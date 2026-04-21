Где хранили деньги в советское время: необычные способы защиты семейного капитала

Сегодня мы привыкли хранить сбережения на банковских картах, но еще несколько десятилетий назад все было совсем по-другому. В Советском Союзе люди не доверяли государственным банкам, а свободные средства хранили дома. Профессиональные сейфы были роскошью, поэтому каждая советская квартира превращалась в настоящий лабиринт с секретами — подробнее расскажет Главред.
Как сообщает издание"Телеграф", изобретательность людей в Советском Союзе иногда поражала даже опытных детективов.
Почему деньги прятали в книгах
Почти в каждой семье тогда была большая библиотека: собрания сочинений классиков, энциклопедии и журналы. Это было идеальное место для хранения денег. Купюры просто вкладывали между страницами. Если дома стояло несколько сотен книг, найти нужную "заначку" постороннему человеку было почти нереально.
Впрочем, иногда и сами хозяева забывали, куда именно положили деньги. Бывали случаи, когда "особую" книгу давали почитать соседям или родственникам вместе с деньгами внутри.
Шторы и ковры: самые незаметные тайники в квартире
Интерьер советской квартиры трудно представить без тяжелых портьер и ковров на стенах. Они выполняли не только декоративную функцию, но и служили хранилищем.
Деньги часто заворачивали в клочок бумаги или ткани и прикалывали булавкой к внутренней стороне шторы, ближе к полу. Летом, когда окна редко завешивали, это было одно из самых незаметных тайников.
Ковры вообще были настоящим "хитом". Купюры раскладывали на полу или прятали под массивным шерстяным ковром на стене. Главное — не забыть о тайнике во время уборки или когда ковер выносили на улицу выбивать пыль.
Бытовая техника как тайник: секреты внутри приборов
Задние стенки телевизоров, радиоприемников или холодильников были популярным местом для тех, кто умел пользоваться отверткой. Люди снимали панели, заворачивали деньги в полиэтилен (чтобы защитить от перегрева или влаги) и приклеивали их внутри корпуса обычным лейкопластырем.
Еще одним популярным местом был сливной бачок унитаза. Деньги герметично упаковывали в несколько пакетов и подвешивали внутри на проволоке.
Кладовки для "мастеров": фальшивые розетки и трубы
Были и особенно изобретательные хозяева, которые создавали тайники, которые было почти невозможно найти без специального оборудования.
В стене проделывали отверстие и устанавливали корпус розетки. Снаружи она ничем не отличалась от обычной, но тока в ней не было — внутри хранили деньги.
Во время ремонта в ванной иногда устанавливали "лишнюю" трубу, которая не была подключена к системе. Внутри было сухо и безопасно для бумажных купюр.
Чем рисковали люди: недостатки домашних тайников
Несмотря на всю изобретательность, такие методы имели существенные минусы. Во-первых, деньги могли испортиться: бумага плесневела во влажных местах или пересыхала возле техники. Во-вторых, опытные воры хорошо знали эти уловки и проверяли книги и ковры в первую очередь.
Сегодня эти способы кажутся забавными, но для многих это была единственная возможность сохранить заработанное.
