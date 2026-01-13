Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора

Система теплоснабжения Киева не зависит только от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, поэтому примерно половина города все же будет оставаться с теплом, считает эксперт.

После массированных обстрелов Киева и области российскими ракетами и дронами город снова сталкивается с перебоями в работе критической инфраструктуры. Последствия атак — это не только аварийные отключения света, но и проблемы с теплоснабжением, водой, работой насосных станций и внутридомовых систем. Особенно уязвимыми остаются многоэтажки, где электроэнергия напрямую влияет на подачу тепла и воды.

В интервью Главреду директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, возможно ли одновременное отключение Киева от теплоснабжения из-за обстрелов, почему в "хрущевках" не всегда нужно сливать воду из системы отопления во время морозов, и может ли выезд из города помочь сбалансировать систему.

Сейчас много говорят о том, возможно ли повторение ситуации, аналогичной той, что произошла в Алчевске в 2006 году, но уже в масштабах Киева. Насколько это вообще реально сейчас?

Скажу сразу — это абсолютно нереально. Во-первых, в Алчевске ключевую роль сыграл человеческий фактор. Власти или коммунальные службы (кто именно — сложно сказать) вовремя не сориентировались. Нужно было просто вовремя слить воду, и этой ситуации можно было бы избежать.

Во-вторых, система теплоснабжения Киева не привязана только к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Они обеспечивают примерно половину тепла, необходимого городу. Остальное тепло дают и Дарницкая ТЭЦ, и ТЭЦ-1, а также около 150 небольших котельных, которые еще с советских времен работают при больницах и предприятиях. То есть существует много альтернативных источников теплоснабжения, не привязанных к ключевым ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Поэтому так или иначе, примерно половина города все же будет оставаться с теплом.

Конечно, возможны определенные технические или организационные накладки. Например, мне три дня рассказывали о том, что в одном районе в нескольких домах Соломенского района нет тепла. Почему — неизвестно, ведь они точно не питаются от ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6. То есть могут быть свои административно-технические проблемы. Но вероятность того, что во всем Киеве полностью исчезнет теплоснабжение, крайне низка.

В то же время в отдельных домах, районах или микрорайонах проблемы действительно могут возникать. И здесь власть должна сделать все возможное, чтобы, во-первых, оперативно восстановить теплоснабжение, а во-вторых, обеспечить альтернативные решения. "Пунктами несокрушимости" это трудно назвать, но, например, если школу подключить к мобильной котельной (а в Киеве, кажется, около 80 таких школ), то в этой школе вполне можно временно разместить людей.

То есть очень многое зависит от оперативной работы районных администраций. К сожалению, в соцсетях на них звучит очень много нареканий. Киевский городской совет делегировал им управление жилищным и социальным секторами, но, как показали последние дни, не во всех случаях они справляются со своими прямыми обязанностями. То к ним невозможно дозвониться, то на сайтах появляются чисто формальные сообщения. Прямой коммуникации и быстрого реагирования на ситуации в районах часто нет. И именно это, собственно, и является реальной проблемой.

По вашему мнению, главная причина такой ситуации с отоплением именно в повреждениях ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в результате обстрелов?

Я бы не сказал, что существуют какие-то другие факторы, которые критически влияют на ситуацию. Это именно последствия разрушений в результате российских атак. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают примерно половину электроэнергии для Киева и около половины тепла. Если россияне выводят их из строя — это, безусловно, становится серьезной проблемой.

Морозы критически влияют на то, что дома быстрее замерзают, но на систему тепло- и электроснабжения они влияют лишь относительно. Понятно, что возможны обрывы проводов, гололед на линиях, падение деревьев, которые рвут электросети. Но это не является критическим фактором — такие повреждения поддаются ремонту. Рано или поздно, за сутки, двое или трое, их можно восстановить. Зато критические разрушения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — это уже большая проблема.

Судя по последним атакам, россияне целенаправленно бьют именно по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Если им, к сожалению, удастся нанести действительно критические повреждения, насколько серьезной может быть ситуация в городе с отоплением и электроэнергией?

Мы не можем каким-то иным образом предотвратить российские атаки, кроме работы сил ПВО. Поэтому говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, — это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться.

В целом люди у нас уже подготовлены к различным сценариям. А со стороны власти, по крайней мере городской, делается все возможное, чтобы обеспечить хотя бы временное убежище — на несколько суток. А дальше посмотрим. Мы сейчас ничего не можем точно прогнозировать. Это все спекуляции. Я сразу скажу: если кто-то будет вас пугать или, наоборот, уверять, что все в порядке, — не верьте. Такие вещи сегодня не может прогнозировать никто.

Относительно отключений и слива воды. Вы сказали, что ситуация в Алчевске была спровоцирована человеческим фактором — из-за того, что воду вовремя не слили. В Киеве же мы видим обратную ситуацию: после обстрелов были официальные разъяснения, что слив воды — это технический процесс. Насколько это, во-первых, оправдано и, во-вторых, действительно помогает минимизировать даже локальные аварии?

Здесь стоит пояснить, что дома разного типа охлаждаются по-разному. Если в доме есть технический этаж, куда заходит система отопления, то есть трубы проходят через техэтаж, — это зона риска. То же самое касается и подвалов. Чтобы минимизировать угрозы, технические этажи, чердаки и подвалы должны быть утеплены.

Если же таких технических этажей или подвалов нет, то вся система теплоснабжения фактически спрятана внутри дома — в квартирах. А такие помещения охлаждаются значительно медленнее, чем технические этажи или подвалы. Поэтому в каждом конкретном случае нужно понимать: какой тип дома, какая ситуация и какая угроза, нужно ли сливать воду или в этом нет необходимости. То, что сейчас возникает определенное недопонимание, я объясняю прежде всего тем, что коммунальные службы просто не сталкивались с подобными ситуациями раньше и не имеют достаточного опыта реагирования. Из-за этого они, действуя из предосторожности, начинают сливать воду даже там, где, возможно, это делать рано или вообще не нужно.

Я надеюсь, что со временем эта ситуация нормализуется. Но здесь опять же ключевым является вопрос коммуникации. Люди должны понимать, что в их доме, например, высока вероятность замерзания системы отопления на техническом этаже или в подвале. В то же время жители других домов должны знать, что, скажем, кирпичные пятиэтажные "хрущевки" значительно менее подвержены таким рискам, чем панельные "чешки". Об этом нужно говорить с людьми и объяснять. И, безусловно, коммунальные службы должны держать ситуацию под постоянным контролем.

Однако есть еще одна сложность: на один жилищно-эксплуатационный участок (бывший ЖЭК) часто приходится только один-два специалиста — сантехники или тепловики, которые реально знают, куда пойти, что открыть, что перекрыть, где сливать воду, а где — нет. Таких людей банально может не хватать.

В результате испуганный начальник ЖЭКа или районного жилищно-эксплуатационного управления может дать команду: "Сливайте все и немедленно". И это уже не системное решение, а так называемые эксцессы исполнителей.

То есть это нужно не во всех домах?

Да, в так называемых хрущевках это не настолько критично, а в других типах домов может быть критично. И здесь, с одной стороны, и коммунальные службы, и жители — ведь в домах точно есть грамотные инженеры, которые в этом разбираются — должны держать ситуацию под контролем.Я бы не стал делать из этого какой-то катастрофы. Если нужно слить воду — значит, нужно слить и не переживать по этому поводу. Как только теплоснабжение восстанавливается, систему можно снова заполнить — это дело 15-30 минут, не больше.

Другой вопрос — перебои с водоснабжением и, в целом, с канализационной системой во время обстрелов. В некоторых домах одновременно не работает ни одно, ни другое. С чем это связано?

Прежде всего с отсутствием электроэнергии. Водоканал может поднять воду примерно до 10-го этажа. Если же в доме 18 или 24 этажа, то там работают дополнительные насосные группы, которые подают воду на верхние этажи. Без электричества эти насосы, разумеется, не работают.

Что касается канализации, то, честно говоря, я не очень понимаю, почему могут возникать проблемы без замерзания системы. Канализационные насосные станции расположены отдельно от жилых домов — на сетях, в местах перепада высот, где сточные воды не могут идти самотеком и их нужно перекачивать. Здесь критически важно, чтобы работали насосы. Но таких станций не так много — в Киеве их, кажется, не более трех десятков. Их вполне реально обеспечить питанием с помощью передвижных генераторов. Городские власти об этом знают, поэтому здесь не должно быть ни спекуляций, ни системных проблем.

Все остальное, по сути, опять же, связано с отсутствием электроэнергии. Я, например, живу в доме, где вода была постоянно. Но 10 января вода внезапно исчезла, хотя мы живем далеко от районов прямых поражений. Это, очевидно, определенные технические моменты, когда нужно подать электропитание в одно место, временно сняв его с другого. Но, как я уже говорил, это не является критической проблемой.

Мы видим много заявлений со стороны КГГА о том, что они пытаются обеспечить резервное питание объектов. В то же время видим и другую ситуацию: если говорить об отоплении, то так называемые мини-ТЭЦ до сих пор не могут нормально подключить. Как, по вашему мнению, вообще можно решить этот вопрос? И возможно ли сейчас по максимуму обеспечить отоплением и, в целом, всеми "благами цивилизации" жилые дома в Киеве?

Если вы имеете в виду передвижные мини-котельные, то они изначально предназначались для объектов социального и гуманитарного назначения: больниц, детских садов, школ и т. д. Но даже там это не так просто, как может показаться.

Нужно изнутри здания — той же больницы — сделать соответствующий выход: пройти через стену, вывести трубу, установить заглушку. На все это должен быть проект с соблюдением технических требований, в частности по высоте подключения. То есть объект необходимо заранее подготовить к приему тепла. И уже после этого, в случае необходимости, приезжает передвижная котельная, которая примерно за 15 минут может подключиться к внутренней системе отопления и обеспечить помещение теплом. Поэтому с котельными есть проблемы, то, скорее всего, это именно проблемы технического характера. Понимаете, это не так, что стоит дом — и к нему просто подъезжает котельная. Если в здании нет подготовленного выхода, нет технических условий, то ее физически невозможно подключить, как бы этого ни хотели. Именно поэтому объекты социального и гуманитарного назначения нужно готовить заранее.

Мы видим, что проблемы могут возникать даже в районах, которые непосредственно не пострадали от ударов. Как, например, в случае с водой — как вы приводили пример из собственного опыта. С чем это связано и насколько реально сейчас минимизировать такие риски?

Риски минимизировать очень сложно. Город находится в экстраординарной ситуации — такого масштаба атак мы еще не переживали. И вполне понятно, что не все системы срабатывают идеально. Мне, например, накануне рассказали историю о пятиэтажке возле Севастопольской площади: электричество подали, но в половине дома оно есть, а в другой половине — нет. Почему? Потому что отсутствует одна из фаз на вводе в дом.

Чтобы это исправить, должна приехать ДТЭК, открыть щиток, проверить, где именно пропала фаза — возможно, элементарно перегорел предохранитель — заменить его и запитать весь дом. Но для этого нужна оперативная реакция. Если же нет нормальной коммуникации — люди не могут дозвониться ни до ДТЭК, ни до районных властей — тогда они просто остаются с проблемой один на один.

Такие ситуации, к сожалению, есть, от них никуда не деться. Остается только надеяться, что они будут решаться в разумные сроки. Потому что когда три дня нет отопления и параллельно продолжается эта путаница с электричеством, так что даже электрообогреватели не работают, люди начинают греть квартиры газом. А это уже прямая опасность для здоровья и жизни.

Кстати, о газе. Есть ли реальная угроза отключения газа в многоквартирных домах — если не в Киеве, то в целом по стране? Ведь мы видели информацию об ударах россиян по газовой инфраструктуре.

Я повторю то, что уже говорил: спрогнозировать, насколько серьезной может быть ситуация — будет ли газ или нет — не может никто. Мы не можем повлиять на действия врага. Наши Вооруженные силы противостоят, но гарантировать что-то невозможно. Теоретически может возникнуть ситуация, что газа действительно не будет. Но я не стал бы называть это фатальным сценарием. Газовая сеть в Украине очень разветвленная, есть возможности дублирования и подключения с других ветвей. Впрочем, все это решается локально: где-то это сделать проще, где-то — сложнее, иногда нужно переваривать сети, менять схемы.

В то же время следует понимать, что общее газопотребление в Украине снизилось. Поэтому разговоры о том, что "недостаточно закачали газ в подземные хранилища", в значительной степени преувеличены. Во-первых, нам уже не нужно столько газа, как раньше. Во-вторых, газовая сеть в целом более устойчива к внешним воздействиям, чем электросети, которые проходят по воздуху на десятки и сотни километров и являются значительно более уязвимыми. Поэтому будем надеяться, что без газа мы все-таки не останемся.

В соцсетях было много жалоб и критики в отношении заявления мэра Киева Виталия Кличко, который призвал киевлян уезжать из города. Многие говорили, что, во-первых, некуда уезжать, а во-вторых, что это якобы свидетельствует о неподготовленности власти, которая таким образом пытается прикрыть собственные просчеты. Как вы думаете, почему была такая реакция со стороны Кличко? И действительно ли для тех, у кого есть возможность, выезд может минимизировать риски?

Во-первых, Кличко озвучивал худший сценарий. Если произойдет полный блэкаут — без воды, тепла и электричества, — то единственный реальный способ обезопасить себя действительно заключается в выезде из Киева. Об этом предупреждали многие эксперты. И Кличко, по моему мнению, правильно сделал, что об этом предупредил: если у вас есть возможность, а ситуация непредсказуема, то вы можете уехать. Понятно, что не все имеют такую возможность: люди работают в Киеве, не имеют родственников в селах или городах-спутниках.

Но в любом случае это лучше, чем уверять, что "все будет хорошо", что у нас обязательно будет свет, вода, газ и отопление. Если такая возможность есть — это один из вариантов. А окончательное решение всегда остается за людьми.

