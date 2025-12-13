Франция выиграла детское Евровидение 2025: кто представлял страну и о чем песня

Молодая певица из Франции Лу Делуз выиграла Детское Евровидение в 2026 году.

Детское Евровидение 2025 выиграла Франция / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что известно о победительнице Детского Евровидения

О чем ее песня

В международном детском песенном конкурсе Евровидение 2025, который в этом голу проходил в Грузии, победила француженка Лу Делуз с песней "Ce Monde" ("Этот мир").

Эта песня была написана и сочинена специально для нее восходящей звездой французской музыкальной сцены Линнь.

Лу Делуз победила в детском Евровидении 2025 / Скриншот

"Ce Monde" рассказывает историю современного мира глазами ребенка, отражая как заботы, так и надежды молодого поколения.

Лу Делуз победила в детском Евровидении 2025 / Скриншот

Лу исполнила "Ce Monde" с огромной силой и эмоциями. Юная певица погрузила слушателей в свой мир магнетической энергией, передавая оптимистичное послание с интенсивностью, решимостью и великолепным вокальным мастерством.

Лу Делуз победила в детском Евровидении 2025 / Скриншот

Ранее Главред сообщал, что представительница Украины взорвала сцену энергичной песней "Мотанка".

Напомним, сегодня, 13 декабря 2025 года в городе Тбилиси (Грузия) проходит финал международного детского конкурса Евровидение 2025. В этом году Украину особенно тепло встречали зрители во время пришествия. Конкурировать с ней может только Грузия.

Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

