"Танцы со звездами. Движение к жизни" на 1+1 Украина: в предновогоднем спецвыпуске зрители увидят сразу 8 звездных ведущих

"Танцы со звездами" - спецвыпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Танцы со звездами"

Специальный предновогодний выпуск "Танцы со звездами. Рух до життя", который выйдет в эфир на канале 1+1 Украина 28 декабря в 20:00, в этом году получил особую миссию - помочь собрать средства для современного центра военной травмы Superhumans Center - на организацию прицельной эвакуации раненых бойцов с передовой, чтобы они как можно скорее получили необходимую медицинскую помощь в стерильных операционных центра.

Приобщиться к сбору можно по ссылке: https://payment-page.charge-auth.com/charity/%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%B4%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F:_Superhumans/jAKyPbD

В спецвыпуске зрители увидят неизменного ведущего еще со времен первых сезонов шоу "Танцы со звездами", вышедшего в эфир 1+1 почти два десятилетия назад - Юрия Горбунова. Его появление на паркете добавит эфиру знакомой атмосферы праздника, и зрителям будет приятно снова увидеть ведущего, с которым связано столько теплых воспоминаний.

"Возвращение "Танцев" является чрезвычайно важным. Ведь это та эмоция, которая помогает всем выжить. Очень рад, что проект возвращается", - прокомментировал Горбунов.

Ведущей ред-рума станет Иванна Онуфрийчук - телеведущая, которую зрители хорошо знают по участию в предыдущих двух сезонах "Танцев со звездами". Именно в ред-руме она будет встречать звездные пары после их выступлений, первой будет узнавать об эмоциях, волнениях и впечатлениях участников, а также делиться со зрителями закулисными моментами, которые обычно остаются за кадром.

Юрий Горбунов / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Иванна Онуфрийчук сейчас проживает в Швейцарии, которая в 2021 году стала ее вторым домом, и воспитывает маленького сына. Там Иванна открыла благотворительный фонд IvAlive, который поддерживает украинских детей-беженцев и женщин, помогает в интеграции без потери собственной идентичности и популяризирует украинскую культуру за рубежом.

Иванна Онуфрийчук / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Также зрители увидят любимых звезд на балконе "Танцы со звездами", большинство из которых в свое время выходили на паркет в роли звездных участников:

Екатерина Осадчая - ведущая 1+1 Украина, проектов "Голос страны" и "Голос. дети", одна из самых узнаваемых телеведущих страны, чей многолетний опыт, социальные инициативы и активная гуманитарная деятельность сделали ее голосом важных общественных тем. Основательница благотворительного фонда "Фонд Екатерины Осадчей", которая занимается детьми без родителей, поиском пропавших и будущим украинских подростков.

Екатерина Осадчая / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Маша Ефросинина - телеведущая, инфлуенсер и общественный деятель, чьи проекты вдохновляют и поддерживают миллионы украинцев. Соучредитель "Фонда Маша", который помогает женщинам и детям восстановиться после пережитой войной травмы. Почетный Амбассадор ООН по вопросам гендерного равенства и автор популярных YouTube-проектов. Участница "Танцев со звездами" 2018 года.

Маша Ефросинина / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Тарас Цимбалюк - популярный украинский актер театра и кино, один из самых известных актеров страны. Кроме творческой деятельности, Тарас активно занимается волонтерством и общественной деятельностью, поддерживая инициативы и проекты, направленные на помощь украинским военным и гражданским. Участник прошлого сезона "Танцев со звездами" 2020 года.

Тарас Цимбалюк / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Александра Зарицкая - солистка группы KAZKA, участница 8 сезона шоу "Танцы со звездами".

Александра Зарицкая / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Юлия Санина - певица, фронтвумен группы The Hardkiss, суперфиналистка 7-го сезона "Танцев со звездами".

Юлия Санина / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Анна Ризатдинова - гимнастка, чемпионка мира и призер Олимпийских игр 2016 года. Основательница академии художественной гимнастики. Автор автобиографической книги "мой Роман со спортом". Финалистка "Танцев со звездами" в 2019 году.

Анна Ризатдинова / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Super-партнер спецвыпуска "Танцы со звездами" - Superhumans Center.

Информационный партнер - Viva!

