Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat II

Виталий Кирсанов
26 февраля 2026, 17:55
Сюжет развивает историю защитников Земного Царства, которым теперь предстоит принять участие в полноценном турнире Mortal Kombat.
Warner Bros. представила трейлер фильма Mortal Kombat II
Warner Bros. представила трейлер фильма Mortal Kombat II / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Режиссером выступил австралиец Саймон Маккуойд
  • Фильм должен выйти в украинский прокат 7 мая 2026 года

Студия Warner Bros опубликовала первый трейлер продолжения экранизации культовой серии файтингов Mortal Kombat. Судя по представленным кадрам, новая часть обещает быть еще более динамичной, мрачной и жесткой, чем предыдущий фильм.

Сюжет развивает историю защитников Земного Царства, которым теперь предстоит принять участие в полноценном турнире Mortal Kombat. К уже знакомым героям присоединится один из самых ожидаемых персонажей франшизы - Джонни Кейдж, чьё появление поклонники ждали с первой части.

видео дня

Главным антагонистом становится могущественный правитель Внешнего мира - Шао Кан. Именно с ним героям предстоит сразиться в решающей битве, где на кону окажется не только исход турнира, но и судьба всего человечества.

Трейлер также намекает на расширенный актёрский состав, появление новых бойцов из игровой вселенной и ещё более масштабные и кровавые сцены сражений, сохранившие дух оригинальной серии.

Режиссером выступил австралиец Саймон Маккуойд, который также снял фильм "Мортал Комбат" 2021 года (это был его режиссерский дебют после многих лет работы в рекламе).

Фильм должен выйти в украинский прокат 7 мая 2026 года.

Новости кино

Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".

На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес голливуд Mortal Kombat новости шоу бизнеса новости кино
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:46Война
Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

16:56Война
Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

16:55Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

Кого ждет судьбоносный март и чью жизнь перевернет затмение: прогноз на месяц

Кого ждет судьбоносный март и чью жизнь перевернет затмение: прогноз на месяц

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Последние новости

18:46

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правила

18:44

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляетВидео

18:33

Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

18:32

Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

18:10

Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инковВидео

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
17:55

Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat IIВидео

17:46

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:34

Он приходил из-за нее каждый день 2,5 месяца: правда всплыла и "взорвала" Сеть

17:23

Как выбрать куртку на весну: стилист показала фасоны, которые захватили подиумыВидео

Реклама
17:12

Обычный завтрак разрушил жизнь женщины: названа страшная причинаВидео

17:00

Аномальное тепло уже в марте: каким будет первый месяц весны на Тернопольщине

16:58

Отчим был "диджеем": Дорофеева рассказала о детстве в русскоязычной среде

16:56

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменитсяВидео

16:55

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

16:28

Кого могут мобилизовать даже с правом на отсрочку: важное предупреждение

16:15

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

16:06

"Как второй раз потерять отца": Илона Гвоздева рассказала о личном горе

15:59

Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого

15:43

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с факелом за 31 с

15:32

Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина

Реклама
15:25

Слова "підлокітник" не существует - как правильно сказать на украинскомВидео

15:11

Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

15:10

Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни

15:03

Кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила": что за условияВидео

14:54

Шесть знаков китайского зодиака вскоре окажутся в полосе везения – кто они

14:39

Беременная Харлан показала животик на итальянских каникулах

14:34

Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

14:28

Свет будут отключать еще три года, но не постоянно: названы месяцы без отключений

14:28

"Извини, котик": Цимбалюк попытался связаться с победительницей "Холостяка"

14:18

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

14:08

Классика с характером: как носить красную помаду и не выглядеть неуместно

14:00

"Бедствие": что случилось с Кристиной Орбакайте за границой

13:53

Деньги уносили пачками: начальник раздал работникам 26 млн долларов

13:49

Кому молиться 27 февраля, чтобы избавиться от уныния: какой церковный праздник

13:37

Экономика РФ на грани: Новак рассказал о дефиците продуктов и росте цен

13:32

Можно покупать десятками: в Украине упадут цены на самый базовый продукт

13:08

"Я полностью отказался": Козловский раскрыл строгий запрет в его семье

13:03

В Ровенской области ударят ночные морозы: синоптики предупреждают об опасности

12:40

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

12:38

Почему свитшоты имеют треугольник под воротником: настоящая причина удивит

Реклама
12:36

Гераскевич высмеял депутатов в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя УкраиныВидео

12:30

Незабываемый обед: рецепт изумительного супа с секретомВидео

12:28

РФ грозит эффект домино: эксперт назвал признаки возможного распада России

12:14

Лайфхак для дачников: как сделать землю идеальной для рассады

12:11

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

11:55

Вместо отсрочки - повестка: адвокат предупредила об одной ошибке в ЦПАУ

11:53

В 57 лет умер звезда фильма "Бригада" и "Интерны"

11:49

Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина

11:41

Могилевская поразила новыми результатами похудения - как она выглядит сейчасВидео

11:37

Пионы живут 50 лет, но не всегда цветут: как добиться роскошных бутоновВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять