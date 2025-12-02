Герасимов отчитался об "успехах" на фронте: в Генштабе ВСУ ответили

Минобороны РФ объявляет о захвате Клинового, а ВСУ называют эти сообщения очередным пропагандистским фейком.

Украинские Силы обороны продолжают наносить потери врагу

Кратко:

Россия заявляет об успехах своих войск на Донбассе и Запорожье

Украинские источники опровергают сообщения Генштаба РФ

Ни одного подтвержденного прорыва глубоко в оборону Украины нет

Российское командование продолжает распространять сообщения о якобы успешных действиях своих войск, однако украинские источники не подтверждают заявления начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которые не соответствуют реальному положению на фронте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пропагандистских СМИ.

В свежих сводках Герасимов заявил, что российские войска якобы окружили Степногорск в Запорожской области. Украинские источники подчеркивают, что такие утверждения традиционно не подтверждаются фактами и подают ситуацию в выгодном для Москвы свете.

По словам Герасимова, подразделения ВС РФ "успешно развивают наступление" в Днепропетровской области. Украинские структуры отмечают, что подобные заявления носят пропагандистский характер и формируют у российской аудитории ощущение постоянного давления на украинскую оборону.

Контроль над населенными пунктами

Герасимов утверждает, что якобы около 30% зданий в Константиновке якобы оказались под контролем российских подразделений, еще одним примером является Северск: по данным Герасимова, российская армия "ежедневно освобождает около 100 зданий", а штурмовые группы ведут уличные бои.

Кроме того, Герасимов сообщил, что штурмовые подразделения группировки "Запад" вошли в Красный Лиман Луганской области. Как и другие заявления российского командования, эта информация пока не подтверждается украинской стороной и рассматривается как очередная попытка представить ситуацию на фронте в пользу Москвы.

Минобороны России также заявило о продвижении и захвате Клинового в Донецкой области.

Ответ Генштаба ВСУ

В ответ Генштаб ВСУ сообщил:

"Российское минобороны в очередной раз распространило очередной фейк о якобы "продвижении" и "освобождении" населенных пунктов в Донецкой области, в частности Клинового. Подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала полномасштабного вторжения".

Там подчеркнули, что заявления о якобы захвате Клинового не соответствуют действительности.

"Ситуация на направлении остается контролируемой Силами обороны. Ни одного подтвержденного прорыва глубоко в украинскую оборону на указанных участках нет", - отмечают в Генштабе.

Украинские Силы обороны продолжают выполнять свои задачи, нанося противнику потери в живой силе и технике.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что такие громкие заявления России направлены на западную аудиторию для усиления дипломатических позиций:

"В течение следующих недель россияне будут делать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями. По состоянию на сейчас, часть Волчанска под контролем Сил обороны Украины, также враг не захватил Купянск, но врал об этом".

Дальнейшая стратегия Кремля - мнение эксперта

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на попытках захватить Донецкую область и левобережную часть Запорожской. По его словам, пока оккупанты не достигнут этих целей, они будут продолжать наращивать силы и ресурсы для активизации боевых действий.

Свитан отмечает, что Москва может временно уменьшить активность на Херсонском направлении и даже на Харьковщине, перебрасывая войска на восточный фронт. В то же время стратегические планы Кремля остаются неизменными.

"Они пока могут отказаться от провокационных операций на Херсонском направлении, на правом берегу. Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма", - подчеркнул Свитан.

Война России против Украины - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в ближайшие недели Россия усилит информационное давление на Украину и Запад, сосредоточившись на срыве переговорных процессов и нагнетании паники относительно ситуации на фронте. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБОУ. Россия будет пытаться информационно сорвать переговоры о мире и обвинить Украину в нежелании завершения войны.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин во время совещания с российским военным руководством заявил, что России якобы необходимо создать так называемую "зону безопасности" вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

