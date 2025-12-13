Укр
Забытая катастрофа Кремля: Сагайдачный - гений, который впервые сделал Москву уязвимой

Марина Иваненко
13 декабря 2025, 22:20
Анализ исторической ненависти: за что именно Москва пыталась стереть имя Петра Сагайдачного из истории и чем его наследие угрожает Кремлю сегодня.
Чем известен Петр Сагайдачный?
Для украинцев Петр Конашевич-Сагайдачный - гениальный военный стратег, меценат и защитник православной веры. Для Москвы же он остается одним из самых опасных и самых памятных врагов в истории. Гетман Войска Запорожского вошел в европейские хроники не только благодаря сокрушительным морским походам против Османской империи, но и из-за события, которое до сих пор вызывает истерику в российской пропаганде, - поход казаков на Москву в 1618 году.

Именно эта кампания, а также четкая государственническая позиция Сагайдачного, стали основой многовековой враждебности Кремля к его фигуре. Главред расскажет об этом более подробно.

Поход Сагайдачного на Москву в 1618 году: забытая катастрофа Московии

Как рассказывают на канале "Реальная история", главная причина ненависти Московского царства к Сагайдачному кроется в его блестящей, но целенаправленно замалчиваемой военной кампании периода Смутного времени.

В 1618 году Петр Сагайдачный возглавил около 20-тысячное казацкое войско, которое присоединилось к армии польского королевича Владислава Вазы, претендента на московский престол. Казаки избрали нестандартную тактику: вместо движения основными путями они совершили стремительный рейд по южным землям Московии.

В течение кампании были захвачены и разрушены стратегически важные города и крепости - Ливны, Елец, Путивль, Михайлов, Серпухов. Этот рейд вызвал панику, парализовал оборону и отвлек основные силы московского войска. В октябре 1618 года казацко-польские силы подошли непосредственно к Москве и приняли участие в штурме столицы.

Хотя город так и не был взят, сам факт осады Москвы украинским войском стал сокрушительным ударом по престижу и мифу о неприступности Московского царства.

Деулинское перемирие: геополитическое унижение Москвы

Военные успехи Сагайдачного заставили Московию пойти на Деулинское перемирие 1618 года - один из самых невыгодных договоров в ее истории. По его условиям Московское царство потеряло значительные территории, в частности Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли, которые отошли к Речи Посполитой.

Сагайдачный был не просто участником кампании, а ее ключевым военным архитектором. Именно поэтому в московской исторической памяти он запечатлелся как человек, заставивший Москву капитулировать без падения столицы.

Сагайдачный и возрождение православной церкви в Украине

В отличие от московской пропаганды, которая веками пыталась монополизировать образ "защитника истинного православия", Сагайдачный стал деятелем, реально возродившим православную церковь в Украине, действуя вопреки давлению и Варшавы, и Москвы.

В 1620 году, воспользовавшись пребыванием в Киеве Иерусалимского патриарха Феофана III, Сагайдачный добился восстановления православной иерархии. Были рукоположены киевский митрополит и епископы, что спасло украинское православие от ликвидации.

В символическом жесте все Войско Запорожское во главе с гетманом вступило в Киевское братство, взяв церковь под вооруженную защиту.

Образование и культура как оружие против империй

Сагайдачный был одним из первых украинских лидеров, кто осознал, что без образования и культуры невозможна политическая субъектность. Он передал значительные средства на развитие Киевской братской школы, которая впоследствии стала основой Киево-Могилянской академии.

Таким образом гетман заложил духовный и интеллектуальный фундамент украинской нации, не позволив ни Москве, ни Варшаве полностью контролировать религиозную и образовательную жизнь Украины.

Антимосковская позиция Сагайдачного

Сагайдачный был среди первых украинских деятелей, которые четко осознали, что московская "протекция" представляет не меньшую угрозу, чем турецко-татарские набеги или польская ассимиляция. Он последовательно отстаивал расширение прав казачества и автономию украинских земель.

В переговорах с польскими властями гетман всегда настаивал на политических и религиозных гарантиях, направленных на защиту украинской идентичности и роли казачества как ведущего слоя общества.

Как Москва пыталась уничтожить память о Сагайдачном

Ненависть к Сагайдачному имеет и современное измерение. Российская пропаганда годами пыталась исказить факты, распространяя миф, будто гетман "пожалел" Москву во время штурма из-за православной солидарности и праздника Покрова. На самом деле прекращение осады было результатом политических переговоров и стратегических обстоятельств, а не религиозных мотивов.

В советский период была уничтожена и физическая память о гетмане. Его захоронение находилось в Богоявленском соборе Киевского Братского монастыря на территории современной Киево-Могилянской академии. В 1930-х годах храм был разрушен советской властью, а прах Сагайдачного утрачен - символический акт стирания исторической памяти.

Об источнике: Youtube-канал "Реальная история".

В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы, которыми спекулирует россия. Мы хотим, чтобы вы знали правду о подписанных Хмельницким соглашениях с россией.

О том, как россия аннексировала и искусственно насаждала российскую политику на украинских территориях.

О беспощадности карательной системы российской империи и СССР. Что связывает Украину и Крым. Вы должны услышать правду, чтобы больше никогда не поддаваться на манипуляции кремля.

Кроме того, самое время рассказать украинцам настоящие истории ее героев. Бандера, Чорновил, Плахотнюк - эти и другие люди отдали свою жизнь за независимую свободную Украину.

Мы должны знать реальные исторические факты, чтобы правильно понимать все, что происходит сегодня. Все факты проверяют профессиональные историки.

Кремль Гетьман Сагайдачный Сагайдачный интересные новости История Украины
13:59

Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

13:57

Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

13:18

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на УкраинуФото

12:58

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

12:53

Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

12:52

Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платьеВидео

12:52

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

12:16

У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

11:57

"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

