"Потом работал с Лорак": EL Кравчук раскрыл причину отказа Киркорову

Кристина Трохимчук
27 февраля 2026, 05:59
Певца активно звали на российскую сцену.
EL Кравчук отказал Филиппу Киркорову
EL Кравчук отказал Филиппу Киркорову / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Филипп Киркоров хотел взять под крыло EL Кравчука
  • Почему артист отказался

Украинский певец EL Кравчук рассказал о своем неудавшемся сотрудничестве с российской звездой Филиппом Киркоровым, который позже поддержал террористическое вторжение РФ в Украину. Как признался артист в интервью РБК-Украина, многих талантов из Украины заманивали в Россию большими деньгами.

По словам EL Кравчука, Киркоров обращался к нему с предложением сотрудничества, когда его карьера достигала пика. Артист не заинтересовался обещаниями российской звезды, который позже взял под крыло предательницу Ани Лорак.

видео дня

"Меня приглашали, были люди, кто был заинтересован в этом. Филипп Киркоров, который потом работал с Лорак, когда-то начал этот разговор со мной", — рассказал певец.

Путинист Киркоров насмешил подписчиков
Филипп Киркоров помогал Ани Лорак / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

EL Кравчук признался, что не пожалел о своем решении отказаться от перспектив в российском шоу-бизнесе. С самого начала он чувствовал, что его творческий путь будет на родине.

"Я очень счастлив, что не сделал этих шагов. Я как-то чувствовал интуитивно, что сгодился там, где родился, а не просто ища какие-то хорошие пути или много денег... На первом месте творчество, люди, характер, личность, развитие, а потом уже деньги. Так всегда было", — подчеркнул артист.

El Кравчук
El Кравчук интервью / фото: instagram.com, EL Кравчук

Также певец рассказал о причине своего неожиданного на то время решения. Он вспомнил, что с коллегами-артистами пообещал создавать качественную украинскую музыку.

"Тогда мы договорились: если делаем действительно украинскую музыку, давайте мы все — Ира Билык и я — будем петь. Это был разговор, не просто интуитивное решение. Первый мой шаг на украинском языке, и все основные шаги на украинском языке, хотя, скажу честно, что влияние петь на русском было", — заключил EL Кравчук.

Ранее Главред сообщал, что звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева рассказала о потере близкого человека. Новость о потере стала для звезды сильным эмоциональным потрясением. Она призналась, что в этот момент почувствовала те же эмоции, что и после смерти родного отца.

Также после скандального интервью и финала шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк пытался наладить контакт с победительницей проекта Надин Головчук. Девушка призналась, что разрыв с актером был болезненным, однако она нашла в себе силы оставить это прошлое позади.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров El Кравчук новости шоу бизнеса
Как ускорить размораживание мяса: способ с двумя кастрюлямиВидео

19:10

Главный итог войны для России за 4 годамнение

18:51

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:46

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правилаВидео

18:44

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляетВидео

18:33

Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

18:32

Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

18:10

Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инковВидео

17:55

Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat IIВидео

17:46

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

