Путин резко поставил на паузу удары с Ту-95 по Украине - какова причина

Юрий Берендий
8 февраля 2026, 16:36
Угроза для Киева и других регионов остается из-за активного использования Ту-22М3, "Искадеров" и ударных беспилотников, предупредили мониторы.
Путин резко поставил на паузу удары с Ту-95 по Украине - какова причина
Почему Россия могла приостановить удары стратегической авиации по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, Главред

О чем идет речь в материале:

  • РФ может приостановить удары по Украине с применением ракет X-101
  • Запасы данного вида оружия фактически исчерпаны
  • Массированные комбинированные удары могут возобновиться весной

Страна-агрессор Россия, вероятно, временно приостановит ракетные удары по Украине с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По их данным, после значительного использования запасов крылатых ракет Х-101 в январе-феврале враг вынужден сделать паузу в таких атаках, чтобы восстановить арсенал для новой ударной кампании, которая может начаться весной.

В то же время аналитики отмечают, что это не касается самолетов Ту-22М3, которые в последнее время активно привлекаются к ударам, в частности по столице.

Кроме того, временное уменьшение применения крылатых ракет не снимает угрозу для Киева и большинства южных, восточных и северо-восточных регионов, ведь для атак по этим областям противник использует Ту-22М3, баллистические и крылатые ракеты комплексов "Искандер", а также большое количество ударных беспилотников.

"По нашей информации, до наступления этой самой паузы, РФ может попытаться нанести еще один удар с привлечением стратегической авиации, который может произойти с наступлением последней волны сильных морозов, после чего поставит на паузу их использование. Но не факт, что этот удар вообще будет", - резюмируют аналитики.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты серии "Ту", которыми Россия наносит удары по Украине / Инфографика Главреда

Почему Россия поднимает стратегическую авиацию, но не наносит удары по Украине - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет активность российской стратегической авиации проведением тренировочных полетов и разведывательных мероприятий.

"Они (россияне, - ред.) таким образом пытались выяснить наши позиционные районы, где размещается РЛС, где размещаются соответствующие средства противовоздушной обороны, которые во время таких вылетов активизируются, происходит общение на рабочих, закрытых, но рабочих волнах между собой, то есть закрытая радиосвязь, и они все это фиксируют", - рассказал эксперт.

Он отметил, что такие вылеты также могут иметь дополнительную цель — определить, кто именно отслеживает действия российской авиации и какие технические средства используются для наблюдения.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 февраля Россия осуществила масштабную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины, из-за чего в большинстве регионов были введены аварийные отключения электроэнергии.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ночь на 7 февраля российские войска выпустили по территории Украины более 400 беспилотников и около 40 ракет различных типов.

Также под ударом оказалась Ровенская область. В результате атаки были повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, в частности зафиксировано попадание в многоквартирный дом, сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Об ресурсе: ЕРадар

"еРадар" (еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

