют" тысячу оккупантов убитыми и ранеными", - заявил он.
По его словам, продолжаются активные действия украинских защитников в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
"В самом Покровске за крайние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается", - проинформировал главком.
В то же время, отметил он, на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.
Кроме того, Сырский сообщил, что средствами DeepStrike за прошлый месяц выполнено 81 огневое задание и поражено 98 целей противника на территории РФ. Наши артиллеристы в ноябре поразили более 4,1 тыс. объектов противника, ракетные войска - более сотни.
Главком также заявил о дефиците ракет, но подчеркнул, что эффективность противовоздушной обороны удерживается.
"Наращиваем работу систем РЭБ для радиоэлектронного прикрытия. Так, средствами РЭБ за месяц подавлено 94 тыс. средств воздушного нападения, из них - 2,2 тыс. "шахедов", 7 тыс. "молний", - говорится в заметке.
"Поставил по итогам совещания необходимые задачи органам военного управления. Среди них - стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей. До конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ", - подытожил главком.
Что происходит в Покровске: данные ДШВ
Силы обороны Украины контролируют север Покровска, здесь россияне потеряли темп, говорится в сообщении 7 корпуса Десантно-штурмовых войск.
"Подчеркиваем: Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь противник потерял темп и не действуют законы вражеской пропаганды. Продолжаются активные наступательные действия для восстановления нашего контроля над каждым метром города", - отметили военные.
Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги. "Наши военные шаг за шагом ликвидируют противника, сжигают вражеские тряпки и возвращают украинский флаг", - отметили в 7 корпусе ДШВ.
Речь идет о том, что российские пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное. Единственный аргумент - фото и видео из центральной части города.
"Противник не учел главного: эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор - это еда. А Покровск - лишь незнакомое название на карте", - отметили украинские защитники.
Также размещено видео - приветствие украинских воинов из Покровска. "Они разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов, которые пока могут двигаться в тумане ограниченным маршрутом на юг от железной дороги", - отметили в 7 корпусе ДШВ.
Смотрите видео - подробности боев за Покровск:
Бои за Покровск: мнение аналитика
В настоящее время Силы обороны Украины не располагают ресурсами для возвращения контроля над Покровском из-за дефицита оперативных резервов и значительной численности российских войск на этом направлении — около 150 тысяч человек. Об этом сообщил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, дальнейшая ситуация вокруг Покровска во многом будет зависеть от переговорного процесса, поскольку военные действия сейчас тесно связаны с политическими решениями.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли с части позиций под Покровском. Украинские силы проводит заблаговременно подготовленный маневр, реагируя на фланговые и тыловые мероприятия российских подразделений.
Напомним, ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.
Как сообщал Главред, российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
