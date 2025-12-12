Иракли Макацария станет отцом в третий раз: кого ждет пара

Кратко:
- Что сообщил Иракли Макацария
- Кого ждет пара
Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк", Иракли Макацария, станет отцом в третий раз.
Об этом стало известно благодаря сториз Иракли и его супруги Лизы Чичуа. Пара скрывала беременность и рассекретила интересное положение уже во время гендер-пати.
На видео видно, что пара, которая воспитывает уже сына Гию и дочь Нино, станут родителями еще одной девочки.
Иракли Макацария жена
Иракли Макацария участвовал в проекте "Холостяк" в Украине, но ни одна из девушек так и не стала женой грузинского бизнесмена. Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились несколько лет назад. Избранница грузина младше его на много лет, однако это не мешает паре строить семью.
О персоне: Иракли Макацария
Ирако Макацария - бизнесмен и продюсер. Иракли Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-м году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Участник проектов "Холостяк" и "Танцы со звездами".
