Захватит ли Россия Покровск до нового года: прогноз военного эксперта

О чем сказал Снегирев:
- Сейчас у ВСУ нет возможности вернуть контроль над Покровском
- Россия не сможет захватить Покровск как минимум до нового года
- Дальнейшая судьба города также зависит от политических решений и переговоров
Сейчас у ВСУ нет возможности восстановить контроль над Покровском из-за нехватки оперативных резервов и численности российской группировки на Покровском направлении, которая насчитывает 150 тысяч человек. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
По его словам, недавно на Покровское направление из Запорожского, из-под Гуляйполя, были переброшены подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии противника. Это свидетельствует о том, что именно это направление является более приоритетным для России.
"Сейчас наша задача - как можно дольше держать Покровск, по крайней мере пока идет переговорный процесс, чтобы не дать россиянам использовать эту карту для усиления своих позиций. Но и заявления о том, что Покровск уже захвачен, не соответствуют действительности", - подчеркнул эксперт.
Снегирев признал, что давать прогнозы сложно, однако он убежден: "Покровск не будет полностью захвачен оккупантами ни до нового года, ни даже некоторое время после нового года".
Эксперт отметил, что дальнейшее развитие ситуации вокруг Покровска в значительной степени будет определяться ходом переговоров, ведь армия фактически находится в зависимости от политических договоренностей. Если будет принято соответствующее решение на политическом уровне, военные вынуждены будут покинуть город. Несмотря на распространенные в СМИ утверждения о том, что украинские силы якобы не покинут Покровск даже в случае приказа, Снегирев считает такие заявления вымышленными и оторванными от реальности. По его убеждению, в случае получения приказа войска оставят любую занятую позицию.
Таким образом, удержание не только Покровска, но и остальной подконтрольной Украине части Донецкой области, по словам эксперта, зависит исключительно от политических решений и переговоров.
Какова ситуация в Покровске - мнение эксперта
Как писал Главред. российские заявления о полном контроле над Покровском не соответствуют действительности, отмечает военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
"Бои продолжаются и остаются чрезвычайно напряженными. Ситуация на этом направлении фронта крайне сложная", - подчеркивает эксперт.
По его словам, на участке сосредоточено около 140 тысяч российских военных, что создает своеобразный "магнит" и притягивает значительные силы и ресурсы оккупантов. Это означает, что противник активно наращивает группировку и стремится использовать это для наступательных действий, однако контроль над городом пока остается неполным.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, сейчас наибольшее количество боестолкновений приходится на Покровск, где ситуация является особенно сложной и угрожающей. Об этом в эфире рассказал политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, который недавно вернулся с Покровского направления. По его словам, Покровск сейчас является большой "серой" зоной, где продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Россияне пользуются неблагоприятными погодными условиями и пытаются установить контроль на определенных участках.
Кроме того, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также оккупанты продвинулись в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.
Напомним, на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск Харьковской области.
О персоне: Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.
