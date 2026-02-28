Укр
Риск обесценивания доллара: украинцам сказали, как изменится курс валют

Мария Николишин
28 февраля 2026, 12:14
Банкир подчеркнул, что ключевым гарантом стабильности остается НБУ.
Риск обесценивания доллара: украинцам сказали, как изменится курс валют
Курс валют в Украине с 2 по 8 марта / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • Ситуация на валютном рынке остается под контролем
  • Существенную роль для стабильности рынка играют международные резервы
  • Риск резкого обесценивания американской валюты пока минимален

Несмотря на энергетические вызовы и их негативное влияние на экономику, ситуация на валютном рынке остается под контролем. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, баланс спроса и предложения постепенно выравнивается благодаря налоговому периоду. Бизнес активнее продает валютные запасы, что создает дополнительное предложение и снижает давление на курс.

видео дня

"В принципе, мы отмечали, что такая ситуация ожидалась еще в феврале, однако импортеры энергоносителей фактически поддерживали спрос на высоком уровне", - отметил банкир.

Он подчеркнул, что существенную роль для стабильности рынка играют международные резервы. Их объем позволяет НБУ проводить интервенции выборочно, без чрезмерного вмешательства, но достаточно, чтобы курсы не "пустились берега".

"Ожидается, что в марте потребительские цены незначительно вырастут. Это соответствует прогнозам и не создает дополнительной напряженности, особенно на наличном рынке, который слишком чувствительно реагирует на потребительские настроения", - говорит Лесовой.

По его мнению, на следующей неделе вероятно также снижение волатильности – колебания сохранятся, но их амплитуда будет меньше. Кроме того, риск резкого обесценивания американской валюты пока минимален.

"Итак, базовые ориентиры на следующей неделе – доллар около 43 грн, а евро более 51 грн. Рынок находится под контролем, а ключевым гарантом стабильности остается НБУ", – отметил он.

Банкир также рассказал, что со 2 по 8 марта ситуация на валютном рынке будет следующей:

  • коридоры валютных изменений составят 42,5-43,5 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на межбанке) и 42,5-43,5 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на наличном рынке);
  • недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

Курс доллара в марте

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявлял, что в Госбюджете на 2026 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,7 гривен за доллар, поэтому вполне вероятно, что НБУ будет проводить плавную девальвацию гривни в течение года.

По его словам, в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 2 марта, Национальный банк Украины заметно укрепил официальный курс гривни по отношению к основным иностранным валютам. Доллар США, евро и польский злотый синхронно подешевели.

Аналитик Андрей Шевчишин говорил, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.

В то же время Тарас Лесовой заявлял, что на валютном рынке Украины в марте напряжение повысится, но НБУ готовит ответ для сдерживания курса. Поэтому резкое ослабление гривни пока выглядит маловероятным.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

