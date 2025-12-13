Укр
Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территории

Алексей Тесля
13 декабря 2025, 17:33
Силы обороны Украины контролируют север Покровска, здесь россияне потеряли темп наступления.
ВСУ возвращают территории в районе Покровска / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное:

  • В Покровске ВСУ смогли вернуть под контроль около 16 кв. км
  • Логистика в Мирноград сложная, но продолжается

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил о сложной оперативной ситуации: враг ведет наступательные действия практически по всей линии боевого столкновения.

"В отдельные дни количество боестолкновений достигает 300 - больше всего с начала войны. Однако украинская армия сдерживает давление, разрушает планы кремля, не отказывается от тактики активной обороны и эффективно ее применяет", - написал он в Telegram.

Сырский отметил, что численность российской группировки уже длительное время составляет около 710 тыс. человек. "При этом врагу не удается нарастить этот показатель, несмотря на активный рекрутинг в РФ, потому что наши воины ежедневно "минусуют" тысячу оккупантов убитыми и ранеными", - заявил он.

По его словам, продолжаются активные действия украинских защитников в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

"В самом Покровске за крайние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается", - проинформировал главком.

В то же время, отметил он, на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.

Кроме того, Сырский сообщил, что средствами DeepStrike за прошлый месяц выполнено 81 огневое задание и поражено 98 целей противника на территории РФ. Наши артиллеристы в ноябре поразили более 4,1 тыс. объектов противника, ракетные войска - более сотни.

Главком также заявил о дефиците ракет, но подчеркнул, что эффективность противовоздушной обороны удерживается.

"Наращиваем работу систем РЭБ для радиоэлектронного прикрытия. Так, средствами РЭБ за месяц подавлено 94 тыс. средств воздушного нападения, из них - 2,2 тыс. "шахедов", 7 тыс. "молний", - говорится в заметке.

"Поставил по итогам совещания необходимые задачи органам военного управления. Среди них - стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей. До конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ", - подытожил главком.

Что происходит в Покровске: данные ДШВ

Силы обороны Украины контролируют север Покровска, здесь россияне потеряли темп, говорится в сообщении 7 корпуса Десантно-штурмовых войск.

"Подчеркиваем: Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь противник потерял темп и не действуют законы вражеской пропаганды. Продолжаются активные наступательные действия для восстановления нашего контроля над каждым метром города", - отметили военные.

Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги. "Наши военные шаг за шагом ликвидируют противника, сжигают вражеские тряпки и возвращают украинский флаг", - отметили в 7 корпусе ДШВ.

Речь идет о том, что российские пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное. Единственный аргумент - фото и видео из центральной части города.

"Противник не учел главного: эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор - это еда. А Покровск - лишь незнакомое название на карте", - отметили украинские защитники.

Также размещено видео - приветствие украинских воинов из Покровска. "Они разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов, которые пока могут двигаться в тумане ограниченным маршрутом на юг от железной дороги", - отметили в 7 корпусе ДШВ.

Смотрите видео - подробности боев за Покровск:

Бои за Покровск: мнение аналитика

В настоящее время Силы обороны Украины не располагают ресурсами для возвращения контроля над Покровском из-за дефицита оперативных резервов и значительной численности российских войск на этом направлении — около 150 тысяч человек. Об этом сообщил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, дальнейшая ситуация вокруг Покровска во многом будет зависеть от переговорного процесса, поскольку военные действия сейчас тесно связаны с политическими решениями.

Бои за Покровск - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отошли с части позиций под Покровском. Украинские силы проводит заблаговременно подготовленный маневр, реагируя на фланговые и тыловые мероприятия российских подразделений.

Напомним, ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

война на Донбассе Покровск война России и Украины
Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территории

