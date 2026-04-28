Почему в Украине так много рыбаков: неочевидная причина, еще со времен СССР

Почему в советское время рыбалка была настолько популярна — от дефицита продуктов до отсутствия отпусков за границей — истинные причины этого явления.

https://glavred.info/culture/bilshe-nizh-hobi-prichini-masovoji-populyarnosti-ribolovli-v-radyanskomu-soyuzi-10760375.html Ссылка скопирована

Почему в СССР была популярна рыбалка

Сегодня рыбалка — это дорогое увлечение, поскольку цены на современные снасти чрезвычайно высоки. Однако в советское время рыбаков можно было увидеть чуть ли не у каждого водоема. Популярность этого хобби имела несколько конкретных причин. Каких именно — расскажет Главред.

Рыбалка как способ выживания: почему она спасала от дефицита

В магазинах часто не хватало качественных продуктов, а свежую рыбу в хорошем состоянии найти было трудно. Рыбалка помогала людям разнообразить свой ежедневный рацион. Свежий улов становился важным источником белка для всей семьи, особенно когда в продаже не было достаточно мяса.

видео дня

Как сообщает издание OBOZ.UA, рыбалка была не просто развлечением, а способом принести домой полезную и свежую пищу, которую затем солили, сушили или жарили.

Почему у воды люди чувствовали свободу

В то время жизнь людей строго контролировалась государством и обществом. Рыбалка давала возможность побыть в тишине или пообщаться с друзьями на свободные темы, поскольку у воды не было партийных лозунгов, поэтому такой отдых воспринимали как зону личной свободы.

Почему рыбалкой занимался почти каждый

Рыбалка была одним из самых дешевых видов отдыха. Бамбуковая удочка стоила недорого, а поплавки люди часто делали сами из птичьих перьев или обычных пробок. Важно и то, что почти все реки и озера были бесплатными — за доступ к берегу не нужно было платить деньги.

Видео о том, почему в СССР не ловили рыбу возле мостов, можно посмотреть здесь:

Как рыбалка заменяла отпуск за границей

Поехать за границу обычному человеку было практически невозможно. Поэтому люди выбирали внутренний туризм. Поездка на природу с палаткой и приготовление ухи на костре стали самым популярным форматом отпуска. Для жителей городов это был самый простой способ сменить обстановку.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред