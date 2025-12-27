Как закрыть уже открытую консервную банку за несколько секунд: крутой трюк

Вы узнаете:
В период праздников в холодильнике количество продуктов обычно увеличивается. Среди них появляется много консервных банок: с кукурузой и горошком для салатов, персиками и ананасами для десертов.
Однако если обычные овощи и фрукты можно спокойно хранить в пакетах, а их части заматывать в пищевую пленку, то хранение остатков продуктов из консервных банок значительно сложнее, пишет Главред.
Как закрывать уже открытые консервные банки
Если открыть консервную банку и использовать не все ее содержимое за раз, то даже в холодильнике за короткое время продукт внутри нее испортится. Чтобы избежать этого не обязательно перекладывать содержимое консервной банки в контейнер.
В TikTok украинский блогер Лена Гордиенко рассказала о хитром трюке, как без вспомогательных средств закрыть предварительно открытую консервную банку. По ее словам, для этого край крышки надо прижать и опустить ключ под ободок.
Смотрите видео, как закрыть уже открытую банку:
@lena_gordii Как закрыть консервную банку? #рекомендации#лайфхак#идеидлядома#полезныесоветы#лайфхакдлядома♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem
О персоне: Лена Гордиенко
Лена Гордиенко - украинский блогер, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.
