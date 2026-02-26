Год без Мишель Трахтенберг: лучшие роли актрисы

Читайте больше:
26 февраля 2025 года в возрасте 39 лет скончалась американская актриса Мишель Трахтенберг. Точная причина смерти звезды не разглашается - по решению семьи вскрытие не проводилось. Предполагается, что смерть наступила в результате осложнений после пересадки печени и последствий сахарного диабета.
Трахтенберг ушла из жизни молодой, но оставила яркий след в киноиндустрии. Чтобы почтить память звезды в первую годовщину ее смерти Главред предлагает посмотреть фильмы и сериалы, которые являются лучшими ролями Мишель Трахтенберг по версии издания Entertainment Weekly.
Сплетница (2008-2012)
Анонимный блогер следит за жизнью богатых подростков Манхэттена и выносит их секреты на всеобщее обозрение. Дружба, романы, статус рушатся одним постом, пока главные герои пытаются выяснить, кто скрывается под именем "Сплетница".
Шпионка Харриет (1996)
Одиннадцатилетняя девочка ведет дневник, куда записывает наблюдения обо всех вокруг - честные, но иногда жестокие и язвительные. На страницы дневника Харриет попадают одноклассники, соседи, родители и пр. Когда книжечка попадает в чужие руки, все узнают, что девочка о них думает, и Харриет становится изгоем.
Загадочная кожа (2004)
Два подростка из маленького городка пытаются разобраться с воспоминаниями об одном летнем дне, который изменил их жизни. Один из них уверен, что его похищали инопланетяне, другой - что стал жертвой насилия.
Баффи - истребительница вампиров (2000-2003)
Старшеклассница днем ходит на уроки, а по ночам сражается с вампирами и демонами, которые угрожают ее городку. Вместе с друзьями она защищает мир от апокалипсиса, пытаясь при этом сохранить подобие нормальной жизни.
Принцесса льда (2005)
Отличница-старшеклассница увлекается физикой и пишет научную работу о фигурном катании, но в процессе влюбляется в сам спорт. Вопреки планам матери отправить ее в престижный университет для продолжения научной карьеры, девушка решает стать профессиональной фигуристкой.
О персоне: Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг - американская актриса кино и озвучивания, телеведущая. Получила известность после исполнения роли Дон Саммерс в сериале "Баффи - истребительница вампиров" и Дженни в молодежной комедии "Евротур". Впервые появилась на телевидении в 3 года, сообщает Википедия.
