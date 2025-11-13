"Время на стороне россиян": Залужный предупредил, к чему готовится РФ

Россия не планирует завершать войну, наоборот - она готовится к длительному противостоянию.

https://glavred.info/war/vremya-na-storone-rossiyan-zaluzhnyy-predupredil-k-chemu-gotovitsya-rossiya-10715021.html Ссылка скопирована

Залужный считает, что Россия готовится к длительному противостоянию в войне с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Валерий Залужный

Что сказал Валерий Залужный:

Россия не планирует завершать войну

Руководство России будет продолжать войну долго, чтобы достичь своих неизменных целей

Украине нужно перейти к более широкому плану действий - через инновации и технологии

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что Россия готовится к длительному противостоянию, а не завершению войны, поэтому Украине нужно перейти к более широкому плану действий.

Об этом Залужный сказал во время дискуссии, организованной польским исследовательским центром Eastern Flank Institute.

видео дня

"Мы должны объединиться в сопротивлении агрессору, развивать технологии и побороть коррупцию. Мы должны стать сильными, чтобы выжить и чтобы у наших детей было будущее", - отметил он.

Залужный предупредил, что Россия не готовится к завершению войны, наоборот - она готовится к длительному противостоянию.

"Уставшая Украина, разделенный Запад и сдержанные Соединенные Штаты свидетельствуют о том, что время на стороне россиян", - сказал Залужный.

Он считает, что без значительного внешнего давления или внутренних потрясений руководство России, скорее всего, будет продолжать войну долго, адаптируясь, маневрируя и принимая потери, чтобы достичь целей, которые остаются неизменными.

"Нам нужен стратегический сдвиг - не полный отказ от тактики истощения, а интеграция в более широкий и активный план именно через инновации и технологии", - уверен бывший главнокомандующий ВСУ.

Что планируют россияне - мнение эксперта

Россия уже накапливает ресурсы и рассматривает различные сценарции новой эскалации. Об этом военный обозреватель Иван Тимочко рассказал в эфире 24 Канала.

Обозреватель отметил, что России принимают законы о непрерывной мобилизации и призыве резервистов, что может свидетельствовать об одном - в штабах РФ рассматривают варианты открытия второго фронта, под который формируют необходимые силы.

"Так выглядит, что они (россияне - Главред) готовятся к открытию второго фронта. На уровне российских штабов, в частности генерального штаба, такие документы уже прописаны и проработаны. Эти планы смоделированы, и под них сейчас готовят ресурс", - сказал Тимочко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в ноябре 2025 года наблюдается значительное обострение на участках фронта на юге Запорожской области. Россияне активизировали наступление, захватив как минимум три населенных пункта и принудив подразделения Украины отойти на более выгодные позиции в направлениях Гуляйполя и Александровки.

Кроме того, враг предпринял попытку закрепиться на островах Херсонщины. Однако морпехи 1-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны помешали врагу. Военные сообщили, что провели операцию, которая разрушила планы оккупантов.

Напомним, россияне установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблочное в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом в ночь на 13 ноября сообщили аналитики DeepState.

Читайте также:

О персоне: Валерий Залужный Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред