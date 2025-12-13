На дорогах Киева неправильно установили 'берлинские подушки' - что пошло не так

Вместо того, чтобы улучшить движение, дорожники полностью нивелировали преимущества современных "берлинских подушек".

Берлинские подушки на дорогах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Что именно произошло с установкой берлинских подушек в Киеве

Для чего берлинские подушки устанавливают на дорогах

К каким последствиям привела неправильная установка конструкции

В Киеве на улице Центральной Садовой возникла спорная ситуация с обустройством средств успокоения дорожного движения. Днепровское дорожно-эксплуатационное управление установило лежачие полицейские типа "берлинская подушка" с нарушением предусмотренной технологии. Об этом сообщает телеграм-канал "Пассажиры Киева".

Вместо продольного расположения вдоль движения транспорта, которое является обязательным по стандартам, конструкции смонтировали поперек проезжей части. В результате это полностью нивелировало ключевые преимущества берлинских подушек над традиционными лежачими полицейскими.

Что такое берлинские подушки и зачем их устанавливают

Берлинские подушки - это современное средство успокоения движения, которое применяется вблизи регулируемых и нерегулируемых перекрестков, пешеходных переходов и других участков с повышенным риском ДТП. Их основная задача - принудительно снизить скорость автомобилей и повысить безопасность на дороге без создания лишних неудобств для общественного транспорта и других участников движения.

В чем принципиальное отличие от обычных "лежачих полицейских"

Главная особенность берлинских подушек заключается в способе их размещения. При правильной установке они располагаются вдоль движения транспорта, поэтому легковые автомобили наезжают на них только одним рядом колес. Это значительно уменьшает удар по подвеске и делает проезд более комфортным.

В то же время автобусы и троллейбусы, благодаря широкой колесной базе, могут проезжать между подушками без тряски для пассажиров и без существенного снижения скорости. Велосипедисты же могут безопасно объезжать такие элементы, не заезжая на них.

В чем заключается ошибка установки на Центральной Садовой

В Днепровском районе берлинские подушки установили поперек проезжей части. Из-за этого автомобили вынуждены одновременно наезжать на препятствие обоими рядами колес - так же, как и на обычные лежачие полицейские.

Фактически это привело к потере всех преимуществ технологии: возрастает нагрузка на подвеску, пассажиры общественного транспорта испытывают сильную тряску, а комфорт и безопасность движения не улучшаются.

Во многих городах Украины берлинские подушки уже активно используют и постепенно масштабируют их установку как более современную и эффективную альтернативу классическим лежачим полицейским. Случай на улице Центральной Садовой показывает, что даже когда берлинские подушки все же устанавливают, нарушение технологии монтажа сводит на нет смысл их применения.

Об источнике: Пассажиры Киева Пассажиры Киева - украинский телеграм-канал, посвященный темам городской мобильности, общественного транспорта и дорожной инфраструктуры столицы. Канал освещает проблемы и изменения в работе общественного транспорта Киева, состояние дорог, организацию дорожного движения, безопасность пешеходов и пассажиров, а также решения городских служб в сфере транспорта.

