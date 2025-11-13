Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Время на стороне россиян": Залужный предупредил, к чему готовится РФ

Инна Ковенько
13 ноября 2025, 12:57
900
Россия не планирует завершать войну, наоборот - она готовится к длительному противостоянию.
Залужный считает, что Россия готовится к длительному противостоянию в войне с Украиной
Залужный считает, что Россия готовится к длительному противостоянию в войне с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Валерий Залужный

Что сказал Валерий Залужный:

  • Россия не планирует завершать войну
  • Руководство России будет продолжать войну долго, чтобы достичь своих неизменных целей
  • Украине нужно перейти к более широкому плану действий - через инновации и технологии

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что Россия готовится к длительному противостоянию, а не завершению войны, поэтому Украине нужно перейти к более широкому плану действий.

Об этом Залужный сказал во время дискуссии, организованной польским исследовательским центром Eastern Flank Institute.

видео дня

"Мы должны объединиться в сопротивлении агрессору, развивать технологии и побороть коррупцию. Мы должны стать сильными, чтобы выжить и чтобы у наших детей было будущее", - отметил он.

Залужный предупредил, что Россия не готовится к завершению войны, наоборот - она готовится к длительному противостоянию.

"Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные Соединенные Штаты свидетельствуют о том, что время на стороне россиян", - сказал Залужный.

Он считает, что без значительного внешнего давления или внутренних потрясений руководство России, скорее всего, будет продолжать войну долго, адаптируясь, маневрируя и принимая потери, чтобы достичь целей, которые остаются неизменными.

"Нам нужен стратегический сдвиг - не полный отказ от тактики истощения, а интеграция в более широкий и активный план именно через инновации и технологии", - уверен бывший главнокомандующий ВСУ.

Что планируют россияне - мнение эксперта

Россия уже накапливает ресурсы и рассматривает различные сценарции новой эскалации. Об этом военный обозреватель Иван Тимочко рассказал в эфире 24 Канала.

Обозреватель отметил, что России принимают законы о непрерывной мобилизации и призыве резервистов, что может свидетельствовать об одном - в штабах РФ рассматривают варианты открытия второго фронта, под который формируют необходимые силы.

"Так выглядит, что они (россияне - Главред) готовятся к открытию второго фронта. На уровне российских штабов, в частности генерального штаба, такие документы уже прописаны и проработаны. Эти планы смоделированы, и под них сейчас готовят ресурс", - сказал Тимочко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в ноябре 2025 года наблюдается значительное обострение на участках фронта на юге Запорожской области. Россияне активизировали наступление, захватив как минимум три населенных пункта и принудив подразделения Украины отойти на более выгодные позиции в направлениях Гуляйполя и Александровки.

Кроме того, враг предпринял попытку закрепиться на островах Херсонщины. Однако морпехи 1-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны помешали врагу. Военные сообщили, что провели операцию, которая разрушила планы оккупантов.

Напомним, россияне установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблочное в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом в ночь на 13 ноября сообщили аналитики DeepState.

Читайте также:

О персоне: Валерий Залужный

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Деньги должны идти на передовую": ЕС прокомментировал коррупционный скандал в Украине

"Деньги должны идти на передовую": ЕС прокомментировал коррупционный скандал в Украине

14:18Мир
Массированный удар по объектам РФ: в Генштабе показали работу украинского оружия

Массированный удар по объектам РФ: в Генштабе показали работу украинского оружия

13:43Фронт
Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

13:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Последние новости

14:18

"Деньги должны идти на передовую": ЕС прокомментировал коррупционный скандал в Украине

13:54

Ценовой удар на носу: украинцев предупредили о подорожании популярного продукта

13:43

Массированный удар по объектам РФ: в Генштабе показали работу украинского оружияВидео

13:36

Цивинский: "Контрабанда - это не только проблема Украины, но и угроза для ЕС"

13:32

Перед Днем Достоинства у Порошенко взялись оправдывать его пророссийское прошлое – эксперт

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
13:24

"Не могу стоять рядом": Могилевская высказала Кароль мнение о ней прямо в глаза

13:23

Безэмоциональны и осуждают других: 5 мифов о Скорпионах

13:21

Попытки прорыва границы не стихают: какой город россияне хотят взять "в клешни"

13:08

Перед Новым годом цены "ударят" по кошельку: что подорожает больше всего

Реклама
13:02

Слово "принимать" ошибочно употребляют чуть ли не каждый день - как правильноВидео

13:01

Неудачный хайп: ВСУ разгромили оккупантов, которые показательно зашли в Покровск

13:00

Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

12:57

"Время на стороне россиян": Залужный предупредил, к чему готовится РФ

12:38

На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата смены погоды

12:29

Сложно, но возможно: названа целесообразность ударов по Кремлю и Крымскому мостуВидео

12:25

Путинист Киркоров срочно вывез дочь из РФ - где она сейчас

12:23

Пропавшая в Бермудском треугольнике девушка вышла на связь: что с ней случилось

12:01

"У нас растут потери": обозреватель оценил угрозу на ключевом направлении фронта

11:56

Россия ударила по Николаеву: есть раненые в тяжелом состоянии

11:55

Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты

Реклама
11:27

Цена упала до 4 гривен: стоимость базового продукта летит в пропасть

11:23

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

11:13

"У меня есть доказательства": жена Андрея Билоуса дала первый комментарий о муже

11:12

Цены на ключевой продукт перед праздниками подскочат: что подорожает на 5-7%

11:01

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

10:59

Россия не остановится: Зеленский заявил о большой войне в 2029 или 2030 году

10:48

Конец особого статуса: Германия сокращает выплаты украинским беженцам

10:33

Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

10:12

Лавров заговорил о саммите Путина с Трампом в Будапеште и назвал виновного в срыве

10:09

Россияне имеют образцы всех украинских БпЛА: "Флеш" рассказал, чем это грозит

10:05

"Слишком дорого для нас": Зеленский прокомментировал идею вывода ВСУ из Покровска

09:44

Тест по картинке: что мешает вам разбогатеть

09:35

В ближайшие дни отключения продолжатся: когда ждать улучшения ситуации со светомВидео

09:30

Константин Грубич показал редкое фото с красавицей-женой: "Прекрасные"

09:26

Одна ночь ценой месячной аренды: сколько в Украине стоит жилье на Новый год

09:06

Дилемма коррупционных разоблачениймнение

09:00

Цены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцев

08:59

Блэкауты ударят по кошельку: экономист оценил, что будет с ценами в Украине

08:36

Карта Deep State онлайн за 13 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:32

Четыре знака зодиака достигнут финансового успеха до конца 2025 года

Реклама
08:14

Огненный дождь в небе и провальная работа ПВО: Россию массированно атаковали дроны

08:05

Отключение света в Украине — графики на 13 ноября (обновляется)

07:35

США исчерпали возможности: Рубио сделал заявление о санкциях против РФ

07:34

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

06:59

Армия РФ захватила два села на Запорожье и продвигается еще в двух областях: детали

06:21

Утром или вечером: эксперты решили вечную дилемму, когда лучше мыть волосы

06:10

Почему Вашингтон отходит от ключевых интересов Украинымнение

05:55

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с церковью за 19 секунд

05:40

Сын принца Уильяма бунтует против строгого запрета отца — что произошло

05:00

Удача уже в пути: пять знаков зодиака скоро закрутит вихрь перемен

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять