ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции - военный

Что известно:
- ВСУ пошли в контратаку в Днепропетровской области
- Украинские военные выбили оккупантов из Ивановки
Украинские защитники полностью выбили оккупантов из Ивановки на Днепропетровщине. Об этом заявил украинский военный с позывным "Мучной".
Наши штурмовые группы смогли зайти вглубь и взять под контроль все ключевые точки.
"Н.п. Ивановка наконец полностью выбит из лап оккупанта. Теперь уже без всяких но - территория зачищена до последних схронов, врага там больше нет. Наши штурмовые группы зашли вглубь, дожали остатки сопротивления и взяли под контроль все ключевые точки, которые еще держали ситуацию в сером!" - заявил военный.
Он добавил, что сейчас украинские защитники выравнивают линию фронта, обустраивают позиции, подтягивают огневые средства и расчищают подходы, чтобы не дать оккупантам возможности захватить позиции снова.
"Рубежи, которых достигли, удерживаются жестко с запасом по сектору и готовностью гасить любую попытку контратаки", - добавил он.
Ситуация в Покровске - мнение эксперта
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду считает, если россияне захватят Покровск, то в опасности окажутся пять украинских городов - Доброполье, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.
"Эти города будут следующими после Покровска. Это будет делаться для того, чтобы с запада отрезать снабжение Славянско-Краматорской агломерации", - пояснил Свитан.
Главной целью россиян этой зимой, по его словам, является захват Донецкой и Запорожской областей. Как отметил Свитан, враг пытается растянуть силы по флангам и нанести удар по центру.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, российские захватчики продолжают попытки захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области. Ситуация в регионе остается критической, но украинские силы активно обороняют территорию.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин во время совещания с российским военным руководством заявил, что России якобы необходимо создать так называемую "зону безопасности" вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".
О личности: "Мучной"
Боец ВСУ с позывным "Мучной" ведет Telegram-канал Muchnoy+Jugend.
Канал позиционирует себя с лозунгом: "Тихо делаем свою работу".
Авторы публикуют оперативные данные с линии боевых действий. Основной фокус - сводки с передовой, описание позиций, потерь, успехов и продвижений украинских войск.
