Серая зона расширяется: оккупанты продвинулись на важном направлении - DeepState

Российские войска продолжают локальные продвижения и пытаются закрепиться на стратегически важных направлениях.

Оккупанты совершают локальные успехи возле Мирнограда / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Кратко:

Российские войска активизировались в нескольких населенных пунктах Донецкой области

Серая зона южной части Ямполя расширяется из-за передвижения сил противника

Стратегические направления Доброполья оказались под угрозой из-за продвижения РФ

Российские оккупанты продолжают локальные попытки продвижения в Донецкой области, в частности в районах нескольких населенных пунктов. Об этом сообщают аналитики группы DeepState, которые отслеживают динамику фронта.

По данным аналитиков, российские войска совершили второе подряд продвижение в районе Ямполя, недалеко от Лимана. Если 17 ноября сообщалось об успехах РФ севернее города, то уже 18 ноября стало известно об их шагах южнее Ямполя.

Также отмечается, что серая зона к западу от Ямполя увеличилась, что свидетельствует о дальнейшем перемещении сил противника и активизации боевых действий на этом участке фронта.

Локальные успехи на востоке от Мирнограда

Кроме того, российские войска имели локальные успехи на востоке от Мирнограда - в районах населенных пунктов Новоэкономичное и Миролюбовка, где противник пытался укрепить свои позиции и закрепиться на стратегически важных направлениях.

Активность в Добропольском выступлении

Не осталась без активности и зона так называемого Добропольского выступления: российские захватчики продвинулись возле населенных пунктов Владимировка и Софиевка, что может создавать дополнительное давление на украинские подразделения, которые обороняют этот участок.

Подготовка России к новой эскалации - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что Россия активно накапливает ресурсы и прорабатывает различные сценарии новой эскалации. По его словам, принятие законов о непрерывной мобилизации и призыве резервистов свидетельствует о подготовке к потенциальному открытию второго фронта.

"Похоже, что на уровне генерального штаба РФ уже просчитаны все ключевые сценарии. Под них сейчас формируется необходимый ресурс и отрабатываются соответствующие планы", - подчеркнул Тимочко.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в DeepState заявляли, что российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на Лиман Донецкой области по всей серой зоне, однако ситуацию удалось относительно стабилизировать.

Кроме того, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, сколько еще продержится Покровск. По его мнению, все будет зависеть от того, как быстро украинские войска смогут разблокировать Мирноград, Добропольское направление.

Напомним, что в Покровске растет количество стрелковых боев и увеличиваются потери врага от прямого огня. Всего с начала месяца Силы обороны ликвидировали в Покровске 314 россиян, еще 71 - ранены.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

