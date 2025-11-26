Укр
Выстоит ли город до конца года: в Генштабе сделали важное заявление по Покровску

Руслан Иваненко
26 ноября 2025, 00:45
656
Генштаб сообщает о росте группировки РФ под Покровском и оценивает реальные риски для города.
Гнатов, ВСУ, Покровск
ВСУ сдерживают наступление россиян / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/EastOC, Нацполиция

Кратко:

  • РФ стянула более 100 тыс. войск под Покровск
  • Попытки захвата продолжаются более года
  • Генштаб заявляет, что до конца года РФ не продвинется

Российские оккупационные войска не смогут захватить Покровск Донецкой области до конца года, однако попытки оккупации города продолжатся.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью LIGA.net. По его словам, россияне продолжают накапливать силы на Покровском направлении - сейчас там сосредоточено более 100 тысяч оккупантов.

видео дня

Гнатов о попытках захвата и резервах врага

"Эти попытки продолжаются уже более года, и россияне переносят сроки, которые им определили для захвата города. Эти сроки и дальше будут сдвигаться. Сейчас они стягивают туда все имеющиеся резервы. Удастся ли им создать условия, чтобы еще больше осложнить обстоятельства, - трудно прогнозировать", - отметил Гнатов.

Начальник Генштаба также отметил, что сообщения о том, что "все пропало", украинцы слышат с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Ранее такая риторика звучала во времена АТО/ООС. Однако ВСУ продолжают останавливать противника и наносят ему серьезные потери", - добавил он.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Какие города могут стать целью войск РФ в случае оккупации Покровска - мнение эксперта

Как отмечает военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, в случае захвата Покровска российские войска могут получить возможность продвинуться дальше на несколько украинских городов. По его оценке, следующими потенциальными целями оккупантов станут Доброполье, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

Эксперт объясняет, что противник будет стремиться перерезать пути снабжения Славянско-Краматорской агломерации с западного направления, что делает эти населенные пункты стратегически важными для обороны. Свитан отмечает, что контроль над Покровском значительно облегчит врагу маневрирование и продвижение вглубь территории Украины.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Напомним, Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, на Покровском направлении в Донецкой области российские оккупационные силы сосредоточили более 150 тысяч человек, которые продолжают идти на штурм позиций Сил обороны Украины.

Кроме того, российские подразделения активизировали наступательные действия в Донецкой области, пытаясь перерезать ключевую логистическую артерию между Покровском и Мирноградом.

Напомним, что аналитики Института изучения войны также предполагают, что российские силы могут готовиться к попытке окружить подразделения Сил обороны Украины непосредственно в пределах Покровска Донецкой области.

Читайте также:

О персоне: Андрей Гнатов

Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

