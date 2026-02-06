РФ готовит удар по Украине в ближайшие 48 часов: каким городам готовиться

Главное:
- РФ планирует атаку по Украине в ближайшие 48 часов
- К обстрелу привлекут Ту-95МС, Ту-22М3, МиГ-31К и корабли
- Наиболее вероятная цель удара — Киев и Киевская область
Российская оккупационная армия планирует нанесение массированного ракетно-дронового удара по территории Украины в ближайшие 48 часов. Об этом утром 6 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.
По данным аналитиков, в данный момент в воздухе находится группа бортов Ту-95МС (по меньшей мере два), которые совершили вылет с Дальнего Востока и направляются на аэродром "Энгельс" с целью снаряжения крылатыми ракетами.
Также враг планирует привлечь сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщки Ту-22м3 с аэродромов "Оленья" и "Дягилево", которые вчера осуществляли снаряжение ракетами Х-22.
Кроме того, оккупанты планируют привлечь к атаке на Украину до шести бортов МиГ-31К. Также в Новороссийске в готовности три носителя ракет "Калибр".
"Итак, ожидаем снаряжение бортов Ту-95МС на аэродроме "Энгельс" и последующую передислокацию на аэродром "Оленья", - говорится в сообщении.
Какие регионы рискуют стать целью врага
Мониторы предупреждают: под удар врага, вероятно, попадет Киев и область.
"В случае привлечения бортов Ту-22м3 наиболее вероятной целью удара будет столица и Киевская область",
Украинцев призвали подготовить все необходимое и зарядить гаджеты на случай отключений света.
Выдержит ли Киев новые атаки: мнение эксперта
Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что российские оккупанты целенаправленно атакуют критическую инфраструктуру столицы, сосредотачивая удары на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По его словам, не стоит верить ни "страшилкам", ни слишком сладким обещаниям о ситуации с энергетикой.
Сергиенко подчеркнул, что сегодня никто не может дать 100% гарантии стабильности энергосистемы. Единственная реальная защита — это работа сил ПВО, а любые попытки заранее оценить масштабы вероятных повреждений являются преждевременными.
"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, - это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", - сказал эксперт в интервью Главреду.
Ракетно-дроновые удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, утром 6 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ. Мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной угрозе. Кропивницкий оказался массированной атакой россиян. На город летели дроны и ракеты.
В ночь на 6 февраля армия РФ атаковала Украину дронами. В городе Вольнянск Запорожской области в результате удара российского беспилотника погибла супружеская пара.
3 февраля враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов. Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки. В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.
В ночь на 3 февраля армия РФ совершила массированную ракетно-дроновую атаку по Одесской области. Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона. В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 3 февраля радиотехнические войска зафиксировали 521 средство воздушного нападения, в том числе 4 ракеты "Циркон"/"Оникс", 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300, 7 крылатых ракет Х-22/Х-32, 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К"; 450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов.
Другие новости:
- Враг атаковал дроном Днепр, есть жертвы: детали смертельной атаки РФ
- Атака по сердцу Киева: РФ повредила музей возле "Родины-матери"
- Много баллистики и Шахедов: Игнат раскрыл главные особенности новой атаки РФ
О персоне: Александр Сергиенко
Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия.
Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права.
Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред