Забытая катастрофа Кремля: Сагайдачный - гений, который впервые сделал Москву уязвимой

Для украинцев Петр Конашевич-Сагайдачный - гениальный военный стратег, меценат и защитник православной веры. Для Москвы же он остается одним из самых опасных и самых памятных врагов в истории. Гетман Войска Запорожского вошел в европейские хроники не только благодаря сокрушительным морским походам против Османской империи, но и из-за события, которое до сих пор вызывает истерику в российской пропаганде, - поход казаков на Москву в 1618 году.
Именно эта кампания, а также четкая государственническая позиция Сагайдачного, стали основой многовековой враждебности Кремля к его фигуре. Главред расскажет об этом более подробно.
Поход Сагайдачного на Москву в 1618 году: забытая катастрофа Московии
Как рассказывают на канале "Реальная история", главная причина ненависти Московского царства к Сагайдачному кроется в его блестящей, но целенаправленно замалчиваемой военной кампании периода Смутного времени.
В 1618 году Петр Сагайдачный возглавил около 20-тысячное казацкое войско, которое присоединилось к армии польского королевича Владислава Вазы, претендента на московский престол. Казаки избрали нестандартную тактику: вместо движения основными путями они совершили стремительный рейд по южным землям Московии.
В течение кампании были захвачены и разрушены стратегически важные города и крепости - Ливны, Елец, Путивль, Михайлов, Серпухов. Этот рейд вызвал панику, парализовал оборону и отвлек основные силы московского войска. В октябре 1618 года казацко-польские силы подошли непосредственно к Москве и приняли участие в штурме столицы.
Хотя город так и не был взят, сам факт осады Москвы украинским войском стал сокрушительным ударом по престижу и мифу о неприступности Московского царства.
Деулинское перемирие: геополитическое унижение Москвы
Военные успехи Сагайдачного заставили Московию пойти на Деулинское перемирие 1618 года - один из самых невыгодных договоров в ее истории. По его условиям Московское царство потеряло значительные территории, в частности Смоленские, Черниговские и Новгород-Северские земли, которые отошли к Речи Посполитой.
Сагайдачный был не просто участником кампании, а ее ключевым военным архитектором. Именно поэтому в московской исторической памяти он запечатлелся как человек, заставивший Москву капитулировать без падения столицы.
Сагайдачный и возрождение православной церкви в Украине
В отличие от московской пропаганды, которая веками пыталась монополизировать образ "защитника истинного православия", Сагайдачный стал деятелем, реально возродившим православную церковь в Украине, действуя вопреки давлению и Варшавы, и Москвы.
В 1620 году, воспользовавшись пребыванием в Киеве Иерусалимского патриарха Феофана III, Сагайдачный добился восстановления православной иерархии. Были рукоположены киевский митрополит и епископы, что спасло украинское православие от ликвидации.
В символическом жесте все Войско Запорожское во главе с гетманом вступило в Киевское братство, взяв церковь под вооруженную защиту.
Образование и культура как оружие против империй
Сагайдачный был одним из первых украинских лидеров, кто осознал, что без образования и культуры невозможна политическая субъектность. Он передал значительные средства на развитие Киевской братской школы, которая впоследствии стала основой Киево-Могилянской академии.
Таким образом гетман заложил духовный и интеллектуальный фундамент украинской нации, не позволив ни Москве, ни Варшаве полностью контролировать религиозную и образовательную жизнь Украины.
Антимосковская позиция Сагайдачного
Сагайдачный был среди первых украинских деятелей, которые четко осознали, что московская "протекция" представляет не меньшую угрозу, чем турецко-татарские набеги или польская ассимиляция. Он последовательно отстаивал расширение прав казачества и автономию украинских земель.
В переговорах с польскими властями гетман всегда настаивал на политических и религиозных гарантиях, направленных на защиту украинской идентичности и роли казачества как ведущего слоя общества.
Как Москва пыталась уничтожить память о Сагайдачном
Ненависть к Сагайдачному имеет и современное измерение. Российская пропаганда годами пыталась исказить факты, распространяя миф, будто гетман "пожалел" Москву во время штурма из-за православной солидарности и праздника Покрова. На самом деле прекращение осады было результатом политических переговоров и стратегических обстоятельств, а не религиозных мотивов.
В советский период была уничтожена и физическая память о гетмане. Его захоронение находилось в Богоявленском соборе Киевского Братского монастыря на территории современной Киево-Могилянской академии. В 1930-х годах храм был разрушен советской властью, а прах Сагайдачного утрачен - символический акт стирания исторической памяти.
