Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat II

Кратко:
- Режиссером выступил австралиец Саймон Маккуойд
- Фильм должен выйти в украинский прокат 7 мая 2026 года
Студия Warner Bros опубликовала первый трейлер продолжения экранизации культовой серии файтингов Mortal Kombat. Судя по представленным кадрам, новая часть обещает быть еще более динамичной, мрачной и жесткой, чем предыдущий фильм.
Сюжет развивает историю защитников Земного Царства, которым теперь предстоит принять участие в полноценном турнире Mortal Kombat. К уже знакомым героям присоединится один из самых ожидаемых персонажей франшизы - Джонни Кейдж, чьё появление поклонники ждали с первой части.
Главным антагонистом становится могущественный правитель Внешнего мира - Шао Кан. Именно с ним героям предстоит сразиться в решающей битве, где на кону окажется не только исход турнира, но и судьба всего человечества.
Трейлер также намекает на расширенный актёрский состав, появление новых бойцов из игровой вселенной и ещё более масштабные и кровавые сцены сражений, сохранившие дух оригинальной серии.
Режиссером выступил австралиец Саймон Маккуойд, который также снял фильм "Мортал Комбат" 2021 года (это был его режиссерский дебют после многих лет работы в рекламе).
Фильм должен выйти в украинский прокат 7 мая 2026 года.
