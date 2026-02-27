Пугающий сценарий катастрофы: Земля скоро может стать непригодной для жизни

Механизмы терморегуляции окажутся недостаточными, а дефицит воды и тени усугубит ситуацию.

Формирование единого суперконтинента может обернуться катастрофой

Температура на большей части поверхности может колебаться в пределах 40–70°C

Ученые предупреждают: формирование в далёком будущем единого суперконтинента может обернуться катастрофическими последствиями для млекопитающих, включая человека.

К такому выводу пришла исследовательская группа, смоделировав климат гипотетической Пангеи Ультима. О результатах сообщило издание Earth.com.

Если материки снова соединятся в один массив, Земля станет значительно более жаркой и сухой. Внутренние районы лишатся охлаждающего влияния океанов, а усиление солнечной активности и рост концентрации CO₂ создадут экстремальные условия.

Согласно моделированию, температура на большей части поверхности может колебаться в пределах 40–70°C — это выше пределов выносливости большинства теплокровных животных. Механизмы терморегуляции окажутся недостаточными, а дефицит воды и тени усугубит ситуацию. По оценкам ученых, пригодными для жизни останутся лишь 8–16% территории будущего суперконтинента.

Исследователи учли движение тектонических плит, постепенное увеличение яркости Солнца и вулканическую активность. Предполагается, что концентрация CO₂ может превысить 600 ppm, что дополнительно усилит парниковый эффект. Такие показатели ожидаемы в очень далёкой перспективе, однако при сохранении нынешних темпов сжигания ископаемого топлива человечество способно приблизить подобные значения значительно раньше.

Авторы напоминают, что в истории планеты уже происходили масштабные вымирания — например, ордовикско-силурийское и мелово-палеогеновое, — и каждый раз решающим фактором становились климатические и геологические изменения. Хотя речь идёт о горизонте примерно в 250 миллионов лет, современные выбросы парниковых газов уже делают экстремальную жару частью реальности.

Рост температур, волны тепла и дефицит воды — это последствия текущего климатического давления. Ученые призывают ускорить переход к нулевым выбросам, чтобы смягчить риски ближайших десятилетий. Кроме того, подобные исследования помогают лучше понять, в каких условиях может существовать жизнь на других планетах.

Климатические изменения: мнение экспертов

Ученые указывают, что аномальные погодные явления, ставшие причиной крупных лесных пожаров в Испания и Португалия, происходят всё чаще на фоне глобального потепления. По их расчётам, риск экстремальной комбинации сильной жары и засухи вырос примерно в 40 раз.

