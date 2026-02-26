Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat II

Сюжет развивает историю защитников Земного Царства, которым теперь предстоит принять участие в полноценном турнире Mortal Kombat.

Warner Bros. представила трейлер фильма Mortal Kombat II / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Режиссером выступил австралиец Саймон Маккуойд

Фильм должен выйти в украинский прокат 7 мая 2026 года

Студия Warner Bros опубликовала первый трейлер продолжения экранизации культовой серии файтингов Mortal Kombat. Судя по представленным кадрам, новая часть обещает быть еще более динамичной, мрачной и жесткой, чем предыдущий фильм.

Сюжет развивает историю защитников Земного Царства, которым теперь предстоит принять участие в полноценном турнире Mortal Kombat. К уже знакомым героям присоединится один из самых ожидаемых персонажей франшизы - Джонни Кейдж, чьё появление поклонники ждали с первой части.

Главным антагонистом становится могущественный правитель Внешнего мира - Шао Кан. Именно с ним героям предстоит сразиться в решающей битве, где на кону окажется не только исход турнира, но и судьба всего человечества.

Трейлер также намекает на расширенный актёрский состав, появление новых бойцов из игровой вселенной и ещё более масштабные и кровавые сцены сражений, сохранившие дух оригинальной серии.

Режиссером выступил австралиец Саймон Маккуойд, который также снял фильм "Мортал Комбат" 2021 года (это был его режиссерский дебют после многих лет работы в рекламе).

Фильм должен выйти в украинский прокат 7 мая 2026 года.

