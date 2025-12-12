Это не ИИ: как выглядит девушка с губами за 2 млн гривен

Она потратила около 50 тысяч долларов (более 2 млн грн) исключительно на увеличение губ.

Как выглядит девушка с губами за 2 млн гривен / Фото: скриншот

Жительница Майорки Вена Вюрстель, известная своими экстремальными косметическими изменениями, вновь оказалась в центре масштабной интернет-травли.

На этот раз поводом стала не только ее внешность, но и то, что она недавно стала матерью, пишет The Sun.

По словам Вены, она потратила около 50 тысяч долларов (более 2 млн грн) исключительно на увеличение губ — и уверяет, что именно они являются "самыми большими в мире". В общей сложности на пластические операции она вложила около 160 тысяч долларов (примерно 6,7 млн грн), признавая, что в ее теле "больше пластика, чем жира".

Хейт усилился после рождения ребенка

После того как Вена и ее партнерша Джесси стали родителями, критика в соцсетях усилилась. Пользователи атакуют женщину, называя ее "матерью монстра Франкенштейна" и ставя под сомнение ее способность воспитывать ребенка.

"Недоброжелатели злятся из-за того, что мы теперь родители", — говорит Вена.

По ее словам, больше всего хейтеры обеспокоены будущим малыша — предполагая, что из-за внешности матери его могут ждать насмешки. Однако сама блогерша уверена: внешность не имеет отношения к любви, заботе и родительским качествам.

"Инъекции — мой выбор, но это не делает меня плохим родителем"

Вена начала делать косметические процедуры в 18 лет и не собирается отказываться от них. Ради инъекций женщина регулярно летает из Майорки во Франкфурт, посещая клиники раз в неделю или раз в месяц.

Несмотря на нападки, она уверяет, что счастлива и что ее семья не нуждается в чужом одобрении.

Вена со своей избранницей / Фото: скриншот

"Люди в интернете видят только внешность. Они не знают, какие мы родители", — подчеркнула Вена.

История Вены вновь поднимает вопрос о границах личного выбора, общественных ожиданиях и травле в сети — особенно когда она касается материнства.

Смотрите видео о том, как живет Вена Вюрстель:

