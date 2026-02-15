Почему мужчины не извиняются: психолог указала на тревожные "звоночки"

О чем вы узнаете:
- Почему мужчины не просят прощения
- Почему мужчины вместо извинений покупают подарки
Многие женщины сталкиваются с ситуацией, когда после ссоры или обиды партнер не произносит ни слова раскаяния, а вместо этого пытается "загладить" вину дорогими подарками, походами в рестораны или шопингом. Психологи отмечают: такое поведение — не проявление щедрости, а сложная форма манипуляции. Ее корни уходят в детское воспитание, особенности социализации мужчин, а иногда — и психические расстройства.
Почему одни мужчины не способны сказать простое "я виноват"? Как отличить искреннее извинение от формального? И можно ли научить партнера признавать ошибки словами, а не деньгами? Поможет разобраться Главред.
Подарок вместо ответственности
Распространенная ситуация: мужчина нарушает личные границы, допускает психологический абьюз или обесценивание, но вместо фразы "я виноват, прости" покупает дорогую вещь. Для многих женщин это не успокаивает, а наоборот — вызывает внутреннее сопротивление. Такие действия воспринимаются как попытка "выкупить" расположение, не признавая факта нанесенного вреда.
Подарок в этом случае не является актом заботы. Это способ избежать ответственности и сложного эмоционального разговора.
Корни проблемы — в детстве
Психолог Юлия Латуненко объясняет : такой способ взаимодействия с виной часто формируется еще в детстве. Мальчиков редко учат говорить об эмоциях. Наоборот — их поощряют "держаться", не плакать и не показывать слабость.
Во взрослом возрасте это приводит к тому, что чувство вины не осознается и не вербализуется. Оно трансформируется в самонаказание: мужчина тратит деньги, пытаясь "залатать" эмоциональную дыру материальными вещами.
Если женщина принимает такой сценарий, отношения быстро превращаются в замкнутый круг: обида — подарок — временное перемирие — новая обида.
Неискренние извинения, которые только ухудшают ситуацию
Даже когда мужчина соглашается на слова, они часто звучат формально. Психологи выделяют несколько типов так называемых "псевдоизвинений".
- "Прости за все". Слишком общая фраза без конкретики. Она не демонстрирует осознание собственных действий.
- "Если я тебя обидел — прости". Здесь ставится под сомнение сам факт боли: как будто проблема не в действии, а в чувствительности партнера.
- "Извини, но ты сама...". Это не извинение, а перекладывание ответственности.
- "Прости, что я это сказал". Манипулятивная форма, которая обесценивает нанесенный вред, сводя все к "неправильным словам".
Ни одна из этих форм не является искренним раскаянием, потому что в них отсутствует главное — признание боли другого человека.
Видео о том, почему мужчины так редко просят прощения, можно посмотреть здесь:
Когда извинение действительно невозможно
Существуют случаи, когда партнер физически не способен на искреннее извинение. Например, люди с алексистимией не умеют распознавать и называть свои эмоции. Они испытывают напряжение или дискомфорт, но не осознают, что это именно вина.
Еще сложнее ситуация с людьми, страдающими нарциссическим или пограничным расстройством личности. Для них признание вины равносильно признанию собственной "плохости" или "неидеальности", что психологически невыносимо. Такие партнеры всячески избегают ответственности, выкручиваются и манипулируют, чтобы не сказать: "Да, я причинил тебе боль".
Как выйти из манипулятивного круга
Психологи советуют сосредоточиться на развитии эмоциональной зрелости — как собственной, так и партнерской.
Требуйте конкретики. Если партнер говорит "извини", спросите: "За что именно?". Человек должен осознавать, какие границы были нарушены.
Не принимайте подарки как замену разговора. Если боль не проговорена, подарок только маскирует проблему.
Говорите о своих чувствах прямо. "Мне было больно", "Это нарушение моих границ", "Я почувствовала обесценивание".
Эмоционально здоровый человек способен назвать свои чувства словами и адресовать их конкретному человеку в момент их возникновения. Если же партнер годами избегает честного разговора, это накапливает гнев, напряжение и в конечном итоге приводит к психосоматическим проблемам у обоих.
Настоящая близость строится не на брендовых сумках или норковых шубах, а на способности признавать ошибки и уважать чужую боль.
Вас может заинтересовать:
- Как распознать ненадежного человека, которому лучше не доверять: 12 тревожных признаков
- Токсичное материнство: фразы, которые запрещают детям быть счастливыми
- Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода
О персоне: Юлия Латуненко
Юлия Латуненко — практикующий психолог и психотерапевт с многолетним опытом. Она специализируется на темах эмоциональной зависимости, сепарации и построения личных границ.
Через свой YouTube-канал и онлайн-проекты Юлия помогает людям разбираться с деструктивными сценариями, мешающими жить полноценной жизнью. Ее подход основан на глубоком анализе детско-родительских отношений, выявлении манипулятивных схем и развитии самодостаточности. Юлия Латуненко является автором терапевтических групп, где участники учатся отстаивать свое право на собственную жизнь и выходить из токсичных связей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред