Хитрость времен дефицита: зачем в СССР сажали по две картофелины в одну лунку

Уникальная советская технология выращивания картофеля — сочетание ранних и поздних сортов в одной лунке. Как получали высокие урожаи без удобрений.

https://glavred.info/culture/po-500-kg-s-gektara-agrotehnicheskiy-sekret-sssr-kotoryy-utroil-urozhay-kartofelya-10762295.html Ссылка скопирована

Как сажали картошку в Советском Союзе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как в советские времена выращивали картофель

В чем суть метода "двойных лунок"

Почему сочетание сортов давало лучший урожай

В советские времена собственный участок земли был не просто местом для отдыха, а стратегической базой для выживания семьи. Постоянный дефицит продуктов заставлял людей искать креативные способы выращивания овощей, чтобы максимально набить кладовые на зиму.

Поскольку картофель считался "вторым хлебом", именно ему уделяли наибольшее внимание и придумывали различные методики, чтобы получить как можно больший урожай без использования химии – Главред расскажет подробнее.

видео дня

В чем секрет "двойных лунок" и почему это работало

Главная хитрость этого метода заключалась в сочетании разных сортов картофеля в пределах одной ямки. Вместо того чтобы сажать один сорт на всей грядке, в каждую лунку клали одновременно две картофелины: одну раннего сорта, а другую — позднего.

Такая посадка создавала естественный симбиоз. Пока растения были молодыми, они переплетались кустами и не мешали друг другу. Ранний картофель уже в июле был готов к употреблению — его осторожно выкапывали из лунки, и для позднего сорта оставалось много места и ресурсов для дальнейшего развития.

Естественная защита и экономия ресурсов

Как отмечает издание OBOZ.UA, такая методика имела еще одно важное преимущество — защиту от вредителей. Ранние сорта картофеля быстрее набирают зеленую массу, поэтому они становились живым барьером.

В начале лета, когда колорадский жук наиболее активен, он атаковал ранние кусты, тогда как поздний сорт оставался защищенным под их тенью.

Видео о том, как посадить картофель, чтобы был хороший урожай, можно посмотреть здесь:

Как правильно сажать и ухаживать за "двойными лунками"

Чтобы получить максимальный результат, необходимо было придерживаться четкой схемы.

Расстояние между кустами

Во время посадки между лунками оставляли расстояние примерно 50 сантиметров. Это было необходимо для того, чтобы после удаления раннего картофеля поздние кусты имели пространство для разрастания и получали достаточно солнечного света.

Почему картофель мелкий: 7 главных ошибок, картофель, картошка / Инфографика – Главред

Уход после первого сбора

Когда в июле часть урожая убирали с земли, участок не оставляли пустым — за ним продолжали ухаживать, поддерживая развитие позднего сорта.

Натуральная подкормка

Вместо современных стимуляторов роста использовали обычную древесную золу. Ею посыпали землю вокруг растений. Это помогало продлить период вегетации и давало картофелю силы формировать крупные клубни до самой осени.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред