'Путин надувается как шарик': в СНБО заявили о новой реальности на фронте

Реальная ситуация на Запорожском направлении свидетельствует о провале попыток оккупантов продвинуться и достичь своих стратегических целей, указал Коваленко.

Попытки россиян оккупировать Гуляйполе провалились / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/General.Pavlyuk

О чем сказал Коваленко:

Россияне провалили попытки оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении

Россияне не могут "проломить фронт"

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пытается показать американцам на фоне переговоров о мире не бывалые успехи на фронте и победы российских войск. Однако, пока это лишь "картинка" для представителей Трампа, ведь россияне не могут переломить ситуацию на фронте. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в заметке в Telegram.

Несмотря на заявления российского военно-политического руководства о начале наступления на город Гуляйполе в Запорожской области и даже уличных боев непосредственно в городской застройке, реальность на самом деле другая.

"Попытки россиян оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились. Путин надувается как шарик перед американцами в попытке продемонстрировать, что "может на фронте все", но реальность противоположная", - написал он.

Россия, несмотря на ожесточенные бои, не способна "проломить фронт". Коваленко подчеркнул, что хотя ситуация на фронте остается чрезвычайно сложной, оккупанты и в дальнейшем безуспешно пытаются реализовать свою главную цель - уничтожить украинскую государственность. Однако, по его словам, эти планы обречены на провал.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Чем опасна потеря Гуляйполя - мнение эксперта

Как писал Главред, Гуляйполе является важным железнодорожным узлом, а Александровка - направлением, которое российские войска могут рассматривать как возможный плацдарм для дальнейшего продвижения на Днепропетровщину. Именно поэтому эти территории представляют для них интерес. Об этом заявил военный аналитик Иван Тимочко в эфире Еспресо.

Он отметил, что сейчас противник пытается сместить акценты наступления в районы, где имеет более выгодные условия.

Тимочко пояснил, что главная цель россиян в Гуляйполе - захватить населенный пункт не только из-за его символического значения как родины Махно, но и из-за стратегической важности. Рядом расположен поселок Железнодорожное, само название которого подчеркивает его логистическую роль.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские подразделения продолжают удерживать позиции в отдельных частях Волчанска, хотя российские силы продолжают продвигаться среди руин, где оборона является чрезвычайно сложной. Об этом сообщил руководитель управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским войскам удалось улучшить тактическую ситуацию в районе Купянска. Сейчас продолжается зачистка города от российских подразделений, которые, по его словам, могут похвастаться только пропагандистскими "успехами".

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев подчеркнул, что российские заявления о полном контроле над Покровском не соответствуют реальности.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

