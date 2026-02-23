В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известно

Вечером 23 февраля в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра произошел взрыв в здании полиции, обстоятельства инцидента уточняются, указали в Нацполиции.

В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В одном из районных отделов полиции в Днепре произошел мощный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседников издания, в результате инцидента здание получило повреждения.

"Они (источники издания, - ред.) уточняют, что взрыв мог произойти и возле райотдела, пока точной информации нет", - сообщил он.

Кроме того, в Сети опубликовали вероятное фото с последствиями взрыва в райотделе Днепра

Также появилось видео с возможными последствиями взрыва:

В комментарии Суспильному пресс-секретарь областной Нацполиции Анна Старчевская сообщила, что взрыв прогремел примерно в 20:30. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают взрывотехники, которые выясняют обстоятельства и причины взрыва.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что 23 февраля примерно в 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра произошел взрыв в административном здании полиции.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В результате взрывной волны были выбиты окна, повреждена мебель и компьютерная техника внутри помещения. Также повреждения получил автомобиль, который был припаркован рядом со зданием.

"На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепропетровского районного управления полиции № 2. Продолжается установление всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Николаеве на территории одной из неработающих автозаправочных станций произошел мощный взрыв, в результате которого ранения получили семеро сотрудников полиции. Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Иван Выговский.

Страна-агрессор Россия готовит новые теракты и нападения против украинцев, подобные инциденту, произошедшему во Львове в ночь на 22 февраля.

Также 23 февраля 33-летней жительнице Костополя Ровенской области, которую подозревают в совершении теракта, избрали меру пресечения. Галицкий районный суд Львова принял решение о содержании ее под стражей без права внесения залога до 22 апреля, сообщили во Львовской областной прокуратуре.

