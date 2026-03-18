Российская певица подала на украинское гражданство

Российская певица YUKO подала документы на украинское гражданство.

Певица YUKO подала документы на гражданство Украины

Российская певица и бывшая солистка группы YUKO Юлия Юрина подала документы на получение украинского гражданства.

По словам артистки, как она собственно и написала на своей странице в Instagram, документы на смену гражданства у нее приняли 17 марта этого года. Однако сколько ей придется ждать, так и осталось загадкой.

"17 марта 2026 года у меня приняли документы на смену гражданства. Сколько теперь его ждать - неизвестно. Теперь эти документы должны обработать, подать это мое заявление президенту Украины, чтобы он это согласовал и подписал. В положительном случае где-то через год я могу получить документы", - рассказала она.

Исполнительница написала, что получить гражданство Украины не так просто и ей придется пройти экзамен. "Подписала обязательство сдать экзамен по Конституции и истории Украины. Буду сдавать. Вдруг что, то поздравлять еще не с чем. Я лишь подала документы, у меня их только приняли. Будем поздравлять, когда президент подпишет и когда мне уже вручат пластиковую карточку, когда я сдам экзамены", - говорит она.

Настоящее имя артистки - Юлия Юрина, она родом из РФ. В 2012 году Юрина переехала в Украину, где поет на украинском, развивает народный фольклор, волонтерит и категорически осуждает вторжение террористической России в Украину.

О персоне: певица YUKO YUKO (Юлия Юрина) — украинская певица, фольклористка и автор песен, получившая известность как солистка электро-фолк группы YUKO Участница шоу "Голос страны", резидент лейбла Masterskaya. В творчестве объединяет аутентичный украинский фольклор с современной электронной музыкой. С 2021 года начала сольный проект ЮЮ.

