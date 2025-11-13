Укр
Армия РФ захватила два села на Запорожье и продвигается еще в двух областях: детали

Анна Ярославская
13 ноября 2025, 06:59обновлено 13 ноября, 07:43
Украинские военные сумели отбросить противника с позиций возле Шахового на Запорожском направлении.
ВСУ, карта DeepState
На юге Украины изменились линии фронта / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 53 Омбр

Кратко:

  • Ситуация на юге и востоке Украины остаётся напряжённой и динамичной
  • ВС РФ установили контроль над Ровнопольем и Яблоково в Запорожской области
  • Украинские Силы обороны провели локальное контрнаступление

Российские оккупационные войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблоково в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом в ночь на 13 ноября сообщили аналитики DeepState.

Согласно обновленным картам боевых действий, российским войскам удалось оккупировать Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.

Ровнополье, Яблоково
Ровнополье, Яблоково / Карта DeepState

Кроме того, российские подразделения имеют тактические успехи вблизи населенных пунктов Владимировка и Котлино в Донецкой области.

Владимировка, Дачное
Владимировка, Котлино / Карта DeepState

Также аналитики сообщают о продвижении оккупантов возле населенного пункта Дачное на административной границе Днепропетровской области.

Дачное
Дачное / Карта DeepState

Вместе с тем, на Запорожском направлении Силы Обороны Украины провели успешные локальные контрнаступательные действия.

Сообщается, что украинским защитникам удалось отбросить россиян от их позиций вблизи населенного пункта Шахово.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Запорожское направление становится одним из самых горячих участков фронта, наравне с Покровским. Российские войска активизировали наступательные действия, пытаясь выйти в тыл украинских подразделений и создать плацдарм для дальнейших операций.

"Ситуация в Запорожской области сложилась чрезвычайно сложная. Враг пытается двигаться не просто в направлении Гуляйполя, а намерен зайти в тыл нашим подразделениям. Эта информация, к сожалению, подтверждается, и очевидные угрозы действительно существуют", - заявил представитель "Украинской добровольческой армии" Сергей Братчук.

По его словам, продвижение российских войск на этом направлении продолжается уже несколько месяцев, и оно представляет серьезную опасность для украинских позиций.

Оккупационные войска страны-агрессора России активизировались в районе островов дельты Днепра в Херсонской области. Однако морпехи 1-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны помешали врагу. Военные сообщили, что провели операцию, которая разрушила планы оккупантов.

Как рассказал военный аналитик Алексей Гетьман, эпицентром боев в Донецкой области остается Покровская агломерация, где российские оккупанты пытаются окружить город с нескольких направлений. На Покровском направлении враг сосредоточил около 170 тысяч военных. Это - почти четверть всей армии противника.

"Линия фронта составляет 1 245 км, Покровское направление - примерно 5-6% от всей линии фронта. Там сосредоточена четверть российских войск", - сказал Гетьман.

Какая судьба ждет Покровск: мнение эксперта

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что операция ГУР в Покровске - крайне опасная и рискованная. Кроме того, там присутствуют 7-й корпус десантно-штурмовых войск, спецподразделение "Альфа" и другие. Их главная задача – выиграть время.

"Покровск падет, это, к сожалению, уже факт. Вопрос – когда: на этой неделе или на следующей. Российских войск там порядка 100 тысяч, это очень много", - сказал военный эксперт во время чата на Главреде.

При этом, по его мнению, Россия не остановится, захватив Покровск. По его мнению, у оккупантов более амбициозные планы, а именно - захват как минимум всей Донецкой области. План дойти до Краматорска и Славянска у России остается.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

