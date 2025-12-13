Франция выиграла детское Евровидение 2025: кто представлял страну и о чем песня

Кратко:
- Что известно о победительнице Детского Евровидения
- О чем ее песня
В международном детском песенном конкурсе Евровидение 2025, который в этом голу проходил в Грузии, победила француженка Лу Делуз с песней "Ce Monde" ("Этот мир").
Эта песня была написана и сочинена специально для нее восходящей звездой французской музыкальной сцены Линнь.
"Ce Monde" рассказывает историю современного мира глазами ребенка, отражая как заботы, так и надежды молодого поколения.
Лу исполнила "Ce Monde" с огромной силой и эмоциями. Юная певица погрузила слушателей в свой мир магнетической энергией, передавая оптимистичное послание с интенсивностью, решимостью и великолепным вокальным мастерством.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что представительница Украины взорвала сцену энергичной песней "Мотанка".
Напомним, сегодня, 13 декабря 2025 года в городе Тбилиси (Грузия) проходит финал международного детского конкурса Евровидение 2025. В этом году Украину особенно тепло встречали зрители во время пришествия. Конкурировать с ней может только Грузия.
Вас также может заинтересовать:
- Детское Евровидение-2025: где смотреть украинцам и как голосовать
- Детское Евровидение 2025: в зале особенно поддержали Украину
- Украина зажгла в финале Детского Евровидения-2025: как выступила София Нерсесян
Детское Евровидение
Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред