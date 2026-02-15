Почему мужчины не извиняются: психолог указала на тревожные "звоночки"

Подарок после обиды кажется заботой, но часто скрывает уклонение от ответственности. Как отличить искреннее раскаяние от попытки "искупить" вину.

Почему мужчины не просят прощения

Почему мужчины вместо извинений покупают подарки

Многие женщины сталкиваются с ситуацией, когда после ссоры или обиды партнер не произносит ни слова раскаяния, а вместо этого пытается "загладить" вину дорогими подарками, походами в рестораны или шопингом. Психологи отмечают: такое поведение — не проявление щедрости, а сложная форма манипуляции. Ее корни уходят в детское воспитание, особенности социализации мужчин, а иногда — и психические расстройства.

Почему одни мужчины не способны сказать простое "я виноват"? Как отличить искреннее извинение от формального? И можно ли научить партнера признавать ошибки словами, а не деньгами? Поможет разобраться Главред.

Подарок вместо ответственности

Распространенная ситуация: мужчина нарушает личные границы, допускает психологический абьюз или обесценивание, но вместо фразы "я виноват, прости" покупает дорогую вещь. Для многих женщин это не успокаивает, а наоборот — вызывает внутреннее сопротивление. Такие действия воспринимаются как попытка "выкупить" расположение, не признавая факта нанесенного вреда.

Подарок в этом случае не является актом заботы. Это способ избежать ответственности и сложного эмоционального разговора.

Корни проблемы — в детстве

Психолог Юлия Латуненко объясняет : такой способ взаимодействия с виной часто формируется еще в детстве. Мальчиков редко учат говорить об эмоциях. Наоборот — их поощряют "держаться", не плакать и не показывать слабость.

Во взрослом возрасте это приводит к тому, что чувство вины не осознается и не вербализуется. Оно трансформируется в самонаказание: мужчина тратит деньги, пытаясь "залатать" эмоциональную дыру материальными вещами.

Если женщина принимает такой сценарий, отношения быстро превращаются в замкнутый круг: обида — подарок — временное перемирие — новая обида.

Неискренние извинения, которые только ухудшают ситуацию

Даже когда мужчина соглашается на слова, они часто звучат формально. Психологи выделяют несколько типов так называемых "псевдоизвинений".

"Прости за все". Слишком общая фраза без конкретики. Она не демонстрирует осознание собственных действий.

"Если я тебя обидел — прости". Здесь ставится под сомнение сам факт боли: как будто проблема не в действии, а в чувствительности партнера.

"Извини, но ты сама...". Это не извинение, а перекладывание ответственности.

"Прости, что я это сказал". Манипулятивная форма, которая обесценивает нанесенный вред, сводя все к "неправильным словам".

Ни одна из этих форм не является искренним раскаянием, потому что в них отсутствует главное — признание боли другого человека.

Когда извинение действительно невозможно

Существуют случаи, когда партнер физически не способен на искреннее извинение. Например, люди с алексистимией не умеют распознавать и называть свои эмоции. Они испытывают напряжение или дискомфорт, но не осознают, что это именно вина.

Еще сложнее ситуация с людьми, страдающими нарциссическим или пограничным расстройством личности. Для них признание вины равносильно признанию собственной "плохости" или "неидеальности", что психологически невыносимо. Такие партнеры всячески избегают ответственности, выкручиваются и манипулируют, чтобы не сказать: "Да, я причинил тебе боль".

Как выйти из манипулятивного круга

Психологи советуют сосредоточиться на развитии эмоциональной зрелости — как собственной, так и партнерской.

Требуйте конкретики. Если партнер говорит "извини", спросите: "За что именно?". Человек должен осознавать, какие границы были нарушены.

Не принимайте подарки как замену разговора. Если боль не проговорена, подарок только маскирует проблему.

Говорите о своих чувствах прямо. "Мне было больно", "Это нарушение моих границ", "Я почувствовала обесценивание".

Эмоционально здоровый человек способен назвать свои чувства словами и адресовать их конкретному человеку в момент их возникновения. Если же партнер годами избегает честного разговора, это накапливает гнев, напряжение и в конечном итоге приводит к психосоматическим проблемам у обоих.

Настоящая близость строится не на брендовых сумках или норковых шубах, а на способности признавать ошибки и уважать чужую боль.

О персоне: Юлия Латуненко Юлия Латуненко — практикующий психолог и психотерапевт с многолетним опытом. Она специализируется на темах эмоциональной зависимости, сепарации и построения личных границ. Через свой YouTube-канал и онлайн-проекты Юлия помогает людям разбираться с деструктивными сценариями, мешающими жить полноценной жизнью. Ее подход основан на глубоком анализе детско-родительских отношений, выявлении манипулятивных схем и развитии самодостаточности. Юлия Латуненко является автором терапевтических групп, где участники учатся отстаивать свое право на собственную жизнь и выходить из токсичных связей.

