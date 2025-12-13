Детское Евровидение 2025: в зале особенно поддержали Украину

Украину по-особенному встретили во время приветствия участников конкурса.

Детское Евровидение 2025 финал / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как встретили Украину

Как выглядела София Нерсесян

Сегодня, 13 декабря 2025 года в городе Тбилиси (Грузия) проходит финал международного детского конкурса Евровидение 2025 (Junior Eurovision 2025).

Украину в этом году представляет10-летняя София Нерсесяниз Киева с песней "Мотанка". Ее украинцы выбрали еще в октябре во время голосования на нацотборе.

видео дня

Финал Детского Евровидения 2025 Украина / Скриншот

В этом году Украину особенно тепло встречали зрители во время пришествия. Конкурировать с ней может только сама Грузия, принимающая конкурс.

В частности, когда участница от Украины с нашим флагом появилась на сцене конкурса, зал взорвался овациями и криком.

Финал Детского Евровидения 2025 Украина / Скриншот

Ранее букмекеры сделали свой прогноз относительно результатов Детского Евровидения 2025. Список победителей по их мнению выглядит так:

Топ-10 на Детском Евровидении 2025 по прогнозу распределился в таком порядке:

Армения

Польша

Украина

Испания

Франция

Грузия

Сан-Марино

Азербайджан

Северная Македония

Португалия

Как голосовать за Украину на Детском Евровидении-2025

На этом конкурсе можно голосовать за представителя своей страны. Голосовать можно онлайн через сайт JESC.TV после исполнения песен всех стран-участниц Евровидения.

Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

