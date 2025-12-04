Захватит ли Россия Покровск до нового года: прогноз военного эксперта

Несмотря на переброску российского десанта на Покровское направление, город не будет взят до нового года, прогнозирует Дмитрий Снегирев.

Захватит ли Россия Покровск до нового года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб

О чем сказал Снегирев:

Сейчас у ВСУ нет возможности вернуть контроль над Покровском

Россия не сможет захватить Покровск как минимум до нового года

Дальнейшая судьба города также зависит от политических решений и переговоров

Сейчас у ВСУ нет возможности восстановить контроль над Покровском из-за нехватки оперативных резервов и численности российской группировки на Покровском направлении, которая насчитывает 150 тысяч человек. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, недавно на Покровское направление из Запорожского, из-под Гуляйполя, были переброшены подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии противника. Это свидетельствует о том, что именно это направление является более приоритетным для России.

"Сейчас наша задача - как можно дольше держать Покровск, по крайней мере пока идет переговорный процесс, чтобы не дать россиянам использовать эту карту для усиления своих позиций. Но и заявления о том, что Покровск уже захвачен, не соответствуют действительности", - подчеркнул эксперт.

Снегирев признал, что давать прогнозы сложно, однако он убежден: "Покровск не будет полностью захвачен оккупантами ни до нового года, ни даже некоторое время после нового года".

Эксперт отметил, что дальнейшее развитие ситуации вокруг Покровска в значительной степени будет определяться ходом переговоров, ведь армия фактически находится в зависимости от политических договоренностей. Если будет принято соответствующее решение на политическом уровне, военные вынуждены будут покинуть город. Несмотря на распространенные в СМИ утверждения о том, что украинские силы якобы не покинут Покровск даже в случае приказа, Снегирев считает такие заявления вымышленными и оторванными от реальности. По его убеждению, в случае получения приказа войска оставят любую занятую позицию.

Таким образом, удержание не только Покровска, но и остальной подконтрольной Украине части Донецкой области, по словам эксперта, зависит исключительно от политических решений и переговоров.

Какова ситуация в Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред. российские заявления о полном контроле над Покровском не соответствуют действительности, отмечает военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Бои продолжаются и остаются чрезвычайно напряженными. Ситуация на этом направлении фронта крайне сложная", - подчеркивает эксперт.

По его словам, на участке сосредоточено около 140 тысяч российских военных, что создает своеобразный "магнит" и притягивает значительные силы и ресурсы оккупантов. Это означает, что противник активно наращивает группировку и стремится использовать это для наступательных действий, однако контроль над городом пока остается неполным.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, сейчас наибольшее количество боестолкновений приходится на Покровск, где ситуация является особенно сложной и угрожающей. Об этом в эфире рассказал политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, который недавно вернулся с Покровского направления. По его словам, Покровск сейчас является большой "серой" зоной, где продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Россияне пользуются неблагоприятными погодными условиями и пытаются установить контроль на определенных участках.

Кроме того, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также оккупанты продвинулись в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.

Напомним, на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск Харьковской области.

Покровск / Инфографика: Главред

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

