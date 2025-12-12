Укр
Иракли Макацария станет отцом в третий раз: кого ждет пара

Алена Кюпели
12 декабря 2025, 18:17
38
Иракли Макацария и Лиза Чичуа станут родителями в третий раз и пара сразу рассекретила пол будущего малыша.
Иракли Макацария, Лиза Чичуа
Иракли Макацария и Лиза Чичуа скоро станут многодетными родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Иракли Макацария

Кратко:

  • Что сообщил Иракли Макацария
  • Кого ждет пара

Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк", Иракли Макацария, станет отцом в третий раз.

Об этом стало известно благодаря сториз Иракли и его супруги Лизы Чичуа. Пара скрывала беременность и рассекретила интересное положение уже во время гендер-пати.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа с детьми
Иракли Макацария и Лиза Чичуа с детьми / Фото Instagram/maqatsa

На видео видно, что пара, которая воспитывает уже сына Гию и дочь Нино, станут родителями еще одной девочки.

Макацария и Лиза Чичуа станут родителями в третий раз
Макацария и Лиза Чичуа станут родителями в третий раз / Фото Instagram/https://www.instagram.com/maqatsa/?hl=ru
Макацария и Лиза Чичуа станут родителями в третий раз
Макацария и Лиза Чичуа станут родителями в третий раз / Фото Instagram/https://www.instagram.com/maqatsa/?hl=ru

Иракли Макацария жена

Иракли Макацария участвовал в проекте "Холостяк" в Украине, но ни одна из девушек так и не стала женой грузинского бизнесмена. Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились несколько лет назад. Избранница грузина младше его на много лет, однако это не мешает паре строить семью.

Отметим, как сообщал Главред, ранее российская певица Анжелика Варум, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ, поделилась редким фото.

Ранее стало известно, что звездная девочка Блю Айви, дочь популярной американской певицы Бейонсе и рэпера Jay Z, выглядела точь-в-точь как её мама, Бейонсе, когда посетила матч НБА со своим отцом, Джей-Зи.

О персоне: Иракли Макацария

Ирако Макацария - бизнесмен и продюсер. Иракли Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-м году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Участник проектов "Холостяк" и "Танцы со звездами".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

