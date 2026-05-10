Продала все золото и умерла в 28 лет: трагическая тайна единственной женщины-короля

Почему польскую королеву называли королем и как Ядвига Анжуйская спасла университет. Малоизвестная история правительницы, ставшей легендой.

Ядвига Анжуйская / Коллаж: Главред, скриншоты

В истории Европы было много королев, которых помнят лишь как жен великих правителей. Но Ядвига Анжуйская стала исключением. Ее официально короновали не как королеву, а именно как короля Польши. В латинских документах XIV века она значилась как "Rex Poloniae". Это не было ошибкой: польская знать пошла на такой необычный шаг, чтобы власть принадлежала девочке лично, а не ее будущему мужу – подробнее расскажет Главред.

Ребенок на троне и политические игры

Автор YouTube-канала "Жисторе" рассказывает, что на момент коронации Ядвиге было всего около десяти лет. Ребенок в тяжелой короне оказался в центре политического хаоса. У ее отца, короля Людовика, не было сыновей, поэтому польские элиты использовали девочку как инструмент, чтобы спасти страну от распада и сохранить независимость от Венгрии.

В 1384 году в Вавельском соборе состоялась церемония, которая до сих пор удивляет историков. Все было оформлено так, будто на престол вступает мужчина. Ядвига не была регентшей или "женой при короле" — она стала полноправным монархом.

Почему ей запретили брак с возлюбленным

Еще в детстве Ядвигу обручили с австрийским герцогом Вильгельмом Габсбургом. Между подростками возникли настоящие чувства, и Вильгельм даже тайно приехал в Краков, надеясь на брак. Но польская знать решила иначе: им был нужен союз с Литвой.

Юную королеву заставили выйти замуж за литовского князя Ягайло, который был на 20 лет старше. Для Ядвиги, которая была очень набожной, это стало настоящим испытанием, ведь Ягайло на тот момент был язычником.

Вот как описывают ее свадьбу авторы видео:

На встречу своей судьбы девушка шла уверенной, гордой походкой. Гости удивленно переглядывались и перешептывались: невеста была вся в черном и без единого украшения. Такой наряд выбрала для себя единственная в истории Польши женщина-король. Ее одежда была безмолвным протестом и символом утраченных надежд на любовь и счастливую женскую судьбу.

Почему королева продала свои драгоценности

Несмотря на несчастливую личную жизнь, Ядвига стала выдающейся правительницей. Она знала много языков, увлекалась наукой и обладала добрым сердцем. Когда Краковский университет начал приходить в упадок, она совершила поступок, который поражает до сих пор.

Королева продала все свои драгоценности, дорогие платья и даже королевские украшения, чтобы отдать деньги на развитие образования. Сегодня этот университет — Ягеллонский — является одним из самых престижных в мире, и именно пожертвование Ядвиги спасло его от закрытия.

Смерть при родах и признание спустя 600 лет

Судьба отмерила Ядвиге всего 28 лет. После 13 лет ожидания ребенка она наконец забеременела. Но радость была недолгой: новорожденная дочь умерла почти сразу, а через несколько дней после тяжелых родов ушла из жизни и сама королева.

Лишь через шесть веков, в 1997 году, её официально признали святой. Папа Римский Иоанн Павел II во время канонизации произнес слова, ставшие итогом её самопожертвования:

Долго же ты ждала, Ядвига! На признание ее стойкого, доброго и благородного жизненного пути ушло почти 600 лет. Эта мудрая молодая женщина обладала острым умом, высоким интеллектом и просто добрым сердцем.

Сегодня Ядвига остается символом того, что даже за короткое время можно изменить ход истории, если иметь большую цель и доброе сердце.

Об источнике: YouTube-канал "Жисторе" "Жисторе" — это авторский YouTube-канал о женской истории, работающий в формате "исторического ретро". Проект рассказывает о судьбах выдающихся женщин, которые влияли на политику, культуру и образование, но часто оставались в тени мужчин. Особое внимание авторы уделяют личностям времен Великого княжества Литовского и Польского королевства, сочетая в своих рассказах суровые факты с интересными народными легендами. Это качественный украиноязычный контент для тех, кто хочет смотреть на историю через призму женских биографий.

