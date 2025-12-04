Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Захватит ли Россия Покровск до нового года: прогноз военного эксперта

Инна Ковенько
4 декабря 2025, 13:36
303
Несмотря на переброску российского десанта на Покровское направление, город не будет взят до нового года, прогнозирует Дмитрий Снегирев.
Захватит ли Россия Покровск до нового года
Захватит ли Россия Покровск до нового года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб

О чем сказал Снегирев:

  • Сейчас у ВСУ нет возможности вернуть контроль над Покровском
  • Россия не сможет захватить Покровск как минимум до нового года
  • Дальнейшая судьба города также зависит от политических решений и переговоров

Сейчас у ВСУ нет возможности восстановить контроль над Покровском из-за нехватки оперативных резервов и численности российской группировки на Покровском направлении, которая насчитывает 150 тысяч человек. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, недавно на Покровское направление из Запорожского, из-под Гуляйполя, были переброшены подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии противника. Это свидетельствует о том, что именно это направление является более приоритетным для России.

видео дня

"Сейчас наша задача - как можно дольше держать Покровск, по крайней мере пока идет переговорный процесс, чтобы не дать россиянам использовать эту карту для усиления своих позиций. Но и заявления о том, что Покровск уже захвачен, не соответствуют действительности", - подчеркнул эксперт.

Снегирев признал, что давать прогнозы сложно, однако он убежден: "Покровск не будет полностью захвачен оккупантами ни до нового года, ни даже некоторое время после нового года".

Эксперт отметил, что дальнейшее развитие ситуации вокруг Покровска в значительной степени будет определяться ходом переговоров, ведь армия фактически находится в зависимости от политических договоренностей. Если будет принято соответствующее решение на политическом уровне, военные вынуждены будут покинуть город. Несмотря на распространенные в СМИ утверждения о том, что украинские силы якобы не покинут Покровск даже в случае приказа, Снегирев считает такие заявления вымышленными и оторванными от реальности. По его убеждению, в случае получения приказа войска оставят любую занятую позицию.

Таким образом, удержание не только Покровска, но и остальной подконтрольной Украине части Донецкой области, по словам эксперта, зависит исключительно от политических решений и переговоров.

Какова ситуация в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред. российские заявления о полном контроле над Покровском не соответствуют действительности, отмечает военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Бои продолжаются и остаются чрезвычайно напряженными. Ситуация на этом направлении фронта крайне сложная", - подчеркивает эксперт.

По его словам, на участке сосредоточено около 140 тысяч российских военных, что создает своеобразный "магнит" и притягивает значительные силы и ресурсы оккупантов. Это означает, что противник активно наращивает группировку и стремится использовать это для наступательных действий, однако контроль над городом пока остается неполным.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, сейчас наибольшее количество боестолкновений приходится на Покровск, где ситуация является особенно сложной и угрожающей. Об этом в эфире рассказал политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, который недавно вернулся с Покровского направления. По его словам, Покровск сейчас является большой "серой" зоной, где продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Россияне пользуются неблагоприятными погодными условиями и пытаются установить контроль на определенных участках.

Кроме того, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также оккупанты продвинулись в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.

Напомним, на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск Харьковской области.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

линия фронта Дмитрий Снегирев Покровск
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

14:31Фронт
В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

14:02Война
Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

13:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Последние новости

15:00

Проверьте свои доллары: перечень купюр, которые в Украине считают недействительными

14:51

Невидимая угроза на кухне: ученые бьют тревогу из-за газовых плит, что произошло

14:33

Спасли ситуацию: аналитик сообщил о контрнаступлениях ВСУ в Покровске

14:31

Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

14:22

"Одно обстоятельство": стала известная истинная позиция Софии Ротару

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
14:21

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске и в Донецкой области: раскрыты детали

14:02

В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

14:00

Как пожарить рыбу без брызг и неприятного запаха: простой трюк

13:50

Принц Уильям нарушил важное королевское правило ради Кейт Миддлтон — деталиВидео

Реклама
13:41

Светящийся Галкин сделал новое признание в любви

13:36

Захватит ли Россия Покровск до нового года: прогноз военного эксперта

13:32

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт шикарного салата из курицы и яблок

13:16

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

13:09

Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

13:05

Сырский принял важное решение из-за ситуации в Покровске: о чем идет речь

12:45

"Ситуация чрезвычайная": Шаман испугался ВСУ в Белгороде

12:40

Божественная намазка на хлеб из простых ингредиентов: готовится 2 минуты

12:35

Киркоров впервые публично заговорил о Пугачевой

12:35

Россия депортирует украинских детей в КНДР в военные лагеря - правозащитница

12:30

Смертельно ранил ножом и убежал: во Львове мужчина убил военнослужащего ТЦК

Реклама
12:30

Погода на завтра 5 декабря - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:10

ТЭЦ полностью остановлена: областной центр Украины остался без тепла из-за ударов РФ

12:07

"Нулевая фаза" подготовки к войне: кто станет новой жертвой агрессии РФ

12:00

Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

11:44

Путин анонсировал "санитарную зону" на севере Украины - имеет ли РФ силы для наступления

11:40

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

11:30

"Чуть не задохнулись": российские звезды застряли в ловушке на музыкальной премииВидео

11:16

Можно не покупать: какую зелень нужно посадить на подоконнике прямо сейчасВидео

11:07

Цена перевалила за 50 гривен: в Украине неуклонно дорожает базовый продукт

11:02

Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

10:58

Макрон в Пекине предложил решение по войне в Украине - что ответил Си Цзиньпин

10:53

Ключ — для переезда, сердце — для любви: что повесить на ёлку, чтобы желания сбылисьВидео

10:30

Тарас Тополя сделал решительное действие в разводе с женой - детали

10:14

Экс-спикер Генштаба ВСУ сказал, когда Путин прекратит войну

10:08

Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

10:07

Доставка авто из США в Украину – полная безопасность и отсутствие рисков для покупателя новости компании

09:29

8 вещей, которые женщины должны иметь дома согласно астрологии

09:22

Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 декабря (обновляется)

09:08

"Будет делать все": эксперт оценил, существует ли угроза нового наступления РФ

Реклама
08:32

Удар РФ по Одессе: пострадали люди, разрушены дома и админзданиеФото

08:20

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

В небе огненные вспышки, а дома аж содрогались: дроны массированно атаковали РФ

08:10

Покровск, Волчанск, Купянск: что происходит на фронтемнение

07:55

Будет "комбинация уступок": что говорят в Сенате США о переговорах Путина и Уиткоффа

07:01

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

06:16

От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

06:10

Как Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупикмнение

05:30

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

05:04

Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять