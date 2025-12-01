Срыв переговоров и 'обострение' на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

Кремль усилит информационные операции, чтобы сорвать дипломатические усилия и посеять недоверие к переговорам по завершению войны, указали в ЦПД.

Какие информационные операции готовят в Кремле на декабрь - ЦПД / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Рустем Умеров/Telegram

О чем говорится в материале:

Россия будет пытаться информационно сорвать переговоры о мире

Враг хочет обвинить Украину в нежелании завершения войны

Кремль будет делать ставку на деморализацию украинского общества

В ближайшие недели Россия усилит информационное давление на Украину и Запад, сосредоточившись на срыве переговорных процессов и нагнетании паники относительно ситуации на фронте. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБОУ.

Аналитики ЦПД прогнозируют, что в первой половине декабря Кремль активизирует кампанию дезинформации вокруг возможных переговоров об урегулировании войны. Основное внимание российской пропаганды будет направлено на подрыв переговоров между Украиной и США, продвижение ложного утверждения о том, что "Украина блокирует диалог и не хочет завершения войны". Параллельно Россия будет пытаться обесценить усилия европейской дипломатии, распространяя месседжи о якобы нежелании ЕС останавливать конфликт и стремясь отстранить европейских партнеров от процесса.

При этом Москва, вероятно, и в дальнейшем будет избегать открытых заявлений относительно американских инициатив, создавая информационный вакуум для манипуляций как внутри страны, так и на международной арене. Дополнительным инструментом давления станут целенаправленные информационные провокации.

"Это может быть запуск через медиа разного рода противоречивых тезисов, "инсайдов" и откровенных фейков, призванных дискредитировать дипломатические усилия Вашингтона, Киева и европейских стран и создать вокруг темы переговоров информационный хаос. Подобные операции будут иметь целью посеять недоверие к процессу переговоров, создать впечатление беспорядка в политике США и других союзников, чтобы подорвать их авторитет. Параллельно будут продвигаться месседжи, направленные на деморализацию украинского общества. Через доступные России площадки и пророссийские каналы будут продвигаться тезисы о "давлении США и Европы на Киев", "невыгодных условиях для Украины" и якобы "слабой позиции" Украины на переговорах. Эти нарративы призваны подорвать доверие к украинской власти, сформировать в обществе ощущение безальтернативности российского сценария", - говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации также прогнозирует, что Россия будет активизировать свои информационные операции, пытаясь создать представление о якобы критической ситуации на фронте для Украины. Пропаганда будет преувеличивать собственные успехи, придумывать "победные" новости и навязывать мысль о неизбежности поражения Украины, чтобы подорвать устойчивость украинского общества.

Подобные сообщения, по оценке Центра противодействия дезинформации, будут адресованы и западной аудитории. Кремль будет стремиться убедить партнеров Украины в "упадке украинской армии" и "неэффективности дальнейшей помощи", пытаясь повлиять на общественные настроения на фоне активных дипломатических процессов.

При каких условиях закончится война - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что война завершится только тогда, когда окончательно появится новая система миропорядка.

Он отметил, что пока такого порядка еще не существует, и даже Дональд Трамп не имеет собственного видения новой глобальной модели. По словам эксперта, Трамп фактически реагирует на события и стремится приобщиться к формированию нового мирового устройства, применяя деловой стиль ведения переговоров.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры между украинской и американской делегациями во Флориде пока не завершились окончательным согласованием проекта мирного соглашения. Стороны сосредоточились на наиболее сложных вопросах, в частности территориальных, а также обсудили тему возможного вступления Украины в НАТО.

Во время консультаций во Флориде стороны также поднимали вопрос потенциальных сроков проведения выборов в Украине. По данным The Wall Street Journal, украинские и американские участники отметили, что встреча в Майами прошла результативно.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 1 декабря отправится в Москву для встречи с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

Другие новости:

Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

