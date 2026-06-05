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Популярного американского актера жестоко убили в собственном доме

Алена Кюпели
5 июня 2026, 14:14
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Убийца сам позвонил в службу спасения и признался в содеянном.
Умер популярный американский актер
Умер популярный американский актер / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Что случилось с актером
  • Что об этом известно

Актер Джеймс Хэнди, известный по фильму "Топ Ган: Маверик", был смертельно ранен ножом, а сам подозреваемый позвонил в 911 и признался в содеянном.

Как пишет People, 81-летний Хэнди был убит в Тарзане, штат Калифорния, в среду, 3 июня, сообщило управление полиции Лос-Анджелеса (LAPD). Подозреваемым стал сын подруги Хэнди, Майкл Гледхилл.

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По данным аудиозаписи разговора с диспетчером, полученной PEOPLE, полиция прибыла на место происшествия в доме Хэнди после того, как человек позвонил в 911, сообщив о "неизвестной проблеме". Человек сказал диспетчерам: "Я сын человеческий, я только что убил человека греха".

Затем власти обнаружили Хэнди с ножевым ранением в грудь и без сознания на его переднем дворе. Хэнди был доставлен в местную больницу парамедиками пожарной службы Лос-Анджелеса. В больнице он был объявлен мертвым.

По данным аудиозаписи разговора с диспетчером, улицы возле дома Хэнди были перекрыты правоохранительными органами. Власти также получили указание начать поквартирный обход в этом районе и "сообщить, кто открывает двери, а кто нет", согласно аудиозаписи.

44-летний Гледхилл был арестован и доставлен в тюрьму Ван-Найс. Ему предъявлено обвинение в убийстве, а залог установлен в размере 2 миллионов долларов.

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О персоне: Джеймс Ханди

Джеймс Ханди - был американским актёром. С 1977 года он снялся во множестве фильмов и телешоу. В кино он сыграл Байерса в фильме "К-9" и его продолжении "К-911". Позже он появился в фильмах "Арахнофобия", "Джуманджи", "Неуязвимый", "Логан", а также в роли Джимми в фильме "Топ Ган: Маверик". Его наиболее известные телевизионные роли — Артур Девлин в сериале "Псевдоним" и Лу Хэндлман в сериале "Профайлер".

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