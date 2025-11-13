"Время на стороне россиян": Залужный предупредил, к чему готовится РФ

Что сказал Валерий Залужный:
- Россия не планирует завершать войну
- Руководство России будет продолжать войну долго, чтобы достичь своих неизменных целей
- Украине нужно перейти к более широкому плану действий - через инновации и технологии
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что Россия готовится к длительному противостоянию, а не завершению войны, поэтому Украине нужно перейти к более широкому плану действий.
Об этом Залужный сказал во время дискуссии, организованной польским исследовательским центром Eastern Flank Institute.
"Мы должны объединиться в сопротивлении агрессору, развивать технологии и побороть коррупцию. Мы должны стать сильными, чтобы выжить и чтобы у наших детей было будущее", - отметил он.
Залужный предупредил, что Россия не готовится к завершению войны, наоборот - она готовится к длительному противостоянию.
"Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные Соединенные Штаты свидетельствуют о том, что время на стороне россиян", - сказал Залужный.
Он считает, что без значительного внешнего давления или внутренних потрясений руководство России, скорее всего, будет продолжать войну долго, адаптируясь, маневрируя и принимая потери, чтобы достичь целей, которые остаются неизменными.
"Нам нужен стратегический сдвиг - не полный отказ от тактики истощения, а интеграция в более широкий и активный план именно через инновации и технологии", - уверен бывший главнокомандующий ВСУ.
Что планируют россияне - мнение эксперта
Россия уже накапливает ресурсы и рассматривает различные сценарции новой эскалации. Об этом военный обозреватель Иван Тимочко рассказал в эфире 24 Канала.
Обозреватель отметил, что России принимают законы о непрерывной мобилизации и призыве резервистов, что может свидетельствовать об одном - в штабах РФ рассматривают варианты открытия второго фронта, под который формируют необходимые силы.
"Так выглядит, что они (россияне - Главред) готовятся к открытию второго фронта. На уровне российских штабов, в частности генерального штаба, такие документы уже прописаны и проработаны. Эти планы смоделированы, и под них сейчас готовят ресурс", - сказал Тимочко.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, в ноябре 2025 года наблюдается значительное обострение на участках фронта на юге Запорожской области. Россияне активизировали наступление, захватив как минимум три населенных пункта и принудив подразделения Украины отойти на более выгодные позиции в направлениях Гуляйполя и Александровки.
Кроме того, враг предпринял попытку закрепиться на островах Херсонщины. Однако морпехи 1-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны помешали врагу. Военные сообщили, что провели операцию, которая разрушила планы оккупантов.
Напомним, россияне установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблочное в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом в ночь на 13 ноября сообщили аналитики DeepState.
О персоне: Валерий Залужный
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).
23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.
