Как простерилизовать банки за 15 секунд: быстрый лайфхак с уксусом

Блогерша показала, как простерилизовать тару без духовки и плиты.

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Лайфхак с уксусом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как правильно использовать уксус для стерилизации банок

Как простерилизовать банки так, чтобы они не "стреляли"

В сезон консервирования многие хозяйки ищут способы сократить время подготовки банок. Большинство из них отдают предпочтение термической стерилизации. Но украинская блогерша Эмилия Евтушенко утверждает, что есть более простой способ.

Главред узнал, как быстро обработать тару перед консервированием огурцов. Блогерша рассказала в TikTok, что для этого понадобится обычный уксус.

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Как простерилизовать банки уксусом

По словам Евтушенко, весь процесс стерилизации занимает считанные секунды. Сначала необходимо налить небольшое количество уксуса в чистую банку, после чего закрыть ее крышкой.

Затем банку нужно хорошо встряхнуть в течение 10 секунд, чтобы уксус смачивал внутреннюю поверхность.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

После обработки банки блогерша советует не выливать уксус. Его можно использовать повторно для следующей банки, чтобы не тратить продукт зря.

"Теперь вы можете закатывать огурцы, ничего у вас не заплесневеет и не забродит", - подчеркнула она.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Эмилия Евтушенко Эмилия Евтушенко - украинская блогерша с аудиторией в Instagram более 220 тысяч подписчиков. В соцсетях она рассказывает о приготовлении еды и заготовок для всей семьи.

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