Оккупанты отчитались о взятии Купянска: Генштаб раскрыл реальное положение дел

Генштаб дал ответ на заявления РФ и раскрыл, что на самом деле происходит на Купянском направлении.

Украинские войска продолжают искать и уничтожать диверсионные группы врага / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, 14-я ОМБр, скриншот

Кратко:

Купянск и окрестности остаются под контролем ВСУ

Украинские войска проводят поисково-штурмовые действия в Покровске и Ямполе

Контрдиверсионные мероприятия продолжаются против ДРГ оккупантов

Купянск Харьковской области и окружающие территории остаются под контролем украинских войск. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины после заявлений начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации города.

"В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ (диверсионно-разведывательных групп - ред) оккупантов, которые инфильтрировались в город", - отметили в Генштабе. видео дня

Ситуация в Ямполе и других городах

Ситуация в Ямполе Донецкой области, где россияне также заявляли о захвате, является подобной. Там украинские войска проводят поисково-ударные операции.

В Генштабе опровергли и сообщения о якобы контроле над частью городов Волчанск и Покровск.

"В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и зачистка городской застройки от врага. Для подразделений организуют дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград, чтобы обеспечить их всем необходимым. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются", - отметили военные.

Купянск / Инфографика: Главред

Комментарий начальника управления коммуникации

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, ответственный за Купянск и Купянск-Узловой, в комментарии РБК-Украина отметил нереалистичность заявлений РФ об окружении поселка: "Окружить там 15 батальонов мешают такие науки, как физиология и геометрия. В общем похоже, что Владимир Путин избрал тактику 'никогда не сдавайся, позорься до конца'".

Он также опроверг сообщения о якобы "освобождении Купянска": "Ситуация оставалась постоянной: часть российских сил рассредоточено сидела по северным районам города. Кого они там могли окружить - я не представляю".

Экспертное мнение относительно Покровска

Военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак отмечает, что потеря Покровска для Украины - это потеря большой крепости, которая больше года сдерживала врага. В то же время, благодаря обороне города Украина получила ценное время для подготовки следующих действий.

"Покровск не является городом-миллионником или областным центром, но это большая и протяженная агломерация с разнообразной застройкой - гаражи, 5- и 9-этажные дома, одноэтажные сооружения, железобетонные конструкции, технические объекты, котельные, производственные площадки, заброшенные советские сооружения, шахты и рудники", - объясняет Ступак.

По его словам, такая инфраструктура делает оборону города сложной, но в то же время стратегически выгодной для замедления наступления противника.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, российские оккупационные войска могли прорвать одну из самых прочных украинских линий обороны в Донецкой области. Об этом сообщил военный корреспондент немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.

Кроме того, аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись на Запорожье и Харьковщине.

Напомним, что оккупационные войска страны-агрессора России в этом году начали попытки прорыва в Днепропетровскую область, несмотря на то, что задача, поставленная кремлевским диктатором Владимиром Путиным, по захвату Донецкой и Запорожской областей все еще не выполнена.

