Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

В Павлограде временно действует отдельное расписание отключений электроэнергии.

Кратко:

26 февраля будут действовать графики отключений

Свет будут отключать 2–4 раза в сутки

Ограничения коснутся Днепра и области

В четверг, 26 февраля, в Днепре и Днепропетровской области, как и в других регионах Украины, вводят ограничения на потребление электроэнергии. Соответствующие меры инициирует "Укрэнерго". Ожидается, что графики отключений будут действовать в течение суток, при этом их продолжительность и количество могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили на официальном сайте энергоснабжающей компании Yasno. Согласно обнародованной информации, электроснабжение для всех очередей потребителей могут отключать от двух до четырех раз в день.

Графики отключений для абонентов ДТЭК

Очередь 1.1: с 00:00 до 02:00; с 09:00 до 12:30; с 19:30 до 24:00.

Очередь 1.2: с 00:00 до 02:00; с 09:00 до 12:30; с 19:30 до 23:00.

Очередь 2.1: с 09:00 до 16:00; с 19:30 до 23:00.

Очередь 2.2: с 00:00 до 02:00; с 09:00 до 16:00; с 19:30 до 23:00.

Очередь 3.1: с 02:00 до 05:30; с 08:00 до 09:00; с 12:30 до 16:00; с 23:00 до 24:00.

Очередь 3.2: с 08:00 до 09:00; с 12:30 до 16:00; с 23:00 до 24:00.

Очередь 4.1: с 02:00 до 05:30; с 12:30 до 19:30; с 23:00 до 24:00.

Очередь 4.2: с 02:00 до 05:30; с 12:30 до 19:30; с 23:00 до 24:00.

Очередь 5.1: с 06:00 до 09:00; с 16:00 до 23:00.

Очередь 5.2: с 05:30 до 09:00; с 16:00 до 20:00.

Очередь 6.1: с 05:30 до 12:30; с 16:00 до 19:30.

Очередь 6.2: с 05:30 до 12:30; с 16:00 до 19:30.

Актуальный график отключений по конкретному адресу жители Днепра могут проверить через специальную онлайн-форму поиска на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений для абонентов ЦЭК

Очередь 1.1 00 :00-05:30 12:30-16:00 23:00-24:00

Очередь 1.2 00:00-02:00 12:30-16:00 19:30-24:00

Очередь 2.1 02:00-05:30 09:00-16:00 23:00-24:00

Очередь 2.2 09:00-16:00 23:00-24:00

Очередь 3.1 05:30-09:00 12:30-19:30

Очередь 3.2 05:30-09:00 12:30-19:30

Очередь 4.1 02:00-09:00 16:00-20:00

Очередь 4.2 00:00-02:00 06:00-09:00 16:00-19:30 23:00-24:00

Очередь 5.1 09:00-12:30 16:00-23:00

Очередь 5.2 09:00-12:30 16:00-23:00

Очередь 6.1 08:00-12:30 19:30-23:00

Очередь 6.2 08:00-12:30 19:30-23:00

График для Павлограда

Для жителей Павлограда, которые в настоящее время обслуживаются по отдельному расписанию, действуют специально определенные очереди отключений электроэнергии.

1 очередь: 00:00 - 02:00; 07:00 - 12:00; 17:00 - 22:00.

2 очередь: 02:00 - 07:00; 12:00 - 17:00; 22:00 - 24:00

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают функционировать "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и свежие новости. Полная информация об адресах и графике работы пунктов обнародована на официальном сайте областной военной администрации.

