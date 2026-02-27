С марта пенсии вырастут, но не у всех: кому из украинцев не повезет

В Украине проиндексируют базовую часть пенсий.

Как изменятся пенсии украинцев с 1 марта 2026 года / коллаж фото УНИАН

Вы узнаете:

Что будет с пенсиями в 2026 году в Украине

Как будет проиндексирована пенсия в 2026 году

Кому не добавят пенсию

С 1 марта 2026 году будет проведена ежегодная индексация пенсий в Украине. Большинство пенсионеров получат повышение выплат на 12,1%. Впрочем, части граждан не стоит рассчитывать на индексацию.

Индексация пенсий будет проведена автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления.

Согласно постановлению правительства №236 от 25 февраля 2026 года, индексация пенсий в составит 12,1%. Повышение выплат рассчитывается по специальной формуле, которая была определена в 2004 году законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":

половина коэффициента (50%) учитывает средний рост зарплат в Украине за последние три года — 16,1%;

вторая половина (50%) зависит от уровня инфляции за 2025 год — 8%.

Повышение пенсий превышает уровень инфляции прошлого года на 4%.

Стоит учитывать, что индексируется не весь размер пенсии, а только ее базовая часть.

У кого пенсии останутся на прежнем уровне

Индексация пенсий в марте 2026 не коснется таких категория граждан:

пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2024-2025 годах или в начале текущего года. Их ежемесячные выплаты уже рассчитаны по новым, более высоким зарплатам;

тех, чья пенсия достигает 10 прожиточных минимумов — 25 950 гривен;

получателей специальных пенсий: военные, судьи, чернобыльцы и другие, чей размер выплат регулируется отдельными законами.

У кого вырастут пенсии после индексации

Граждане, которые на протяжении трудовой жизни получали официально высокую заработную плату, могут рассчитывать на соответствующее повышение выплат. Например, если расчетная пенсия составляет 8000 грн, после индексации на 12,1% она увеличится на 968 грн.

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС также могут получить ощутимую прибавку. Размер их пенсий, как правило, привязан к средней заработной плате либо рассчитывается с применением коэффициентов, которые подлежат индексации, поэтому рост выплат может быть заметным.

Военные пенсионеры в случае проведения индексации на общих основаниях, предусмотренных законодательством, также получат повышение пенсий.

Повышение минимальной пенсии в Украине

Министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин заявлял, что минимальную пенсию в Украине могут поднять до шести тысяч гривен.

По его словам, повышение коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие - необходима реформа солидарной системы.

"Если человек вместо четырех тысяч получает шесть тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях", - добавил он.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Как писал Главред, в 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет - только 15. Таким образом, чем раньше планируется выход на заслуженный отдых, тем больше требования к стажу.

В будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно. Такой подход Кабмин предлагает ввести в рамках пенсионной реформы. Новая система будет состоять из трех частей: солидарной пенсии, специальной (профессиональной) пенсии и накопительной части.

О персоне: Денис Улютин Денис Валерьевич Улютин (род. 18 апреля 1982) - украинский государственный служащий. С 2025 года - Министр социальной политики, семьи и единства Украины. Ранее, с 2020 по 2025 год, был первым заместителем Министра финансов Украины, пишет Википедия. Начинал свой карьерный путь с должности главного государственного налогового инспектора Государственной налоговой администрации Украины. С марта 2010 года по апрель 2016 года работал в Аппарате Премьер-министра Украины. С апреля 2016 года по июнь 2018 года был руководителем Патронатной службы Министра финансов Украины. Имеет Благодарность Министерства финансов Украины от 16 июня 2017 года. С апреля 2019 года занимал должность заместителя Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Украины. С 2020 по 2025 год занимал должность первого заместителя Министра финансов Украины. 17 июля 2025 года был назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины в правительстве Юлии Свириденко.

