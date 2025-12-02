ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции - военный

Украинский военный заявил, что ВСУ отбили ключевые позиции, которые ранее были захвачены порогом в Днепропетровской области.

ВСУ отбили позиции в Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что известно:

ВСУ пошли в контратаку в Днепропетровской области

Украинские военные выбили оккупантов из Ивановки

Украинские защитники полностью выбили оккупантов из Ивановки на Днепропетровщине. Об этом заявил украинский военный с позывным "Мучной".

Наши штурмовые группы смогли зайти вглубь и взять под контроль все ключевые точки.

"Н.п. Ивановка наконец полностью выбит из лап оккупанта. Теперь уже без всяких но - территория зачищена до последних схронов, врага там больше нет. Наши штурмовые группы зашли вглубь, дожали остатки сопротивления и взяли под контроль все ключевые точки, которые еще держали ситуацию в сером!" - заявил военный.

Он добавил, что сейчас украинские защитники выравнивают линию фронта, обустраивают позиции, подтягивают огневые средства и расчищают подходы, чтобы не дать оккупантам возможности захватить позиции снова.

"Рубежи, которых достигли, удерживаются жестко с запасом по сектору и готовностью гасить любую попытку контратаки", - добавил он.

ЗМУ отбили позиции / фото: "Мучной"

Ситуация в Покровске - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду считает, если россияне захватят Покровск, то в опасности окажутся пять украинских городов - Доброполье, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

"Эти города будут следующими после Покровска. Это будет делаться для того, чтобы с запада отрезать снабжение Славянско-Краматорской агломерации", - пояснил Свитан.

Главной целью россиян этой зимой, по его словам, является захват Донецкой и Запорожской областей. Как отметил Свитан, враг пытается растянуть силы по флангам и нанести удар по центру.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские захватчики продолжают попытки захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области. Ситуация в регионе остается критической, но украинские силы активно обороняют территорию.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин во время совещания с российским военным руководством заявил, что России якобы необходимо создать так называемую "зону безопасности" вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".

О личности: "Мучной" Боец ВСУ с позывным "Мучной" ведет Telegram-канал Muchnoy+Jugend. Канал позиционирует себя с лозунгом: "Тихо делаем свою работу". Авторы публикуют оперативные данные с линии боевых действий. Основной фокус - сводки с передовой, описание позиций, потерь, успехов и продвижений украинских войск.

