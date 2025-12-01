В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

Что сообщил Штилерман:
- В Вышгороде россияне убили работника компании Fire Point
- В результате вражеского удара пострадала и семья жертвы атаки
30 ноября страна-агрессор Россия атаковала город Вышгород Киевской области дронами. В результате удара ранения получили 19 человек, а также погиб 47-летний мужчина.
Выяснилось, что он был работником оборонной компании Fire Point, которая занимается производством ракет "Фламинго" и нескольких типов дронов. Об этом сообщил совладелец компании Денис Штилерман в соцсети Х.
"Сегодня, во время атаки на Вышгород, россияне убили нашего коллегу. Его семья находится в критическом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.
Штилерман добавил, что, к счастью для оккупантов, Украина не бьет в ответ на ежедневные обстрелы гражданских объектов по жилым домам россиян, хотя очень хорошо знает, где живет много врагов вместе с их семьями.
Чем Россия атаковала Вышгород - мнение эксперта
Главред писал, что специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия атаковала Вышгород 30 ноября тремя российскими дронами-камикадзе с кассетными боеприпасами.
По его словам, сперва дроны сбросили боеприпасы на город, а затем нанесли удары по домам. Российские БПЛА были заранее запрограммированы атаковать мирный город.
Атаки на Киевскую область - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 30 ноября российские силысовершили атаку на Вышгород с помощью ударных дронов. В результате в городе вспыхнули пожары, один в многоэтажном жилом доме, другой на территории местного предприятия.
Накануне, 29 ноября, на Киевщине ночью и утром раздавались мощные взрывы. Во многих населенных пунктах изуродованы и разрушены дома. Спасатели делали все возможное, чтобы разобрать завалы и спасти каждую жизнь.
В частности, в городе Бровары возник пожар и разрушение в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах. Два человека получили ранения, один человек был доставлен в медицинское учреждение.
О персоне: Денис Штилерман
Денис Штилерман - совладелец и главный конструктор украинской компании, занимающейся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве, Fire Point.
