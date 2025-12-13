Детское Евровидение 2025: в зале особенно поддержали Украину

Кратко:
- Как встретили Украину
- Как выглядела София Нерсесян
Сегодня, 13 декабря 2025 года в городе Тбилиси (Грузия) проходит финал международного детского конкурса Евровидение 2025 (Junior Eurovision 2025).
Украину в этом году представляет10-летняя София Нерсесяниз Киева с песней "Мотанка". Ее украинцы выбрали еще в октябре во время голосования на нацотборе.
В этом году Украину особенно тепло встречали зрители во время пришествия. Конкурировать с ней может только сама Грузия, принимающая конкурс.
В частности, когда участница от Украины с нашим флагом появилась на сцене конкурса, зал взорвался овациями и криком.
Ранее букмекеры сделали свой прогноз относительно результатов Детского Евровидения 2025. Список победителей по их мнению выглядит так:
Топ-10 на Детском Евровидении 2025 по прогнозу распределился в таком порядке:
- Армения
- Польша
- Украина
- Испания
- Франция
- Грузия
- Сан-Марино
- Азербайджан
- Северная Македония
- Португалия
Как голосовать за Украину на Детском Евровидении-2025
На этом конкурсе можно голосовать за представителя своей страны. Голосовать можно онлайн через сайт JESC.TV после исполнения песен всех стран-участниц Евровидения.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что в Таиланде найдена мертвой звезда социальных сетей Мэри Магдалина, страдавшая от пристрастия к пластической хирургии.
Также вчера, 12 декабря, стало известно о смерти легендарного украинского певца Степана Гиги. Как сообщается, прощание со Степаном Гигой начнется в 16:00 в воскресенье, 14 декабря, в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.
Детское Евровидение
Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
