В Днепре прогремел мощный взрыв в райотделе полиции - что известно

В одном из районных отделов полиции в Днепре произошел мощный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации собеседников издания, в результате инцидента здание получило повреждения.
"Они (источники издания, - ред.) уточняют, что взрыв мог произойти и возле райотдела, пока точной информации нет", - сообщил он.
Кроме того, в Сети опубликовали вероятное фото с последствиями взрыва в райотделе Днепра
Также появилось видео с возможными последствиями взрыва:
В комментарии Суспильному пресс-секретарь областной Нацполиции Анна Старчевская сообщила, что взрыв прогремел примерно в 20:30. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают взрывотехники, которые выясняют обстоятельства и причины взрыва.
В пресс-службе Нацполиции уточнили, что 23 февраля примерно в 20:30 в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра произошел взрыв в административном здании полиции.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В результате взрывной волны были выбиты окна, повреждена мебель и компьютерная техника внутри помещения. Также повреждения получил автомобиль, который был припаркован рядом со зданием.
"На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Днепропетровского районного управления полиции № 2. Продолжается установление всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.
