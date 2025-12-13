Какие подарки считаются дурным тоном: шесть вещей, которые не стоит дарить

Некоторые подарки могут обидеть вместо того, чтобы порадовать.

Все ждут подарков на Рождество и Новый год, но не каждый подарок может принести радость. Чтобы избежать недовольства, стоит разобраться, какие подарки нежелательно дарить.

Подарки, которые могут случайно обидеть

Любые товары для самосовершенствования. Это может быть что угодно - от книги по управлению гневом до отбеливающих полосок для зубов. Предположение о желании человека что-то изменить, не выраженное явно, может обидеть его. Не стоит дарить такие подарки, ведь человек сможет приобрести такой товар в любое удобное для него время, пишет Martha Stewart.

Что подарить: подарки для ухода за собой. Это отличный способ сказать: "Я ценю тебя и хочу, чтобы ты заботилась о себе". Выберите что-нибудь нейтральное, например, массажер для ног, подарочный сертификат в спа-салон или красивый новый блокнот и качественные ручки.

Подарки, купленные в последний момент. Если это что-то, что вы явно купили в ближайшем магазине по дороге на вечеринку, получатель, скорее всего, это заметит.

Что подарить: простой подарок с трогательной запиской или подарочная карта — отличный вариант.

Товары, бывшие в употреблении. Многие любят винтажные вещи, выбранные с заботой, почищенные и подготовленные к дарению. Но вещь, которая явно использовалась, не была почищена или до сих пор выглядит так, будто принадлежит кому-то другому, легко может перейти в разряд неприятных и не будет восприниматься как очаровательная находка.

Что подарить: если это особенная вещь — например, ценная семейная реликвия, которая передавается из поколения в поколение, обязательно расскажите о её истории, чтобы передать всю сентиментальность подарка.

Что касается винтажных или купленных в комиссионке вещей, убедитесь, что они полностью чистые и готовы к дарению. Возможно, даже добавьте один-два дополнительных тематических предмета, чтобы подарок выглядел более продуманным.

Подарки, имеющие откровенно личный характер. Это соответствует категории подарков, направленных на самосовершенствование, но заслуживает отдельного упоминания. Речь идёт о подарках, затрагивающих глубоко личные темы — здоровье, идентичность, отношения или жизненные обстоятельства. Даже если они сделаны из лучших побуждений, они могут показаться скорее навязчивыми, чем продуманными.

К таким подаркам относятся: товары для личного здоровья, финансовые услуги, медицинские обследования, наборы для ДНК-тестирования, нижнее белье. В общем, все, что затрагивает более личные и деликатные сферы жизни человека.

Что подарить: лучше всего подарить подарок, который принесет удовольствие и будет говорить о вашей заботе. Это может быть роскошная свеча, уютный плед, доставка любимой еды, книга в любимом жанре или совместное времяпрепровождение — все это демонстрирует заботу, не переходя при этом в личную сферу.

Домашние животные. Растения здесь можно подарить (в зависимости от человека), но если это живое существо — например, собака, кошка, кролик или рыба — дарить не следует. Единственное исключение — если вы заранее очень четко обсудили с получателем желаемый подарок.

Стоит помнить, что домашние животные влекут за собой ежедневные обязанности, большую ответственность и финансовые затраты.

Что подарить: если вы знаете, что человек любит животных, то есть другие варианты. Рассмотрите возможность пожертвования в любимый приют или организацию по спасению животных. Также это может быть посещение местного кошачьего кафе, визит на местную контактную ферму или даже картину на тему животных, которая позволит получателю выразить свою любовь к животным, не беря на себя неожиданную ответственность.

Неискренний повторный подарок. Одно дело, когда тебе дарят что-то, что, как ты знаешь, кому-то другому понравится больше, чем тебе, и ты решаешь от этого избавиться. Но подарок, который тебе не нужен, и ты даришь его, чтобы просто от него избавиться, не останется незамеченным. Такой подарок - в высшей степени бестактный.

Что подарить: Есть вещи, которые можно подарить повторно, и это имеет смысл, но если у вас нет вещи, в которой вы точно уверены, что получатель ее полюбит, то лучше подарить что-то другое. Попробуйте открытку с рукописной запиской, самодельные сладости или даже вещь из комиссионного магазина, тщательно подобранную и в хорошем состоянии.

