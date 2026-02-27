"Потом работал с Лорак": EL Кравчук раскрыл причину отказа Киркорову

Певца активно звали на российскую сцену.

Филипп Киркоров хотел взять под крыло EL Кравчука

Почему артист отказался

Украинский певец EL Кравчук рассказал о своем неудавшемся сотрудничестве с российской звездой Филиппом Киркоровым, который позже поддержал террористическое вторжение РФ в Украину. Как признался артист в интервью РБК-Украина, многих талантов из Украины заманивали в Россию большими деньгами.

По словам EL Кравчука, Киркоров обращался к нему с предложением сотрудничества, когда его карьера достигала пика. Артист не заинтересовался обещаниями российской звезды, который позже взял под крыло предательницу Ани Лорак.

"Меня приглашали, были люди, кто был заинтересован в этом. Филипп Киркоров, который потом работал с Лорак, когда-то начал этот разговор со мной", — рассказал певец.

Филипп Киркоров помогал Ани Лорак / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

EL Кравчук признался, что не пожалел о своем решении отказаться от перспектив в российском шоу-бизнесе. С самого начала он чувствовал, что его творческий путь будет на родине.

"Я очень счастлив, что не сделал этих шагов. Я как-то чувствовал интуитивно, что сгодился там, где родился, а не просто ища какие-то хорошие пути или много денег... На первом месте творчество, люди, характер, личность, развитие, а потом уже деньги. Так всегда было", — подчеркнул артист.

El Кравчук интервью / фото: instagram.com, EL Кравчук

Также певец рассказал о причине своего неожиданного на то время решения. Он вспомнил, что с коллегами-артистами пообещал создавать качественную украинскую музыку.

"Тогда мы договорились: если делаем действительно украинскую музыку, давайте мы все — Ира Билык и я — будем петь. Это был разговор, не просто интуитивное решение. Первый мой шаг на украинском языке, и все основные шаги на украинском языке, хотя, скажу честно, что влияние петь на русском было", — заключил EL Кравчук.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

