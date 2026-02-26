Год без Мишель Трахтенберг: лучшие роли актрисы

Мишель ушла, не дожив до сорока лет.

Мишель Трахтенберг умерла - лучшие роли звезды "Евротура" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно о смерти Мишель Трахтенберг

Что посмотреть с Мишель Трахтенберг

26 февраля 2025 года в возрасте 39 лет скончалась американская актриса Мишель Трахтенберг. Точная причина смерти звезды не разглашается - по решению семьи вскрытие не проводилось. Предполагается, что смерть наступила в результате осложнений после пересадки печени и последствий сахарного диабета.

Трахтенберг ушла из жизни молодой, но оставила яркий след в киноиндустрии. Чтобы почтить память звезды в первую годовщину ее смерти Главред предлагает посмотреть фильмы и сериалы, которые являются лучшими ролями Мишель Трахтенберг по версии издания Entertainment Weekly.

Сплетница (2008-2012)

Анонимный блогер следит за жизнью богатых подростков Манхэттена и выносит их секреты на всеобщее обозрение. Дружба, романы, статус рушатся одним постом, пока главные герои пытаются выяснить, кто скрывается под именем "Сплетница".

Сплетница / фото: imdb.com

Шпионка Харриет (1996)

Одиннадцатилетняя девочка ведет дневник, куда записывает наблюдения обо всех вокруг - честные, но иногда жестокие и язвительные. На страницы дневника Харриет попадают одноклассники, соседи, родители и пр. Когда книжечка попадает в чужие руки, все узнают, что девочка о них думает, и Харриет становится изгоем.

Шпионка Харриет / фото: imdb.com

Загадочная кожа (2004)

Два подростка из маленького городка пытаются разобраться с воспоминаниями об одном летнем дне, который изменил их жизни. Один из них уверен, что его похищали инопланетяне, другой - что стал жертвой насилия.

Загадочная кожа / фото: imdb.com

Баффи - истребительница вампиров (2000-2003)

Старшеклассница днем ходит на уроки, а по ночам сражается с вампирами и демонами, которые угрожают ее городку. Вместе с друзьями она защищает мир от апокалипсиса, пытаясь при этом сохранить подобие нормальной жизни.

Баффи - истребительница вампиров / фото: imdb.com

Принцесса льда (2005)

Отличница-старшеклассница увлекается физикой и пишет научную работу о фигурном катании, но в процессе влюбляется в сам спорт. Вопреки планам матери отправить ее в престижный университет для продолжения научной карьеры, девушка решает стать профессиональной фигуристкой.

Принцесса льда / фото: imdb.com

О персоне: Мишель Трахтенберг Мишель Трахтенберг - американская актриса кино и озвучивания, телеведущая. Получила известность после исполнения роли Дон Саммерс в сериале "Баффи - истребительница вампиров" и Дженни в молодежной комедии "Евротур". Впервые появилась на телевидении в 3 года, сообщает Википедия.

