Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Руслан Иваненко
11 мая 2026, 03:35
Какие современные кухонные приборы могут полноценно заменить микроволновую печь и обеспечить быстрый и качественный результат.
Микроволковка, еда
Как аэрофритюрница, индукционные плиты и духовки позволяют улучшить качество блюд / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему люди отказываются от микроволновок
  • Какие приборы могут их заменить на кухне
  • Чем современные альтернативы лучше микроволновки

Микроволновая печь давно стала одним из самых распространенных бытовых приборов, который ценят за скорость и удобство. Вместе с развитием технологий все больше пользователей начинают отказываться от этого устройства, ища более универсальные решения для приготовления и разогрева пищи.

Главред решил рассказать, почему пользователи отказываются от микроволновок и какие альтернативы им выбирают.

Как пишет Lovedeco, микроволновая печь работает на основе микроволн, которые генерируются магнетроном и воздействуют на молекулы воды в продуктах, благодаря чему происходит быстрый нагрев пищи изнутри.

Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что при правильном использовании микроволновые печи безопасны для здоровья. Проблемы обычно возникают не из-за самого принципа работы прибора, а из-за неправильного выбора посуды, перегрева или неравномерного нагрева продуктов. Именно эти факторы формируют часть скептицизма среди пользователей.

Почему пользователи отказываются от микроволновок

Как отмечает издание, несмотря на эффективность и скорость, многие люди постепенно отказываются от микроволновок. Основной причиной называют неравномерный нагрев пищи, когда часть блюда остается холодной, а другая перегревается.

Дополнительным фактором является изменение текстуры продуктов: выпечка теряет хрусткость, а некоторые блюда становятся слишком мягкими или "резиновыми". Таким образом, микроволновая печь выполняет функцию быстрого разогрева, но не обеспечивает полноценного кулинарного эффекта, как традиционные методы приготовления.

Еще одним ограничением является отсутствие возможности подрумянивания, запекания или карамелизации, что существенно сужает функциональность устройства по сравнению с духовыми шкафами или другой кухонной техникой.

На этом фоне наблюдается изменение потребительских приоритетов: все больше людей выбирают приборы, которые позволяют сочетать скорость и качество приготовления.

Современные альтернативы на кухне

Среди основных альтернатив микроволновой печи эксперты выделяют несколько современных решений. Одним из них является аэрофритюрница, которая использует технологию быстрой циркуляции горячего воздуха. Она позволяет не только разогревать еду, но и восстанавливать ее текстуру, в частности хрусткость.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновую печь / Инфографика: Главред

Также популярность приобретают индукционные варочные поверхности, которые обеспечивают быстрый и точный нагрев посуды напрямую, что делает процесс приготовления более контролируемым и энергоэффективным.

Для сторонников здорового питания актуальными остаются пароварки, которые позволяют сохранять максимум питательных веществ в продуктах.

Отдельную категорию составляют многофункциональные духовые шкафы, сочетающие конвекцию, гриль и паровое приготовление. В некоторых моделях предусмотрены режимы быстрого нагрева, которые частично приближаются к скорости микроволновой печи, но обеспечивают значительно более широкие кулинарные возможности.

Об источнике: Lovedeco

Lovedeco — это румынский онлайн-ресурс, посвященный дизайну интерьеров, архитектуре и обустройству жилья. Сайт публикует материалы о современных тенденциях в оформлении домов и квартир, а также практические советы по декору. Контент готовят журналисты в сотрудничестве с дизайнерами и архитекторами.

кухня микроволновка интересные новости еда
