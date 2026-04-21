Где хранили деньги в советское время: необычные способы защиты семейного капитала

Марина Иваненко
21 апреля 2026, 20:10
Где прятали деньги в Советском Союзе — необычные тайники в книгах, коврах, бытовой технике и даже трубах, которые помогали сохранить сбережения дома.
О чем вы узнаете

  • Где хранили деньги в советские времена
  • Почему такие тайники были ненадежными

Сегодня мы привыкли хранить сбережения на банковских картах, но еще несколько десятилетий назад все было совсем по-другому. В Советском Союзе люди не доверяли государственным банкам, а свободные средства хранили дома. Профессиональные сейфы были роскошью, поэтому каждая советская квартира превращалась в настоящий лабиринт с секретами — подробнее расскажет Главред.

Как сообщает издание"Телеграф", изобретательность людей в Советском Союзе иногда поражала даже опытных детективов.

Почему деньги прятали в книгах

Почти в каждой семье тогда была большая библиотека: собрания сочинений классиков, энциклопедии и журналы. Это было идеальное место для хранения денег. Купюры просто вкладывали между страницами. Если дома стояло несколько сотен книг, найти нужную "заначку" постороннему человеку было почти нереально.

Впрочем, иногда и сами хозяева забывали, куда именно положили деньги. Бывали случаи, когда "особую" книгу давали почитать соседям или родственникам вместе с деньгами внутри.

Шторы и ковры: самые незаметные тайники в квартире

Интерьер советской квартиры трудно представить без тяжелых портьер и ковров на стенах. Они выполняли не только декоративную функцию, но и служили хранилищем.

Деньги часто заворачивали в клочок бумаги или ткани и прикалывали булавкой к внутренней стороне шторы, ближе к полу. Летом, когда окна редко завешивали, это было одно из самых незаметных тайников.

Ковры вообще были настоящим "хитом". Купюры раскладывали на полу или прятали под массивным шерстяным ковром на стене. Главное — не забыть о тайнике во время уборки или когда ковер выносили на улицу выбивать пыль.

Бытовая техника как тайник: секреты внутри приборов

Задние стенки телевизоров, радиоприемников или холодильников были популярным местом для тех, кто умел пользоваться отверткой. Люди снимали панели, заворачивали деньги в полиэтилен (чтобы защитить от перегрева или влаги) и приклеивали их внутри корпуса обычным лейкопластырем.

Еще одним популярным местом был сливной бачок унитаза. Деньги герметично упаковывали в несколько пакетов и подвешивали внутри на проволоке.

Кладовки для "мастеров": фальшивые розетки и трубы

Были и особенно изобретательные хозяева, которые создавали тайники, которые было почти невозможно найти без специального оборудования.

В стене проделывали отверстие и устанавливали корпус розетки. Снаружи она ничем не отличалась от обычной, но тока в ней не было — внутри хранили деньги.

Во время ремонта в ванной иногда устанавливали "лишнюю" трубу, которая не была подключена к системе. Внутри было сухо и безопасно для бумажных купюр.

Чем рисковали люди: недостатки домашних тайников

Несмотря на всю изобретательность, такие методы имели существенные минусы. Во-первых, деньги могли испортиться: бумага плесневела во влажных местах или пересыхала возле техники. Во-вторых, опытные воры хорошо знали эти уловки и проверяли книги и ковры в первую очередь.

Сегодня эти способы кажутся забавными, но для многих это была единственная возможность сохранить заработанное.

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

