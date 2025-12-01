В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

Совладелец предприятия сообщил, в каком состоянии сейчас семья погибшего.

Что известно о жертве вражеского удара по Вышгороду / Колаж: Главред, фото: x.com/DenShtilierman, t.me/Mykola_Kalashnyk

Что сообщил Штилерман:

В Вышгороде россияне убили работника компании Fire Point

В результате вражеского удара пострадала и семья жертвы атаки

30 ноября страна-агрессор Россия атаковала город Вышгород Киевской области дронами. В результате удара ранения получили 19 человек, а также погиб 47-летний мужчина.

Выяснилось, что он был работником оборонной компании Fire Point, которая занимается производством ракет "Фламинго" и нескольких типов дронов. Об этом сообщил совладелец компании Денис Штилерман в соцсети Х.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

"Сегодня, во время атаки на Вышгород, россияне убили нашего коллегу. Его семья находится в критическом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.

Штилерман добавил, что, к счастью для оккупантов, Украина не бьет в ответ на ежедневные обстрелы гражданских объектов по жилым домам россиян, хотя очень хорошо знает, где живет много врагов вместе с их семьями.

Чем Россия атаковала Вышгород - мнение эксперта

Главред писал, что специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия атаковала Вышгород 30 ноября тремя российскими дронами-камикадзе с кассетными боеприпасами.

По его словам, сперва дроны сбросили боеприпасы на город, а затем нанесли удары по домам. Российские БПЛА были заранее запрограммированы атаковать мирный город.

Атаки на Киевскую область - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 30 ноября российские силысовершили атаку на Вышгород с помощью ударных дронов. В результате в городе вспыхнули пожары, один в многоэтажном жилом доме, другой на территории местного предприятия.

Накануне, 29 ноября, на Киевщине ночью и утром раздавались мощные взрывы. Во многих населенных пунктах изуродованы и разрушены дома. Спасатели делали все возможное, чтобы разобрать завалы и спасти каждую жизнь.

В частности, в городе Бровары возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах. Два человека получили ранения, один человек был доставлен в медицинское учреждение.

О персоне: Денис Штилерман Денис Штилерман - совладелец и главный конструктор украинской компании, занимающейся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве, Fire Point.

