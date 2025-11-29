"Сорваны все планы Путина": ВСУ остановили оккупантов в важном городе

Часть оккупантов, которые пытаются прорваться в Покровск, сразу ликвидируют.

Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Что сказал Кузан:

Украинские силы заняли правильную полосу обороны

Оккупанты имеют преимущество в живой силе в Покровске

Сейчас о захвате Покровска речь не идет

Силы обороны Украины остановили оккупационные войска страны-агрессора России вдоль железной дороги на севере города Покровск, что в Донецкой области. Украинским военным удалось занять правильную полосу обороны.

Как сообщил 24 каналу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, кроме этого ВСУ постоянно осуществляют рейдовые операции и зачищают Покровск от малых групп РФ.

Покровск / Инфографика: Главред

Как действует вражеская армия в Покровске

Эксперт оценил также действия оккупантов в городе. Он утверждает, что армия РФ имеет количественное преимущество и постоянно бросает на Покровское направление новые силы. Часть из них уничтожают украинские военные, а другие закрепляются.

"Но самое главное то, что на Покровском направлении благодаря грамотно выстроенной обороне сорваны все планы Путина", - подчеркнул он.

Кузан говорит, что кремлевский диктатор Владимир Путин врет о захвате Покровска, об этом не идет речь. Однако в соседнем Мирнограде ситуация сложнее - там россияне пытаются перерезать украинскую логистику и стабилизационные мероприятия продолжаются.

Как Силы обороны противодействуют врагу в районе Покровска

Главред писал, что недавно подразделения Сил специальных операций нанесли удары по целям в Донецкой области в рамках битвы за Покровск. В то же время спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины осуществили серию точных ударов по позициям противника в пределах города.

Украинские бойцы таким образом продолжают принимать асимметричные действия с целью уменьшения наступательных возможностей армии страны-агрессора России в Донецкой области.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска не смогут захватить Покровск Донецкой области до конца года, однако попытки оккупации города продолжатся.

Ранее сообщалось, что российские подразделения активизировали наступательные действия на Донетчине, пытаясь перерезать ключевую логистическую артерию между Покровском и Мирноградом.

Накануне стало известно, что украинские защитники на Покровском направлении фиксируют беспрецедентную концентрацию российских сил - такого количества пехоты, техники, авиации и дронов противник не применял с 2022 года.

О персоне: Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

