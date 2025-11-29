Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

Игнат рассказал об особенностях сегодняшней российской атаки на Украину.

В ночь на 29 ноября враг совершил ракетно-пушечную атаку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Страна-агрессор Россия все чаще начала применять быстрые реактивные дроны во время атак на Украину. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире КИЕВ24.

По его словам, сейчас враг реактивные дроны массово не использует, но они все чаще попадают в статистику ВС ВСУ.

"Мы пишем о дронах типа "Шахед", "Гербера" и других типов, которые и могут быть реактивными БпЛА. Они время от времени применяются, нет массового их использования, но они попадают тоже в статистику", - сказал он.

Игнат отметил, что подтвердить применение россиянами реактивных дронов этой ночью удастся лишь после обнаружения соответствующих обломков.

"Но обнаруживают их и идентифицируют также и по скорости, и по параметрам полета, можно понять, что это был за дрон, поэтому более подробная информация об этом, возможно, появится позже", - добавил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ.

Атака на Киев 29 ноября - что известно

Как писал Главред, с позднего вечера 28 ноября до утра 29-го страна-агрессор Россия наносит удары по Украине ракетами и дронами. Взрывы раздаются в столице, а над Украиной зафиксировано около 30 крылатых ракет.

Вследствие вражеских ударов по столице часть города осталась без света также зафиксированы проблемы с водоснабжением. Кличко сообщил, что в столице есть погибшие и пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 29 ноября враг выпустил около 36 ракет и почти 600 дронов против обычной жизни. Главные цели атаки - энергетика и гражданские объекты.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

